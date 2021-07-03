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Очередные фейки России о ситуации в Черном море

Источник: Минобороны Украины

3 июля украинское рыболовецкое судно потерпело крушение в Черном море. Моряки подали сигналы SOS, которые получили российские корабли. Однако те даже не приблизились, чтобы помочь украинцам. В то же время российские пропагандисты утверждали, что якобы были готовы выручить моряков.

Россияне рассказывали сказки о спасении нашего судна в то время, когда его уже буксировал корабль морской охраны ГПСУ. Российский ракетный крейсер "Ивановец" и пограничный сторожевой корабль "Безупречный", которые якобы "спасали" наших моряков, просто игнорировали сообщение SOS.

Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну является очередным информационным мероприятием России,

– заявили в Минобороны.

Что известно об аварии судна Авария произошла Авария произошла из-за неисправности двигателя . Обесточенное судно несколько часов дрейфовало в море и подавало сигналы бедствия. Предварительно, на борту было 4 человека. На помощь рыбакам прибыл корабль морской охраны ГПСУ "Балаклава". Он отбуксировал судно в одесский порт "Очаков". К счастью, никто не пострадал.

Кремль выпустил авиацию

Источник: Минобороны России

Россия провела опасные маневры над Черным морем в то время, когда там проходили международные военные учения "Си Бриз-2021". В небо подняли самолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа:

многоцелевые истребители Су-30СМ,

фронтовые бомбардировщики Су-24М,

истребители-бомбардировщики Су-34,

истребители-перехватчики Су-27.

Российские пилоты отработали простые и сложные задания на средних и малых высотах. Экипажи учились наносить ракетные и бомбовые удары по так называемым "вражеским" кораблям.

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Масштабное ДТП с украинцами в ​​Польше

Источник: Tarnów Nasze Miasto

Около 8 часов утра на трассе недалеко от польского Тарнува случилось серьезное ДТП с участием украинцев. Микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с легковым автомобилем, а затем перевернулся на бок.

Что известно о пострадавших

Всего в микроавтобусе находились 9 человек. Больше всего пострадали 2 взрослых и 1 несовершеннолетний. Его отвезли в больницу на вертолете. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, всех пострадавших украинцев госпитализировали. Остальные пассажиры не травмировались.

На место происшествия прибыл украинский консул.



ДТП с украинцами в Польше / Фото Tarnow Nasze Miasto

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Новый бред Путина о "братских народах"

Источник: Официальный портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии нацбезопасности страны. В документе указаны цели внешней политики, среди которых не обошлось и без украинцев.

Глава Кремля решил укрепить так называемые "братские связи" между российским, белорусским и украинским народами. В то же время никакие конкретные шаги для такой "амбициозной" цели он не отметил.

Что еще предусматривает российская стратегия

Укрепление позиции русского языка как "языка международного общения". Мол, Москва поддержит россиян, которые проживают в других странах, для сохранения их "общероссийской культурной идентичности".

Вакцину против COVID-19 будут производить "как один из способов достижения экономической безопасности страны".

Россия должна противостоять "санкционному давлению".

Военные угрозы в отношении России усиливает отработка НАТО возможности применения ядерного оружия.

Москва будет сотрудничать с КНР и Индией.

Обратите внимание! Ранее Путин говорил, что не видит разницы между украинцами и россиянами, потому что мы, мол, "единый народ". Президент Владимир Зеленский ответил ему и сказал, что если бы так было, то в Москве висели бы наши флаги, а вместо рублей были бы гривны.

Изменения в правилах въезда в Словакию

Источник: МВД Украины

Словакия решила изменить правила въезда для граждан, которые прибывают из стран красной зоны. В перечне оказались и украинцы. Кроме того, изменения будут касаться иностранцев, которые будут ехать поездом через пункт пропуска "Чоп – Чиерна-над-Тисоу".

Теперь путешественники должны регистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica. Это следует сделать перед поездкой, так как в пунктах пропуска трудно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия, а доступа к Wi-Fi там нет.

Будут проверять цифровые COVID-карты

С 5 июля 2021 года с 19:00 у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять COVID-карты через мобильные телефоны. В них будут указывать информацию о:

прививке,

проведении теста (антиген, ПЦР),

преодолении COVID-19.

Заметим, недавно в Украине одобрили постановление о внедрении COVID-сертификатов. Их создадут с учетом международных требований.