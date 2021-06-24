Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Важливо СБУ прийшла з обшуками в офіс ОПЗЖ та додому до мами Марченко
СБУ влаштувала обшуки у Медведчука
Джерело: 24 канал
Співробітники Служби безпеки України влаштували кілька обшуків у будівлях, пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Так, правоохоронці навідалися:
- в офіс ОПЗЖ, співголовою якої є Медведчук;
- у будинок мами Оксани Марченко, тобто до тещі кума Путіна;
- у будинок самого Медведчука у Києві.
Відомо, що слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії у межах кримінального провадження проти лідера ОПЗЖ. Правоохоронці шукали докази його державної зради.
Більше про це ДБР відкрило кримінальну справу проти Медведчука і Козака за держзраду
Зауважимо, обшуки вдома у парламентаря проводять не вперше. 11 травня СБУ вже навідувалася у будинок на вулиці Монтажників. Тоді охорона Медведчука довгий час не впускала силовиків у середину.
Варто нагадати, що 13 травня куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Раніше він та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції за звинуваченням у фінансуванні терористів.
Правоохоронці прийшли з обшуками до Медведчука / Фото PavlovskyNews
Фірташ та Фукс – під санкціями РНБО
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про накладання персональних санкцій на олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
Які обмеження ввели проти олігархів
- блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;
- обмеження торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Фірташ потрапив "під удар" через участь у титановому бізнесі. Мовиться, зокрема, про постачання сировини на військові підприємства Росії.
Натомість причиною санкцій проти Фукса стала його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
До теми Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російських банків на окупованих територіях
Санкційний список України поповнився
24 червня було доволі продуктивним для Зеленського, адже він підписав низку указів, якими наклав санкції на:
- так звані ЗМІ, підприємства і підрозділи бойовиків на Донбасі;
- оточення очільника Кремля Володимира Путіна.
Вимушена посадка SkyUp у Києві
Джерело: 24 канал
На борту літака української авіакомпанії SkyUp виникла позаштатна ситуація. Через це екіпаж лайнера ухвалив рішення вимушено посадити літак.
Що трапилося на борту
Літак Київ – Батумі вилетів з "Борисполя" 24 червня об 11:49. Але за 40 хвилин був змушений повернутися в аеропорт вильоту. Все через технічну несправність. Що саме трапилося на борту – наразі невідомо, інцидент розслідують технічні спеціалісти.
Траєкторія руху літака SkyUp / Фото Flightradar
Пасажири у безпеці
В авіакомпанії в коментарі 24 каналу зазначили, що літак повернули згідно з міжнародними правилами. Посадка Boeing 737-900ER пройшла у звичайному режимі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Пасажири, які вже мали б приземлитися у Батумі, перебувають у безпеці та мають вилетіти найближчим часом іншим літаком.
Дубілета хочуть оголосити у міжнародний розшук
Джерело: "Новое время"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила Інтерпол оголосити колишнього голову "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук. Як розповів виконувач обов'язків керівника відомства Максим Грищук, відповідний запит до Інтерполу надіслала Спеціалізована антикорупційна комісія.
Зауважимо, що Україна оголосила Дубілета в розшук ще наприкінці березня. Він заявив, що перебуває в Ізраїлі та нібито не ховається від слідства. Попри це, ексголова "Приватбанку" нібито не може повернутися в Україну.
У червні Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував Дубілета.
У чому звинувачують Дубілета
- У грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, топпосадовці виплатили на користь пов'язаної з банком компанії понад 136,89 мільйона гривень банку. Зробили це на підставі фальшивих документів.
- Справа стосується страхової компанії "Ингосстрах". Серед підозрюваних, окрім Дубілета, фігурує колишній перший заступник голови Володимир Яценко та Олена Бичихіна, екскерівниця одного з підрозділів банку, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління в пов'язаній страховій компанії.
- У березні 2021 року у справі "Приватбанку" оголосили ще 3 підозри по іншому епізоду, який стосується розтрати 8,2 мільярда гривень.
Кіркоров потрапив у "чорний список" Мінкульту
Джерело: Міністерство культури України
Співак і продюсер з Росії Філіп Кіркоров відтепер перебуватиме у списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди він потрапив за рішенням СБУ.
Цікаво Кіркоров перетворився на ніщо, – Кондратюк відреагував на оновлений "чорний список" Мінкульту
Як пояснили у Міністерстві культури й інформаційної політики України, 11 червня вони отримали лист від СБУ. У ньому мовилося про включення артиста Філіпа Бедросовича Кіркорова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Офіційно російський співак потрапив до "чорного списку" 22 червня. Водночас у міністерстві наголосили, що не вони вирішують, хто потрапляє до списку. Процедура внесення до нього тих чи інших осіб "автоматична".
Варто додати, що Філіп Кіркоров неодноразово підтримував окупацію Росією Криму. А ще й регулярно їздить туди в обхід українського законодавства. І при цьому досі Кіркоров залишається народним артистом України.