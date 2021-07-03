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Чергові фейки Росії про ситуацію у Чорному морі

Джерело: Міноборони України

3 липня українське риболовецьке судно зазнало аварії у Чорному морі. Моряки подали сигнали SOS, які отримали російські кораблі. Однак ті навіть не наблизилися, аби допомогти українцям. Водночас російські пропагандисти запевняли, що нібито були готові виручити моряків.

Росіяни розповідали казки про порятунок нашого судна у той час, коли його вже буксирував корабель морської охорони ДПСУ. Російський ракетний крейсер "Івановець" та прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний", які нібито "рятували" наших моряків, просто ігнорували повідомлення SOS.

Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну є черговим інформаційним заходом Росії,

– заявили у Міноборони.

Що відомо про аварію судна Аварія трапилася Аварія трапилася через несправність двигуна . Знеструмлене судно кілька годин дрейфувало у морі і подавало сигнали лиха. Попередньо, на борту було 4 людини. На допомогу рибакам прибув корабель морської охорони ДПСУ "Балаклава". Він відбуксирував судно до одеського порту "Очаків". На щастя, ніхто не постраждав.

Кремль випустив авіацію

Джерело: міноборони Росії

Росія провела небезпечні маневри над Чорним морем у той час, коли там відбувалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз-2021". У небо підняли літаки морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту спільно з авіацією Південного військового округу:

багатоцільові винищувачі Су-30СМ,

фронтові бомбардувальники Су-24М,

винищувачі-бомбардувальники Су-34,

винищувачі-перехоплювачі Су-27.

Російські пілоти відпрацювали прості та складні завдання на середніх та малих висотах. Екіпажі вчилися завдавати ракетні та бомбові удари по так званих "ворожих" кораблях.

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Масштабна ДТП з українцями у Польщі

Джерело: Tarnów Nasze Miasto

Близько 8 години ранку на трасі неподалік польського Тарнува трапилася серйозна ДТП за участі українців. Мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з легковим автомобілем, а потім перевернувся на бік.

Що відомо про постраждалих

Загалом у мікроавтобусі перебувало 9 людей. Найбільше постраждали 2 дорослих та 1 неповнолітній. Його відвезли у лікарню гелікоптером. За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, усіх постраждалих українців госпіталізували. Решта пасажирів не травмувалися.

На місце події прибув український консул.



ДТП з українцями у Польщі / Фото Tarnow Nasze Miasto

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Нова маячня Путіна про "братні народи"

Джерело: офіційний портал правової інформації

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про стратегію нацбезпеки країни. У документі зазначені цілі зовнішньої політики, серед яких не обійшлося й без українців.

Очільник Кремля вирішив зміцнити так звані "братні зв'язки" між російським, білоруським та українським народами. Водночас жодні конкретні кроки для такої "амбітної" цілі він не зазначив.

Що ще передбачає російська стратегія

Зміцнення позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування". Мовляв, Москва підтримає росіян, які проживають в інших країнах, для збереження їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Вакцину проти COVID-19 вироблятимуть "як один зі способів досягнення економічної безпеки країни".

Росія має протистояти "санкційному тиску".

Військові загрози стосовно Росії посилює відпрацювання НАТО можливості застосування ядерної зброї.

Москва співпрацюватиме з КНР та Індією.

Зверніть увагу! Раніше Путін казав, що не бачить різниці між українцями та росіянами, бо ми, мовляв, "єдиний народ". Президент Володимир Зеленський відповів йому та сказав, що якби так було, то в Москві б висіли наші прапори, а замість рублів були гривні.

Зміни у правилах в'їзду в Словаччину

Джерело: МВС України

Словаччина вирішила змінити правила в'їзду для громадян, які прибувають з країн червоної зони. У переліку опинилися й українці. Крім того, зміни стосуватимуться іноземців, які їхатимуть потягом через пункт пропуску "Чоп – Чієрна-над-Тісоу".

Тепер мандрівники мають реєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica. Це слід зробити перед поїздкою, адже у пунктах пропуску важко зареєструватися через слабке інтернет-покриття, а доступу до Wi-Fi там немає.

Перевірятимуть цифрові COVID-картки

З 5 липня 2021 року з 19:00 у громадян ЄС при в'їзді на територію Словаччини перевірятимуть COVID-картки через мобільні телефони. У них зазначатимуть інформацію про:

щеплення,

проведення тесту (антиген, ПЛР),

подолання COVID-19.

Зауважимо, нещодавно в Україні схвалили постанову про впровадження COVID-сертифікатів. Їх створять з урахуванням міжнародних вимог.