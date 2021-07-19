Самые важные новости Украины и мира за сегодня
Страшная гроза в Киеве
Источник: 24 канал
После обеда понедельника 19 июля Киев накрыло страшными черными облаками. Температура с +30 опустилась до отметки +22. Впоследствии выпал сильный дождь с десятком молний.
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Шквальный ветер сносил все на своем пути: вследствие этого сломались деревья и повредились авто. Например, на улице Салютной на Нивках на авто упало дерево и раздавило крышу.
Дерево раздавило Lanos / Фото dtp.kiev
Потоки воды затопили 2 станции метро: "Берестейскую" и "Академгородок". Обе станции закрыли для посетителей. Люди, бывшие внутри метрополитена, буквально оказались в ловушке.
Из-за ливня и закрытия метро в городе произошел транспортный коллапс. Авто буквально по фары ездили в воде.
В Киеве затопило две станции метро из-за непогоды: смотрите видео
Здесь много видео Бурные потоки воды затопили метро в Киеве, 2 станции закрыли: шокирующие видео
Непогода добралась и до прилегающих к Киеву районов: ливень затопил Боярку и Виноградарь.
Жара уступает грозам
- Сейчас нормализации погоды ждать не стоит. После жары в более +30 градусов Украину накроют ливни.
- В ближайшие дни, 20–21 июля, в Украине прогнозируют существенное ухудшение погодных условий.
- Большинство областей накроют сильные дожди, грозы и шквальный ветер.
- Столбики термометров опустятся до +20...+23 градусов. Высокую температуру прогнозируют только на севере и востоке.
Погиб раненый боец
Источник: Перший Міський телеканал
В понедельник, 19 июля, умер 29-летний Александр Горбенко. Четыре дня его пытались спасти в харьковской больнице, но тщетно. Парень получил более 80% ожогов тела. Состояние мужчины медики изначально оценивали как тяжелое.
Ранения Александр получил во время обстрелов Нью-Йорка 16 июля российскими 122-миллиметровыми минометами.
Погибший Александр Горбенко / Фото "Першого міського"
В конце концов, его сердце остановилось. По информации местного издания, мужчина служил на Донбассе с 2014 года. Боец – сын ветерана 40 БТрО "Кривбасс" Василия Холода.
Задержали сотрудников СБУ, напавших на пограничников
Источник: ГБР
19 июля Государственное бюро расследований задержало 2 работников СБУ. Именно они причастны к нападению на пограничников, произошедшему в воскресенье у границы с Россией.
Следствие установило, что:
- В ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд из младшего сержанта и солдата срочной службы дежурили на авто возле села Рясное Сумского района.
- Ориентировочно в 1: 30 ночи к ним подъехал другой автомобиль с 3 мужчинами. Из него вышли 2 человека и подошли к пограничникам.
- Они спровоцировали конфликт и началась драка.
- Нападавшие забрали у пограничников табельное оружие и скрылись.
- Впоследствии выяснилось, что злоумышленники работают в СБУ.
- В ближайшее время работникам СБУ сообщат о подозрении в завладении огнестрельным оружием, умышленном причинении работнику правоохранительного органа повреждений.
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Что о задержании СБУ-шников говорят в ГБР: смотрите видео
Самоизоляция возвращается
Источник: Офис Президента
В Украине могут усилить контроль при пересечении государственной границы. Это связано с распространением в отдельных регионах мира и Европы опасного штамма Дельта.
Так Министерство здравоохранения предлагает, чтобы:
- все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проходили 14 дней самоизоляции,
- ее можно прекратить на 7 день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом. В больницы госпитализировали почти вдвое больше пациентов – 307 человек. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Зато выписали 187 человек.
Главное о штамме Дельта / инфографика 24 канала
ЕС скоро признает вакцину CoronaVac, которой прививают в пунктах вакцинации
Источник: 24 канал
Глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что вскоре EMA признает CoronaVac и соответствующие COVID-сертификаты. Он говорил об этой необходимости с европейскими коллегами.
Все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время он будет рассмотрен,
– рассказал Ляшко.
Он также добавил, что все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать с COVID-сертификатом в ближайшее время.
К тому же министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время в Украине могут изменить рекомендацию по интервалу между двумя дозами CoronaVac. Срок, вероятно, сократят до 14 дней. Сейчас он составляет 28 дней.