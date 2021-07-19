Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Страшна гроза у Києві

Джерело: 24 канал

По обіді понеділка 19 липня, Київ вкрило страшними чорними хмарами. Температура із +30 опустилася до позначки +22. Згодом на місто впав сильний дощ із десятком блискавок.

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Шквальний вітер зносив усе на своєму шляху: внаслідок цього зламалися дерева і пошкодили авто. Наприклад, на вулиці Салютній на Нивках на авто впало дерево і розчавило дах.

Дерево розчавило авто
Дерево розчавило Lanos / Фото dtp.kiev

Потоки води затопили 2 станції метро: "Берестейську" та "Академмістечко". Обидві станції закрили для відвідувачів. Люди, що були всередині метрополітену буквально опинилися у пастці.

Через зливу і закриття метро у місті стався транспортний колапс. Авто буквально по фари їздили у воді.

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Негода дісталася і прилеглих до Києва районів: злива затопила Боярку і Виноградар.

Спека поступається грозам

  • Наразі "нормалізації" погоди чекати не варто. Після спеки у понад +30 градусів Україну накриють зливи.
  • Найближчими днями, 20 – 21 липня, в Україні прогнозують суттєве погіршення погодних умов.
  • Більшість областей накриють сильні дощі, грози та шквальний вітер.
  • Стовпчики термометрів опустяться до +20...+23 градусів. Високу температуру прогнозують лише на Півночі та Сході.

Помер тяжкопоранений боєць

Джерело: Перший Міський телеканал

У понеділок, 19 липня, помер 29-річний Олександр Горбенко. Чотири дні його намагалися врятувати у харківській лікарні, втім марно. Хлопець отримав понад 80% опіків тіла. Стан чоловіка медики від початку оцінювали як важкий.

Поранення Олександр зазнав під час обстрілів Нью-Йорка 16 липня російськими 122-міліметровими мінометами.

Загиблий Олександр Горбенко
Загиблий Олександр Горбенко / Фото "Першого міського"

Зрештою, його серце спинилося. За інформацією місцевого видання, чоловік служив на Донбасі з 2014 року. Боєць – син ветерана 40 БТрО "Кривбас" Василя Холода.

Затримали СБУ-шників, які напали на прикордонників

Джерело: ДБР

19 липня Державне бюро розслідувань затримало 2 працівників СБУ. Саме вони причетні до нападу на прикордонників, що стався у неділю біля кордону з Росією.

Слідство встановило, що:

  • У ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд з молодшого сержанта та солдата строкової служби чергували на авто біля села Рясне Сумського району.
  • Орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 чоловіками. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.
  • Вони спровокували конфлікт і почалася бійка.
  • Нападники забрали у прикордонників табельну зброю і втекли.
  • Згодом з'ясувалося, що зловмисники працюють у СБУ.

Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю, умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу ушкоджень.

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Самоізоляція повертається

Джерело: Офіс Президента

В Україні можуть посилити контроль при перетині державного кордону. Це пов'язано з поширенням в окремих регіонах світу та Європи небезпечного штаму Дельта.

Так Міністерство охорони здоров'я пропонує, щоб:

  • всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, проходили 14 днів самоізоляції,
  • її можна припинити на 7 день, у випадку отримання негативного результату ПЛР-тесту.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

Минулої доби в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом. До лікарень шпиталізували майже вдвічі більше пацієнтів – 307 людей. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.

Штам Дельта головне
Головне про штам Дельта / Інфографіка 24 каналу

ЄС скоро визнає вакцину CoronaVac, якою щеплюють у пунктах вакцинації

Джерело: 24 канал

Очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати. Він говорив про цю необхідність із європейськими колегами.

Всі кажуть, що питання актуальне і найближчим часом воно буде розглянуто,
– розповів Ляшко.

Він також додав, що всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати з COVID-сертифікатом найближчим часом.

До того ж міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів. Наразі він становить 28 днів.