Самые важные новости Украины и мира за сегодня

Страшная гроза в Киеве

Источник: 24 канал

После обеда понедельника 19 июля Киев накрыло страшными черными облаками. Температура с +30 опустилась до отметки +22. Впоследствии выпал сильный дождь с десятком молний.

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Сумасшедший ливень в Киеве: смотрите видео 24 канала

Шквальный ветер сносил все на своем пути: вследствие этого сломались деревья и повредились авто. Например, на улице Салютной на Нивках на авто упало дерево и раздавило крышу.



Дерево раздавило Lanos / Фото dtp.kiev

Потоки воды затопили 2 станции метро: "Берестейскую" и "Академгородок". Обе станции закрыли для посетителей. Люди, бывшие внутри метрополитена, буквально оказались в ловушке.

Из-за ливня и закрытия метро в городе произошел транспортный коллапс. Авто буквально по фары ездили в воде.

В Киеве затопило две станции метро из-за непогоды: смотрите видео

Здесь много видео Бурные потоки воды затопили метро в Киеве, 2 станции закрыли: шокирующие видео

Непогода добралась и до прилегающих к Киеву районов: ливень затопил Боярку и Виноградарь.

Жара уступает грозам

Сейчас нормализации погоды ждать не стоит. После жары в более +30 градусов Украину накроют ливни.

В ближайшие дни, 20–21 июля, в Украине прогнозируют существенное ухудшение погодных условий.

Большинство областей накроют сильные дожди, грозы и шквальный ветер.

Столбики термометров опустятся до +20...+23 градусов. Высокую температуру прогнозируют только на севере и востоке.

Погиб раненый боец

Источник: Перший Міський телеканал

В понедельник, 19 июля, умер 29-летний Александр Горбенко. Четыре дня его пытались спасти в харьковской больнице, но тщетно. Парень получил более 80% ожогов тела. Состояние мужчины медики изначально оценивали как тяжелое.

Ранения Александр получил во время обстрелов Нью-Йорка 16 июля российскими 122-миллиметровыми минометами.



Погибший Александр Горбенко / Фото "Першого міського"

В конце концов, его сердце остановилось. По информации местного издания, мужчина служил на Донбассе с 2014 года. Боец – сын ветерана 40 БТрО "Кривбасс" Василия Холода.

24 канал выражает соболезнования и поддержку родным и близким воина. Вечная память!

Задержали сотрудников СБУ, напавших на пограничников

Источник: ГБР

19 июля Государственное бюро расследований задержало 2 работников СБУ. Именно они причастны к нападению на пограничников, произошедшему в воскресенье у границы с Россией.

Следствие установило, что:

В ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд из младшего сержанта и солдата срочной службы дежурили на авто возле села Рясное Сумского района.

Ориентировочно в 1: 30 ночи к ним подъехал другой автомобиль с 3 мужчинами. Из него вышли 2 человека и подошли к пограничникам.

Они спровоцировали конфликт и началась драка.

Нападавшие забрали у пограничников табельное оружие и скрылись.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленники работают в СБУ.

В ближайшее время работникам СБУ сообщат о подозрении в завладении огнестрельным оружием, умышленном причинении работнику правоохранительного органа повреждений.

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Что о задержании СБУ-шников говорят в ГБР: смотрите видео

Самоизоляция возвращается

Источник: Офис Президента

В Украине могут усилить контроль при пересечении государственной границы. Это связано с распространением в отдельных регионах мира и Европы опасного штамма Дельта.

Так Министерство здравоохранения предлагает, чтобы:

все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проходили 14 дней самоизоляции,

ее можно прекратить на 7 день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

Напомним, что с начала лета – 8 июня 2021 года – украинцы могли въезжать на родину и не сидеть в самоизоляции 14 дней. Для этого необходимо было предоставить отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом. В больницы госпитализировали почти вдвое больше пациентов – 307 человек. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Зато выписали 187 человек.



Главное о штамме Дельта / инфографика 24 канала

ЕС скоро признает вакцину CoronaVac, которой прививают в пунктах вакцинации

Источник: 24 канал

Глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что вскоре EMA признает CoronaVac и соответствующие COVID-сертификаты. Он говорил об этой необходимости с европейскими коллегами.

Все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время он будет рассмотрен,

– рассказал Ляшко.

Он также добавил, что все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать с COVID-сертификатом в ближайшее время.

К тому же министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшее время в Украине могут изменить рекомендацию по интервалу между двумя дозами CoronaVac. Срок, вероятно, сократят до 14 дней. Сейчас он составляет 28 дней.

Напомним, что CoronaVac одобрен Всемирной организацией здравоохранения. По количеству использованных доз в Украине вакцина CoronaVac занимает второе место после препарата от Pfizer-Biontech. Именно китайской вакциной прививают в большинстве пунктов массовой вакцинации.