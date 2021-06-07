Найважливіші новини України та світу за понеділок, 7 червня:

​Важливо Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

"Голос" тепер без Притули

Джерело: фейсбук Сергія Притули

Український ведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". Він пояснив, що ухвалив таке рішення "не в останню чергу завдяки діям нового керівництва".

Позиція Сергія Притули

За словами Притули, він до останнього вірив у можливість "цивілізованого діалогу та реанімації партії", за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тисяч українців. Однак, за його словами, діалогу не вийшло, бо партійні "верхи" не чують "низів".

Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва,

– зауважив волонтер.

Щодо проблем партії "Голос" Сергій Притула натякнув на голосування деяких членів фракції у Раді, яке йде всупереч з бажанням виборців і передвиборчими обіцянками. Волонтер заявив, що партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних "персонажів" із "Голосу". Водночас Сергій Притула наголосив, що не йде з політики. Він пообіцяв повідомити про свої плани у політиці пізніше.

Що каже керівництво партії

У політсилі наголосили, що не здивовані рішенням волонтера та шоумена. Ба більше, у партії додали, що начебто, особисті амбіції Притули взяли гору над спільною ціллю. Водночас у партії сказали, що такі зімни не мають вплинути на розбудову політичної сили.

Голова партії Кіра Рудик повідомила, що станом на вечір 7 червня у політсилі чекають на його письмову заяву. Також політикиня привітала волонтера та шоумена з тим, що він визначився зі своїми планами.

До теми Можливо, новий політичний проєкт, – Железняк про причини виходу Притули з "Голосу"

Додамо, що членкиня партії "Голос" Олександра Устінова підтримує Притулу та заявила про те, що саме Ярослав Железняк та Кіра Рудик "захопили" владу партії та виштовхують звідти незручних їм людей.

Послаблення карантину в Україні

Джерело: Кабмін

Кабінет Міністрів своєю постановою послабив карантинні обмеження в Україні, які запровадили через пандемію коронавірусу.

Що дозволили

Відтепер ресторани зможуть працювати цілодобово. А відстань між столиками можна зменшувати з 2 до 1,5 метрів.

Відновили роботу нічні клуби, а також дозволили організацію концертів та масових заходів.

Змінили порядок розсадження людей в кінотеатрах та концертних залах. Тепер має бути так: 2 ряди заповнені, один порожній.

Важливо! Згідно з новими правилами, при в'їзді на територію України дозволили пред'являти, крім ПЛР, експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За минулу добу в Україні COVID-19 підхопили лише 535 людей. Захворюваність значно знизилась, водночас під час вихідних традиційно проводять менше тестувань.

Раніше новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що карантин в Україні на літо можуть послабити. Він пояснив, що ситуація в Україні стабілізувалася, тож, людям треба дозволити відпочити.

Переговори Зеленського та Байдена

Джерело: Білий дім

Очільник України Володимир Зеленський та президент США Джо Байдена провели телефонну розмову 7 червня. Вона відбулася перед зустріччю американського президента з Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.

Про що говорили президенти

Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України " на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня.

" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. У Білому домі зауважили, що Байден зустрінеться з очільником Кремля "не всупереч розбіжностям, а завдяки їхній наявності".

Також президент США запросив українського лідера до Білого дому. Джо Байден чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні цього літа.

Цікаво Ми дуже неприємно здивовані, – Зеленський відверто розповів про відносини з США

Лукашенка без звання почесного доктора

Джерело: BBC. Україна

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Цього вимагали студенти та випускники КНУ Шевченка ще у серпні 2020 року, після проведення президентських виборів у Білорусі, результати яких вважають сфальсифікованими.

Останньою краплею стала екстренна посадка літака Ryanair у Мінську та затримання журналіста та опозиціонера Романа Протасевича.

Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету,

– написав Володимир Бугров.

Як Лукашенко став почесним доктором

Звання почесного доктора самопроголошений президент Білорусі отримав за президентства Віктора Ющенка у листопаді 2009 року, коли він приїхав до Києва з офіційним візитом.

Зазначимо, що випадок позбавлення звання раніше був у Києво-Могилянській академії. У 2004 році, під час Помаранчевої революції, вона забрала його у Леоніда Кравчука.

Закон про заборону пластикових пакетів підписав Зеленський

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону пластикових пакетів. Тож, з 2022 року в Україні не можна буде продавати їх у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування

Що відомо про закон

Документ забороняє безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у:

супермаркетах,

аптеках,

закладах громадського харчування.

Ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні, які встановлює Кабінет Міністрів. Зауважимо, заборона стосується пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Магазини повинні перейти на безпечніші для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

пакети й сумки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

Як каратимуть порушників

За порушення штрафуватимуть від 1700 до 3400 гривень. Якщо це станеться повторно, штраф сягатиме від 3400 до 8500 гривень. Важливо, що штрафуватимуть лише бізнес, а не пересічних громадян.



Головне про заборону пластикових пакетів в Україні / Інфографіка 24 каналу