Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

З проросійською блогеркою розірвали контракт

Джерело: телеграм Сергія Стерненка

Компанія ASUS припинила співпрацю зі скандальною блогеркою Таїсією Онацькою, яка обрала Росію замість України. Про це у мережі повідомив Сергій Стерненко.

Зауважте Ніщо не віщувало біди: онлайн-курси Prometheus видалять лекції скандальної блогерки Онацької

За словами активіста, напередодні він написав, що компанія співпрацює із проросійською блогеркою di.rubens – Таїсією Маламан.

Asus відреагували правильно, і вже за пару годин повідомили мені, що співпрацю із Таїсією припинили. За що їм повага та подяка! Відповідальний бізнес це круто,

– наголосив Стерненко.

Блогерка обрала Росію замість України

Раніше Таїсія Маламан на Майдані Незалежності між Росією та Україною обрала окупантів. А коли про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, то вона замість вибачень спробувала його цькувати.

Одіозна блогерка також "дякувала ОПЗЖ і каналові 112 за підтримку".

Після цього від співпраці з блогеркою відразу відмовилася мережа "Алло".

Згодом Онацька заявила, що їй начебто погрожують фізичною розправою. Дівчина навіть показово звернулася до глави МВС України Арсена Авакова.

Заява Путіна про "зовнішнє управління" Україною

Джерело: 24 канал

Путін заявив, що розмовляти з українським президентом немає сенсу. Адже він не бачить навіть приблизних спільних тем для зустрічі.

Дізнайтеся більше Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

Російському президенту видається, що "Зеленський віддав країну під повне зовнішнє управління". Україною начебто керують звідусіль, лише не з Києва.

Реакція МЗС України

Дмитро Кулеба наголосив, що такі висловлювання російського президента свідчать про те, що Путін мріє вирішувати питання України без її участі.

Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що на такі ймовірні наміри очільника Кремля в української влади лише одна відповідь: ніхто не буде вирішувати долю, крім нас самих. Така позиція є у Володимира Зеленського і такою є воля народу.

Відповідь Офісу Президента

Радник очільника ОП Михайло Подоляк вважає, що будь-які російські коментарі про Україну, зокрема й Путіна, необхідно оцінювати тільки через призму пропаганди.

Вони (Росія – 24 канал) самі себе занурили в певний набір стереотипів і тепер намагаються пояснити незрозумілі їм процеси трансформації української державності різними міфами,

– зазначив Подоляк.

Крім того, він переконаний, що російського президента некоректно інформують про ситуацію в Україні. Адже політик часто робить дивні заяви.

Важливо! Російські ЗМІ 29 червня розтиражували новину, що начебто американський есмінець наблизився до окупованого Криму. У "Сі Бриз-2021" ці чутки спростували. Росіянам в черговий раз примарилось, адже в цей час USS Ross стояв в порту Одеси.

Львів знову затопило

Джерело: 24 канал

Львовом знову пройшла сильна злива, яка завдала чимало лиха місцевим жителям.

До теми Автівки доводиться штовхати: жахлива негода паралізувала вулиці Львова – фото, відео

Потужний дощ та гроза розпочалися у місті ввечері. Вони супроводжувалися шквальним вітром, який розганявся до 19 – 24 метрів за секунду. Місцями навіть падав град.

За лічені хвилини вулиці Львова стали ріками, якими не їхали, а пливли автівки. Деякі із них навіть довелося штовхати. Крім того, стихія повалила дерева.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про наслідки негоди, зазначивши, що цього разу грози залишили Львів швидше, ніж це було 25 червня.

Наслідки грози у Львові

на кілька шкіл та закладів культури впали дерева;

обвалились фасади історичних будівель;

найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом;

через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках;

на щастя, ніхто не постраждав;

на вулицях міста вже працюють комунальні служби.

Вулиці Львова затопило: Фото Олександра Марчака, 24 канал

Негода накрила Львів: дивіться відео 24 каналу

Зверніть увагу На Буковині вітер виривав дерева з корінням, зривав дахи: наслідки негоди – фото

ДТП за участю іноземців

Джерело: поліція Рівненщини

Масштабна аварія за участю іноземців сталася поблизу села Ситне, що на Рівненщині.

Інший інцидент Розвернуло на обидві сторони: на Київщині в авто під час руху влучила блискавка – фото

За попередньою інформацією, 23-річний водій легковика не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з вантажівкою.

Що відомо про жертв та постраждалих

У салоні Тoyota Corolla перебувало 5 іноземців, які навчаються в Україні. 25-річний хлопець загинув на місці ДТП. Медикам не вдалося врятувати його ровесника – він помер у лікарні.

Водія легкового автомобіля та ще 2 пасажирів госпіталізували. У результаті аварії вони отримали травми різного ступеня.

Натомість 52-річний житель Вінниці, який був за кермом DAF, не постраждав.

Попередньо, обидва водії були тверезими.



Жахлива аварія на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції

Поліція з'ясовує усі деталі

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей.

Санкції відповідної статті передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Трохи позитиву наостанок

У Мінську гучно відсвяткували перемогу України на Євро-2020: дивіться відео