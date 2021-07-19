Найважливіші новини України та світу за сьогодні
Страшна гроза у Києві
Джерело: 24 канал
По обіді понеділка 19 липня, Київ вкрило страшними чорними хмарами. Температура із +30 опустилася до позначки +22. Згодом на місто впав сильний дощ із десятком блискавок.
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Шквальний вітер зносив усе на своєму шляху: внаслідок цього зламалися дерева і пошкодили авто. Наприклад, на вулиці Салютній на Нивках на авто впало дерево і розчавило дах.
Дерево розчавило Lanos / Фото dtp.kiev
Потоки води затопили 2 станції метро: "Берестейську" та "Академмістечко". Обидві станції закрили для відвідувачів. Люди, що були всередині метрополітену буквально опинилися у пастці.
Через зливу і закриття метро у місті стався транспортний колапс. Авто буквально по фари їздили у воді.
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Негода дісталася і прилеглих до Києва районів: злива затопила Боярку і Виноградар.
Спека поступається грозам
- Наразі "нормалізації" погоди чекати не варто. Після спеки у понад +30 градусів Україну накриють зливи.
- Найближчими днями, 20 – 21 липня, в Україні прогнозують суттєве погіршення погодних умов.
- Більшість областей накриють сильні дощі, грози та шквальний вітер.
- Стовпчики термометрів опустяться до +20...+23 градусів. Високу температуру прогнозують лише на Півночі та Сході.
Помер тяжкопоранений боєць
Джерело: Перший Міський телеканал
У понеділок, 19 липня, помер 29-річний Олександр Горбенко. Чотири дні його намагалися врятувати у харківській лікарні, втім марно. Хлопець отримав понад 80% опіків тіла. Стан чоловіка медики від початку оцінювали як важкий.
Поранення Олександр зазнав під час обстрілів Нью-Йорка 16 липня російськими 122-міліметровими мінометами.
Загиблий Олександр Горбенко / Фото "Першого міського"
Зрештою, його серце спинилося. За інформацією місцевого видання, чоловік служив на Донбасі з 2014 року. Боєць – син ветерана 40 БТрО "Кривбас" Василя Холода.
Затримали СБУ-шників, які напали на прикордонників
Джерело: ДБР
19 липня Державне бюро розслідувань затримало 2 працівників СБУ. Саме вони причетні до нападу на прикордонників, що стався у неділю біля кордону з Росією.
Слідство встановило, що:
- У ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд з молодшого сержанта та солдата строкової служби чергували на авто біля села Рясне Сумського району.
- Орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 чоловіками. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.
- Вони спровокували конфлікт і почалася бійка.
- Нападники забрали у прикордонників табельну зброю і втекли.
- Згодом з'ясувалося, що зловмисники працюють у СБУ.
Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю, умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу ушкоджень.
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Що про затримання СБУ-шників кажуть у ДБР: дивіться відео
Самоізоляція повертається
Джерело: Офіс Президента
В Україні можуть посилити контроль при перетині державного кордону. Це пов'язано з поширенням в окремих регіонах світу та Європи небезпечного штаму Дельта.
Так Міністерство охорони здоров'я пропонує, щоб:
- всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, проходили 14 днів самоізоляції,
- її можна припинити на 7 день, у випадку отримання негативного результату ПЛР-тесту.
За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.
Минулої доби в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом. До лікарень шпиталізували майже вдвічі більше пацієнтів – 307 людей. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.
Головне про штам Дельта / Інфографіка 24 каналу
ЄС скоро визнає вакцину CoronaVac, якою щеплюють у пунктах вакцинації
Джерело: 24 канал
Очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати. Він говорив про цю необхідність із європейськими колегами.
Всі кажуть, що питання актуальне і найближчим часом воно буде розглянуто,
– розповів Ляшко.
Він також додав, що всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати з COVID-сертифікатом найближчим часом.
До того ж міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів. Наразі він становить 28 днів.