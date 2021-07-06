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Авіакатастрофа на Камчатці

Джерело: 24 канал

Зранку 6 липня у Росії літак Ан-26 зник з радарів диспетчерів. Він виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана і перевозив 22 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Головне про подію Усі пасажири загинули: літак Ан-26 врізався в скелю на Камчатці – фото

Борт мав здійснити посадку близько 05:50 за московським часом, але екіпаж так і не вийшов на зв'язок. Коли Ан-26 зник, негайно розпочали пошуки. Для цього залучили 2 рятувальних вертольоти, а також – Тихоокеанський флот.

За декілька годин надзвичайники знайшли уламки і місце падіння літака. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що Ан-26 врізався у прибережну скелю. Від удару літак розірвало на 2 частини, спалахнула пожежа.

Ймовірні причини трагедії

Слідчий комітет Росії розглядає 3 основні версії подій, які призвели до авіакатастрофи. Серед них:

несприятливі погодні умови,

несправність літака,

помилка пілотування.

У якому стані був літак? Відомо, що Ан-26 випустили ще у 1982 році, тобто на момент авіакатастрофи йому було 39 років. Восени 2012 року судно пройшло капітальний ремонт.



З 2013 року його використовувало Петропавловськ-Камчатське підприємство. Гендиректор компанії Олексій Храбров заявив, що перед вильотом судно було справне.

На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема дитина. За попередніми даними, вижити не вдалося нікому. Більшість жертв були жителями Палани. У списку загиблих були й місцеві чиновники, зокрема глава селища Ольга Мохірева і начальник мобілізаційного відділу адміністрації.

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Скандал з компанією JBL

Джерело: фейсбук JBL Ukraine

Офіційна сторінка JBL Ukraine – дистриб'ютора американської аудіотехніки в Україні – вляпалася у скандал. Пізно ввечері 5 липня у їхніх сторіз в інстаграмі з'явилося опитування про те, з яких міст підписники. Усе б нічого, але до інтерактиву додали синьо-жовту карту: без Криму і частини Донбасу.



Карта у сторіз профілю JBL / Скриншот

До речі, цього ж вечора у скандал потрапила українськомовна версія Вікіпедії. На сторінках онлайн-енциклопедії знайшли карту Росії, якій приписали Крим. Втім, помилку виправили і від імені Вікіпедії написали, що "все буде добре".

Як керівництво JBL відреагувало на скандал

У компанії заявили, що їхня позиція незмінна – "ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України". Щодо винних у підмоченій репутації зазначили: замінять частину робітників.

Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки та будемо звертатись до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників,

– заявили в компанії.

Також там додали, що підтримують заходи для розвитку української культури, музики та популяризації здорового способу життя.

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Сайти ОП, СБУ, НАБУ і розвідки "лягли"

Джерело: 24 канал

Увечері 6 липня перестали працювати офіційні сайти низки державних структур. Спершу користувачі у мережі помітили, що не відкривається сторінка сайту Офісу Президента.

Згодом стало зрозуміло, що "впав" не тільки він, а й веб-ресурси інших силових відомств.

Які сайти не працювали:

Служби безпеки України;

Офісу Президента;

Національного антикорупційного бюро,

Служби зовнішньої розвідки,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту,

Державного бюро розслідувань,

Офісу Президента.

У Службі безпеки 24 каналу розповіли: проблема в інтернет-провайдері.

Сайт СБУ не працює. Це пов'язано із технічними проблемами інтернет-провайдера,

– розповіли у Службі безпеки.

Порожні сторінки сайтів держструктур України / Скриншоти

Джерела 24 каналу в Офісі Президента запевнили: на сайти не здійснювали хакерську атаку. Причина "падіння" – технічна аварія на лінії. У кіберполіції нібито також кажуть, що сайти не працюють суто через технічні причини.

Зрештою, після годинної паузи, усі вище зазначені сайти запрацювали. "Лежали" вони понад годину.

Зауважимо, що сайти Міноборони, Кабміну, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та поліції у той час справно працювали.

Президентський рейтинг у липні

Джерело: "Рейтинг"

Володимир Зеленський продовжує зберігати найвищий рівень довіри серед українських політиків. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, за нього б проголосували 29,1% українців.

За Володимиром Зеленським слідує Петро Порошенко із значним відривом – 13,4% опитаних проголосували б саме так. Наступні місця у рейтингу дістались нардепу від ОПЗЖ Юрію Бойко та очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 12,5% і 11,3% відповідно.

За кого б проголосували українці

Володимир Зеленський – 29,1%;

Петро Порошенко – 13,4%;

Юрій Бойко – 12,5%;

Юлія Тимошенко – 11,3%;

Ігор Смешко – 8,7%;

Володимир Гройсман – 4,6%;

Євгеній Мураєв – 5,5%;

Олег Ляшко – 3,4%;

Підтримка інших кандидатів – нижче 3%.

Втім, якщо порівнювати із опитуванням попереднього місяця, то кількість потенційних виборців Володимира Зеленського трохи зменшилась – із 32% до 29,1%. До того ж істотно знизився рейтинг Порошенка – з 17% до 13,4%.