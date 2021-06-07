Важнейшие новости Украины и мира за понедельник, 7 июня:

Важно Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

"Голос" теперь без Притулы

Источник: фейсбук Сергея Притулы

Украинский ведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". Он пояснил, что принял такое решение "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства".

Позиция Сергея Притулы

По словам Притулы, он до последнего верил в возможность "цивилизованного диалога и реанимации партии", за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тысяч украинцев. Однако, по его словам, диалога не получилось, потому что партийные "верхи" не слышат "низов".

Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства,

– сказал волонтер.

Касаемо проблем партии "Голос" Сергей Притула намекнул на голосование некоторых членов фракции в Раде, которое идет вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями. Волонтер заявил, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных "персонажей" с "Голоса". В то же время Сергей Притула отметил, что не уходит из политики. Он пообещал сообщить о своих планах в политике позже.

Что говорит руководство партии

В политсиле подчеркнули, что не удивлены решением волонтера и шоумена. Более того, в партии добавили, что якобы личные амбиции Притулы взяли верх над общей целью. В то же время в партии сказали, что такие перемены не должны повлиять на развитие политической силы.

Председатель партии Кира Рудик сообщила, что по состоянию на вечер 7 июня в политсиле ждут его заявление. Также политик поздравила волонтера и шоумена с тем, что он определился со своими планами.

К теме Возможно, новый политический проект, – Железняк о причинах выхода Притулы с "Голоса"

Добавим, что член партии "Голос" Александра Устинова поддерживает Притулу и заявила о том, что именно Ярослав Железняк и Кира Рудик "захватили" власть партии и выталкивают оттуда неудобных им людей.

Ослабление карантина в Украине

Источник: Кабмин

Кабинет Министров своим постановлением ослабил карантинные ограничения в Украине, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Что разрешили

Отныне рестораны смогут работать круглосуточно. А расстояние между столиками можно уменьшать с 2 до 1,5 метров.

Возобновили работу ночные клубы, а также позволили организацию концертов и массовых мероприятий.

Изменили порядок рассадки людей в кинотеатрах и концертных залах. Теперь должно быть так: 2 ряда заполнены, один пустой.

Важно! Согласно новым правилам, при въезде на территорию Украины разрешили предъявлять, кроме ПЦР, экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 подхватили лишь 535 человек. Заболеваемость значительно снизилась, в то же время на выходных традиционно проводят меньше тестирований.

Ранее новый министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что карантин в Украине на лето могут ослабить. Он пояснил, что ситуация в Украине стабилизировалась, поэтому людям надо позволить отдохнуть.

Переговоры Зеленского и Байдена

Источник: Белый дом

Глава Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байдена провели телефонный разговор 7 июня. Он состоялся перед встречей американского президента с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

О чем говорили президенты

Лидер США отметил, что он " будет твердо отстаивать суверенитет Украины " на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня.

" на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня. В Белом доме отметили, что Байден встретится с главой Кремля "не вопреки расхождениям, а благодаря их наличию".

Также президент США пригласил украинского лидера в Белый дом. Джо Байден ожидает Владимира Зеленского в Вашингтоне этим летом.

Интересно Мы очень неприятно удивлены, – Зеленский откровенно рассказал об отношениях с США

Лукашенко без звания почетного доктора

Источник: BBC. Украина

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишила Александра Лукашенко звание почетного доктора. Этого требовали студенты и выпускники КНУ Шевченко еще в августе 2020 года, после проведения президентских выборов в Беларуси, результаты которых считают сфальсифицированными.

Последней каплей стала экстренная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича.

Считаю, что Александр Лукашенко не достоин звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета,

– написал Владимир Бугров.

Как Лукашенко стал почетным доктором

Звание почетного доктора самопровозглашенный президент Беларуси получил при президентстве Виктора Ющенко в ноябре 2009 года, когда он приехал в Киев с официальным визитом.

Отметим, что ранее случай лишения звания был в Киево-Могилянской академии. В 2004 году, во время Оранжевой революции, она забрала его у Леонида Кравчука.

Закон о запрете пластиковых пакетов подписал Зеленский

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пластиковых пакетов. Поэтому, с 2022 года в Украине нельзя будет продавать их во всех точках торговли и сферы обслуживания

Что известно о законе

Документ запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в:

супермаркетах,

аптеках,

заведениях общественного питания.

Цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных, которые устанавливает Кабинет Министров. Заметим, запрет касается пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм.

Магазины должны перейти на безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

пакеты и сумки многоразового использования;

бумажные пакеты;

биоразлагаемые пакеты.

Как будут наказывать нарушителей

За нарушение будут штрафовать от 1700 до 3400 гривен. Если это произойдет повторно, штраф будет достигать от 3400 до 8500 гривен. Важно, что штрафовать будут только бизнес, а не рядовых граждан.

Главное о запрете пластиковых пакетов в Украине / Инфографика 24 канала