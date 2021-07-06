Главные новости 6 июля: авиакатастрофа на Камчатке, скандал с JBL

На Камчатке в авиакатастрофе погибли 28 человек. JBL попала в скандал, опубликовав карту Украины без Крыма и части Донбасса. Сайты Офиса Президента, СБУ и других ведомств "упали". Владимир Зеленский снова возглавил президентский рейтинг. Такими были главные новости 6 июля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Авиакатастрофа на Камчатке

Источник: 24 канал

Утром 6 июля в России самолет Ан-26 пропал с радаров диспетчеров. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана и перевозил 22 пассажиров и 6 членов экипажа.

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Борт должен был совершить посадку около 5:50 по московскому времени, но экипаж так и не вышел на связь. Когда Ан-26 исчез, немедленно начали поиски. Для этого привлекли 2 спасательных вертолета, а также – Тихоокеанский флот.

За несколько часов чрезвычайники нашли обломки и место падения самолета. На обнародованных в сети кадрах видно, что Ан-26 врезался в прибрежную скалу. От удара самолет разорвало на 2 части, вспыхнул пожар.

Вероятные причины трагедии

Следственный комитет России рассматривает 3 основные версии событий, которые привели к авиакатастрофе. Среди них:

неблагоприятные погодные условия,

неисправность самолета,

ошибка пилотирования.

В каком состоянии был самолет? Известно, что Ан-26 выпустили еще в 1982 году, то есть на момент авиакатастрофы ему было 39 лет. Осенью 2012 года судно прошло капитальный ремонт.



С 2013 года его использовало Петропавловск-Камчатское предприятие. Гендиректор компании Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно.

На борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. По предварительным данным, выжить не удалось никому. Большинство жертв были жителями Паланы. В списке погибших были и местные чиновники, в частности глава поселка Ольга Мохирева и начальник мобилизационного отдела администрации.

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Скандал с компанией JBL

Источник: фейсбук JBL Ukraine

Официальная страница JBL Ukraine – дистрибьютора американской аудиотехники в Украине – вляпалась в скандал. Поздно вечером 5 июля в их сторис в инстаграме появился опрос о том, из каких городов подписчики. Все бы ничего, но в интерактив добавили сине-желтую карту без Крыма и части Донбасса.



Карта в сторис профиля JBL / Скриншот

Как руководство JBL отреагировало на скандал

, в этот же вечер в скандал попала украиноязычная версия Википедии . На страницах онлайн-энциклопедии нашли карту России, которой приписали Крым. Впрочем, ошибку исправили и от имени Википедии написали, что "все будет хорошо".

В компании заявили, что их позиция неизменна – "мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины". В отношении виновных в подмоченной репутации отметили: заменят часть сотрудников.

Мы сменим часть команды, которая привела к ошибке и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников,

– заявили в компании.

Также там добавили, что поддерживают мероприятия для развития украинской культуры, музыки и популяризации здорового образа жизни.

Сайты ОП, СБУ, НАБУ и разведки "легли"

Источник: 24 канал

Вечером 6 июля перестали работать официальные сайты ряда государственных структур. Сначала пользователи в Сети заметили, что не открывается страница сайта офиса Президента.

Впоследствии стало понятно, что "упал" не только он, но и веб-ресурсы других силовых ведомств.

Какие сайты не работали:

Службы безопасности Украины;

Офиса Президента;

Национального антикоррупционного бюро,

Службы внешней разведки,

Государственной службы специальной связи и защиты,

Государственного бюро расследований,

Офиса Президента.

В Службе безопасности 24 каналу рассказали: проблема в интернет-провайдере.

Сайт СБУ не работает. Это связано с техническими проблемами интернет-провайдера,

– рассказали в Службе безопасности.

Пустые страницы сайтов госструктур Украины / Скриншоты

Источники 24 канала в офисе Президента заверили: на сайты не осуществляли хакерскую атаку. Причина "падения" – техническая авария на линии. В киберполиции якобы также говорят, что сайты не работают сугубо по техническим причинам.

В конце концов, после часовой паузы, все вышеуказанные сайты заработали. "Лежали" они больше часа.

Заметим, что сайты Минобороны, Кабмина, Верховной Рады, Офиса генпрокурора и полиции в то время исправно работали.

Президентский рейтинг в июле

Источник: "Рейтинг"

Владимир Зеленский продолжает сохранять наивысший уровень доверия среди украинских политиков. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, за него бы проголосовали 29,1% украинцев.

За Владимиром Зеленским следует Петр Порошенко со значительным отрывом – 13,4% опрошенных проголосовали бы именно так. Следующие места в рейтинге достались нардепу от ОПЗЖ Юрию Бойко и главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 12,5% и 11,3% соответственно.

За кого бы проголосовали украинцы

Владимир Зеленский – 29,1%;

Петр Порошенко – 13,4%;

Юрий Бойко – 12,5%;

Юлия Тимошенко – 11,3%;

Игорь Смешко – 8,7%;

Владимир Гройсман – 4,6%;

Евгений Мураев – 5,5%;

Олег Ляшко – 3,4%;

Поддержка других кандидатов – ниже 3%.

Впрочем, если сравнивать с опросом предыдущего месяца, то количество потенциальных избирателей Владимира Зеленского немного снизилось – с 32% до 29,1%. К тому же существенно снизился рейтинг Порошенко – с 17% до 13,4%.