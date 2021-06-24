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Важливо СБУ прийшла з обшуками в офіс ОПЗЖ та додому до мами Марченко

СБУ влаштувала обшуки у Медведчука

Джерело: 24 канал

Співробітники Служби безпеки України влаштували кілька обшуків у будівлях, пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Так, правоохоронці навідалися:

  • в офіс ОПЗЖ, співголовою якої є Медведчук;
  • у будинок мами Оксани Марченко, тобто до тещі кума Путіна;
  • у будинок самого Медведчука у Києві.

Відомо, що слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії у межах кримінального провадження проти лідера ОПЗЖ. Правоохоронці шукали докази його державної зради.

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Зауважимо, обшуки вдома у парламентаря проводять не вперше. 11 травня СБУ вже навідувалася у будинок на вулиці Монтажників. Тоді охорона Медведчука довгий час не впускала силовиків у середину.

Варто нагадати, що 13 травня куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Раніше він та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції за звинуваченням у фінансуванні терористів.

Правоохоронці прийшли з обшуками до Медведчука / Фото PavlovskyNews

Фірташ та Фукс – під санкціями РНБО

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про накладання персональних санкцій на олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Які обмеження ввели проти олігархів

  • блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
  • заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Фірташ потрапив "під удар" через участь у титановому бізнесі. Мовиться, зокрема, про постачання сировини на військові підприємства Росії.

Натомість причиною санкцій проти Фукса стала його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

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Санкційний список України поповнився

24 червня було доволі продуктивним для Зеленського, адже він підписав низку указів, якими наклав санкції на:

Вимушена посадка SkyUp у Києві

Джерело: 24 канал

На борту літака української авіакомпанії SkyUp виникла позаштатна ситуація. Через це екіпаж лайнера ухвалив рішення вимушено посадити літак. 

Що трапилося на борту

Літак Київ – Батумі вилетів з "Борисполя" 24 червня об 11:49. Але за 40 хвилин був змушений повернутися в аеропорт вильоту. Все через технічну несправність. Що саме трапилося на борту – наразі невідомо, інцидент розслідують технічні спеціалісти.

Траєкторія руху літака SkyUp
Траєкторія руху літака SkyUp / Фото Flightradar

Пасажири у безпеці

В авіакомпанії в коментарі 24 каналу зазначили, що літак повернули згідно з міжнародними правилами. Посадка Boeing 737-900ER пройшла у звичайному режимі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пасажири, які вже мали б приземлитися у Батумі, перебувають у безпеці та мають вилетіти найближчим часом іншим літаком.

Дубілета хочуть оголосити у міжнародний розшук

Джерело: "Новое время"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила Інтерпол оголосити колишнього голову "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Як розповів виконувач обов'язків керівника відомства Максим Грищук, відповідний запит до Інтерполу надіслала Спеціалізована антикорупційна комісія.

Зауважимо, що Україна оголосила Дубілета в розшук ще наприкінці березня. Він заявив, що перебуває в Ізраїлі та нібито не ховається від слідства. Попри це, ексголова "Приватбанку" нібито не може повернутися в Україну.

У червні Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував Дубілета

У чому звинувачують Дубілета

  • У грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, топпосадовці виплатили на користь пов'язаної з банком компанії понад 136,89 мільйона гривень банку. Зробили це на підставі фальшивих документів.
  • Справа стосується страхової компанії "Ингосстрах". Серед підозрюваних, окрім Дубілета, фігурує колишній перший заступник голови Володимир Яценко та Олена Бичихіна, екскерівниця одного з підрозділів банку, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління в пов'язаній страховій компанії.
  • У березні 2021 року у справі "Приватбанку" оголосили ще 3 підозри по іншому епізоду, який стосується розтрати 8,2 мільярда гривень.

Кіркоров потрапив у "чорний список" Мінкульту

Джерело: Міністерство культури України

Співак і продюсер з Росії Філіп Кіркоров відтепер перебуватиме у списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди він потрапив за рішенням СБУ.

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Як пояснили у Міністерстві культури й інформаційної політики України, 11 червня вони отримали лист від СБУ. У ньому мовилося про включення артиста Філіпа Бедросовича Кіркорова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Офіційно російський співак потрапив до "чорного списку" 22 червня. Водночас у міністерстві наголосили, що не вони вирішують, хто потрапляє до списку. Процедура внесення до нього тих чи інших осіб "автоматична".

Варто додати, що Філіп Кіркоров неодноразово підтримував окупацію Росією Криму. А ще й регулярно їздить туди в обхід українського законодавства. І при цьому досі Кіркоров залишається народним артистом України.