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Важно СБУ пришла с обысками в офис ОПЗЖ и домой к маме Марченко

СБУ устроила обыски у Медведчука

Источник: 24 канал

Сотрудники Службы безопасности Украины устроили несколько обысков в зданиях, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком. Так, правоохранители наведались:

в офис ОПЗЖ, сопредседателем которой является Медведчук;

в дом мамы Оксаны Марченко, то есть к теще кума Путина;

в дом самого Медведчука в Киеве.

Известно, что следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства против лидера ОПЗЖ. Правоохранители искали доказательства его государственной измены.

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Отметим, обыски дома у парламентария проводят не впервые. 11 мая СБУ уже наведывалась в дом на улице Монтажников. Тогда охрана Медведчука долгое время не впускала силовиков внутрь.

Стоит напомнить, что 13 мая куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее он и его жена Оксана Марченко попали под санкции по обвинению в финансировании террористов.

Правоохранители пришли с обысками к Медведчуку / Фото PavlovskyNews

Фирташ и Фукс – под санкциями СНБО

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о наложении персональных санкций на олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Какие ограничения ввели против олигархов

блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничения торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов , полетов и перевозок по территории Украины;

, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации , аренде государственного имущества;

, аренде государственного имущества; запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Фирташ попал "под удар" из-за участия в титановом бизнесе. Говорится, в частности, о поставках сырья на военные предприятия России.

Зато причиной санкций против Фукса стала его причастность к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

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Санкционный список Украины пополнился

24 июня был довольно продуктивным для Зеленского, ведь он подписал ряд указов, которыми наложил санкции на:

так называемые СМИ, предприятия и подразделения боевиков на Донбассе;

окружение главы Кремля Владимира Путина.

Вынужденная посадка SkyUp в Киеве

Источник: 24 канал

На борту самолета украинской авиакомпании SkyUp возникла внештатная ситуация. Из-за этого экипаж лайнера принял решение вынужденно посадить самолет.

Что случилось на борту

Самолет Киев – Батуми вылетел из "Борисполя" 24 июня в 11:49. Но через 40 минут был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Все из-за технической неисправности. Что именно случилось на борту – пока неизвестно, инцидент расследуют технические специалисты.



Траектория движения самолета SkyUp / Фото Flightradar

Пассажиры в безопасности

В авиакомпании в комментарии 24 каналу отметили, что самолет вернули согласно международным правилам. Посадка Boeing 737-900ER прошла в обычном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры, которые уже должны приземлиться в Батуми, находятся в безопасности и должны вылететь в ближайшее время другим самолетом.

Заметим! Boeing 737-900ER, с которым случился инцидент, украинская авиакомпания взяла в лизинг в октябре 2019. Сам самолет относительно новый. Его выпустили в 2008 году.

Дубилета хотят объявить в международный розыск

Источник: "Новое время"

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила Интерпол объявить бывшего главу "Приватбанка" Александра Дубилета в международный розыск. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Грищук, соответствующий запрос в Интерпол направила Специализированная антикоррупционная комиссия.

Заметим, что Украина объявила Дубилета в розыск еще в конце марта. Он заявил, что находится в Израиле и якобы не скрывается от следствия. Несмотря на это, экс-глава "Приватбанка" якобы не может вернуться в Украину.

В июне Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Дубилета.

В чем обвиняют Дубилета

В декабре 2016 года, за день до признания "Приватбанка" неплатежеспособным, топ-чиновники выплатили в пользу связанной с банком компании более 136,89 миллиона гривен банку. Сделали это на основании фальшивых документов.

Дело касается страховой компании "Ингосстрах". Среди подозреваемых, кроме Дубилета, фигурирует бывший первый заместитель председателя Владимир Яценко и Елена Бычихина, экс-руководителя одного из подразделений банка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

В марте 2021 года по делу "Приватбанка" объявили еще 3 подозрения по другому эпизоду, который касается растраты 8,2 миллиарда гривен.

Киркоров попал в "черный список" Минкульта

Источник: Министерство культуры Украины

Певец и продюсер из России Филипп Киркоров отныне будет находиться в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Туда он попал по решению СБУ.

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Как пояснили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, 11 июня они получили письмо от СБУ. В нем говорилось о включении артиста Филиппа Бедросовича Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Официально российский певец попал в "черный список" 22 июня. В то же время в министерстве отметили, что не они решают, кто попадает в список. Процедура внесения в него тех или иных лиц "автоматическая".

Стоит добавить, что Филипп Киркоров неоднократно поддерживал оккупацию Россией Крыма. А еще и регулярно ездит туда в обход украинского законодательства. И при этом до сих пор Киркоров остается народным артистом Украины.