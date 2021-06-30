Главные новости 30 июня: утраченный договор пророссийской блогерши, скандальное заявление Путина

Компания ASUS прекратила сотрудничество с пророссийской блогершей. Путин заявил, что не хочет встречаться с Зеленским, потому что Украиной управляют не в Киеве, а в других государствах. Львов снова накрыл мощный ливень. А на трассе Киев – Чоп произошло ДТП за участие иностранцев. Такими были главные новости 30 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

С пророссийской блогершей расторгли контракт

Источник: телеграм Сергея Стерненко

Компания ASUS прекратила сотрудничество со скандальной блогершей Таисией Онацкой, которая выбрала Россию вместо Украины. Об этом в сети сообщил Сергей Стерненко.

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По словам активиста, накануне он написал, что компания сотрудничает с пророссийской блогершей di.rubens – Таисией Маламан.

Asus отреагировали правильно, и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность! Ответственный бизнес это круто,

– подчеркнул Стерненко.

Блогерша выбрала Россию вместо Украины

Ранее Таисия Маламан на Майдане Независимости между Россией и Украиной выбрала оккупантов. А когда об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, то она вместо извинений попыталась его травить.

Одиозная блогерша также "благодарила ОПЗЖ и канал 112 за поддержку".

После этого от сотрудничества с блогершей сразу отказалась сеть "Алло".

Впоследствии Онацкая заявила, что ей якобы угрожают физической расправой. Девушка даже показательно обратилась к главе МВД Украины Арсену Авакову.

Заявление Путина о "внешнем управлении" Украиной

Источник: 24 канал

Путин заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Ведь он не видит даже приблизительных общих тем для встречи.

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Российскому президенту кажется, что "Зеленский отдал страну под полное внешнее управление". Украиной вроде бы управляют отовсюду, только не из Киева.

Реакция МИД Украины

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такие высказывания российского президента свидетельствуют о том, что Путин мечтает решать вопросы Украины без ее участия.

Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что на такие вероятные намерения главы Кремля у украинской власти лишь один ответ: никто не будет решать судьбу, кроме нас самих. Такая позиция у Владимира Зеленского и такова воля народа.

Ответ Офиса Президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что любые российские комментарии об Украине, в том числе и Путина, необходимо оценивать только через призму пропаганды.

Они (Россия – 24 канал) сами себя погрузили в некий набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами,

– отметил Подоляк.

Кроме того, он убежден, что российского президента некорректно информируют о ситуации в Украине. Ведь политик часто делает странные заявления.

Львов снова затопило

Российские СМИ 29 июня растиражировали новость, что якобы американский эсминец приблизился к оккупированному Крыму. В "Си Бриз-2021" эти слухи опровергли. Россиянам в очередной раз почудилось, ведь в это время USS Ross стоял в порту Одессы.

Источник: 24 канал

Львовом снова прошел сильный ливень, который нанес немало беды местным жителям.

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Мощный дождь и гроза начались в городе вечером. Они сопровождались шквальным ветром, который разгонялся до 19 – 24 метров в секунду. Местами даже падал град.

За считанные минуты улицы Львова стали реками, которыми не ехали, а плыли машины. Некоторые из них даже пришлось толкать. Кроме того, стихия повалила деревья.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о последствиях непогоды, отметив, что на этот раз грозы покинули Львов быстрее, чем это было 25 июня.

Последствия грозы во Львове

на несколько школ и учреждений культуры упали деревья;

обвалились фасады исторических зданий;

больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманской, Под Дубом;

из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках;

к счастью, никто не пострадал;

на улицах города уже работают коммунальные службы.

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ДТП с участием иностранцев

Источник: полиция Ровненщины

Масштабная авария с участием иностранцев произошла возле села Сытное, Ровненской области.

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По предварительной информации, 23-летний водитель легковушки не справился с управлением на закругленном участке дороги. Автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Что известно о жертвах и пострадавших

В салоне Тoyota Corolla находилось 5 иностранцев, которые учатся в Украине. 25-летний парень погиб на месте ДТП. Медикам не удалось спасти его ровесника – он умер в больнице.

Водителя легкового автомобиля и еще 2 пассажиров госпитализировали. В результате аварии они получили травмы разной степени.

52-летний житель Винницы, который был за рулем DAF, не пострадал.

Предварительно, оба водителя были трезвыми.



Ужасная авария на трассе Киев – Чоп / Фото Нацполіції

Полиция выясняет все детали

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких людей.

Санкции соответствующей статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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