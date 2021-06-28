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День Конституции Украины
Источник: 24 канал
В Украине отметили 25-ю годовщину принятия главного документа государства – Конституции.
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Торжественное заседание Рады
По случаю праздника в Верховной Раде провели торжественное заседание. Начали с исполнения государственного гимна и духовного – "Молитвы за Украину". В парламенте присутствовали Владимир Зеленский и его предшественники Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Действующий глава государства выступил с торжественной приветственной речью.
В заседании также приняли участие народные депутаты действующего и предыдущих созывов, спикеры парламента предыдущих созывов, члены Кабмина, руководители судебной ветви власти, судьи КСУ, председатель Верховного суда, председатели областных советов, предстоятели церквей и религиозных организаций, иностранные дипломаты и журналисты.
Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео
В Украину прибудет Конституция Орлика
Президент сообщил, что оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину на День независимости впервые за последние 311 лет.
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Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Национальным архивом Швеции.
Всего ожидают 3 копии Конституции Пилипа Орлика:
- первую уже утром 28 июня установили в фойе Верховной Рады;
- вторая будет находиться в офисе Президента;
- третья – в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки.
Президент добавил, что оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском Соборе.
Также Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.
Эскиз большого Государственного Герба Украины / Фото из соцсетей Александра Ткаченко
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История принятия Конституции
Источник: "Википедия"
- День Конституции – это государственный праздник Украины, единственный, закрепленный в самой Конституции. Отмечают его ежегодно 28 июня – именно в этот день 1996 года и приняли основной государственный документ.
- Народные депутаты непрерывно работали всю ночь на 28 июня, в целом заседание длилось 23 часа. Во время голосования принятие Конституции поддержали 315 парламентариев.
- Украина была последней из бывших республик СССР, которая приняла новую Конституцию. До 1996 года государство использовало Конституцию УССР.
"Открытое небо" Украины с ЕС
Источник: Совет ЕС
В Совете Европейского Союза согласовали подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной.
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Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об открытом небе
Сегодня (28 июня – 24 канал) Рада дала добро на подписание трех соглашений об авиации соседства – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром,
– говорится в сообщении.
Договоры откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, которые будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию.
Кроме того, они снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку Евросоюза.
Ожидается, что соглашения подпишут осенью 2021 года, а после они будут ратифицированы каждым государством-членом, ЕС и другой стороной.
Цены на авиабилеты могут уменьшиться
Издание DW сообщает, что такая договоренность поможет стимулировать развитие конкуренции на рынке авиаперевозок. В результате это приведет к снижению цены на билеты.
Реакция президента и премьера
- Владимир Зеленский выразил ЕС благодарность и отметил, что соглашение позволит украинцам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий.
- Денис Шмыгаль подчеркнул, что это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новыми маршрутами и направлениями.
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Антиукраинского работника Fozzy отстранили от работы
Источник: Fozzy Group
Торгово-промышленная группа Fozzy Group попала в скандал из-за своего работника Славы Баранского.
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В компании заявили о том, что мужчина сложил свои полномочия на период служебного расследования. Его будущее в компании пока неизвестно.
Произошла ошибка касательно роли Славы в группе. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов,
– отметили в компании.
Там отметили, что Fozzy Group и все бизнесы группы являются безусловно проукраинскими. Поэтому они понимают возмущение украинцев.
Заявления о достоинстве и "сельской тупости"
Активист Сергей Стерненко ранее сообщил об антиукраинских взглядах Баранского. Он прикрепил к сообщению скриншоты, на которых скандальные сториз из фейсбука работника Fozzy Group.
"Слава точно не в той стране живет, потому что симпатизирует любителю оккупации (Крыма – 24 канал) Басте. Считает, что у тех, кому он не нравится из-за "крымнашизма", – сельская тупость. Как типичный русский он стебется со слова "достоинство". Пожалуй, отсылка к Революции Достоинства", – написал Стерненко.
Скандальные истории Баранского / Скриншоты Сергея Стерненка
Под сообщением Стерненко активно начали поддерживать активиста и выражать возмущение. Некоторые пользователи сообщили, что такие заявления Баранского звучат не впервые. Ранее он писал в твиттере недопустимый для украинца пост о вышиванках.
Баранский считает вышиванки дурной привычкой / Скриншот с фейсбука Стерненко
Объяснения Баранского
BBC обнародовала скриншоты сообщения, в котором мужчина объяснил ситуацию. По его словам, эти грубые и циничные высказывания были якобы только для круга друзей и знакомых.
Они знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу, и для них я перегнул палку,
– отметил Слава Баранский.
Он также добавил, что уже терял свою работу в 2014 году из-за якобы "проукраинской позиции по Крыму и Донбассу".
Скриншот сообщения Баранского / BBC
Взрыв в метро Лондона
Источник: BBC
Вблизи лондонской станции метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв.
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Детали пожара
- В соцсетях сообщили, что возгорание началось рядом с бывшим торговым центром. На кадрах, обнародованных очевидцами, виден огромный столб черного дыма над британской столицей.
- По предварительной версии, пожар произошел в гаражах рядом со станцией Elephant and Castle, а не на самой станции.
- Огонь охватил 3 коммерческих объекта, 4 автомобиля и телефонную будку.
- Местных жителей предупредили, чтобы они закрыли все окна и двери. Движение всех поездов в районе остановили.
- Впоследствии стало известно, что возгорание локализовали. Однако в результате инцидента пострадали 2 человека, их госпитализировали.
Взрыв в центре Лондона: смотрите видео из соцсетей
Пожар и взрыв в метро Лондона / Фото из соцсетей
Флешмоб Зеленского
Источник: телеграм Владимира Зеленского
Зеленский поддержал сборную Украины по футболу, которая поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Президент обратился к футболистам в формате видеозаписи.
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Он рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.
Привет, дорогая сборная Я – Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут,
– заявил украинский лидер.
Свое эмоциональное выступление украинский лидер подытожил словами "вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов".
Детали флешмоба
Зеленский призвал украинцев записывать видеообращения к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки.
Хэштеги флешмоба: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11, #завтра_нас_буде_40_мільйонів.
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К слову, Денис Шмыгаль уже поддержал флешмоб. В видеообращении к сборной глава Кабмина заявил, что "ребята, за вас болеет вся Украина". Он также отметил, что верит в успех украинских игроков.