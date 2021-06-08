Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Рейтинг Зеленского
Источник: КМИС
Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 27% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского.
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По сравнению с майским опросом соцгруппы "Рейтинг" поддержка действующего главы государства уменьшилась. У ближайших конкурентов ситуация тоже изменилась: у Петра Порошенко вырос рейтинг, а Юрий Бойко, который был третьим, опустился на 5 место – его обошли Игорь Смешко и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" поднялась на 3 место.
Новый президентский рейтинг
- Владимир Зеленский – 27,3%
- Петр Порошенко – 14,6%
- Юлия Тимошенко – 11,9%
- Игорь Смешко – 9,5%
- Юрий Бойко – 9,2%
- Евгений Мураев – 5,7%
- Владимир Гройсман – 4,6%
- Виктор Медведчук – 4,3%
- Олег Ляшко – 3,8%
- Дмитрий Разумков – 3,1%
- Виталий Кличко – 1,8%
- Олег Тягнибок – 1,7%,
- Кира Рудык – 0,8%,
- Другой кандидат – 1,8%
Кого украинцы хотели бы видеть президентом / Инфографика 24 канала
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Обыски в "Партии Шария"
Источник: СБУ
Служба безопасности провела обыски у основателей "Партии Шария", поводом стали агитки.
Ранее СБУ прокомментировала манипуляцию Шария о "закрытии дела" против него
Обыски у основателей партии Шария
С обысками пришли к двум фигурантам дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области. Также наведались силовики в типографию, где шариевцы печатали свои пропагандистские листовки.
Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. Кроме того, в винницкой типографии изъяли листовки антиконституционного характера.
Пропагандистские листовки "Партии Шария" / Фото СБУ
Следователи начали уголовное производство по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.
Подозрение для самого пропагандиста Шария
- 16 февраля СБУ объявила Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей.
- 25 февраля Шария объявили в розыск. Он несколько раз не явился на допрос.
- Шарий заявляет, что дело против него – "политическое".
- 10 мая в Литве Шария объявили персоной нон грата. Кроме того, страна аннулировала все документы скандального блогера.
Новые правила пересечения границы
Источник: 24 канал
Украина изменила правила пересечения границы во время карантина; они начнут действовать 9 июня. Об этом 24 каналу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Напомним Украина существенно ослабляет карантин
Как изменились правила пересечения границы
Постановление о расширении перечня документов для пересечения границы во время карантина Кабмин принял 2 июня, а 8 июня оно вступило в силу. В частности, расширили перечень документов, которые позволяют пересечь государственную границу Украины иностранцам и избежать самоизоляции украинцам.
Для иностранцев и лиц без гражданства
Ранее не граждане Украины должны были иметь страховку и отрицательный ПЦР-тест. Теперь разрешают предъявлять отрицательный экспресс-тест, сделанный за 72 часа до приезда, или справку о полной вакцинации. Документ о прививках должен быть либо в оригинале на английском, либо переведенным.
Для граждан Украины
До сих пор украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отбыть 14-дневную самоизоляцию, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации. Кроме того, для детей в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не нужен.
Ослабление карантина в Украине: коротко
Помимо правил въезда, другие карантинные ограничения правительство также смягчило.
- Отныне рестораны и кафе могут работать круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшили до 1,5 метра.
- Ночные клубы тоже смогут работать, а концерты и массовые мероприятия больше не под запретом.
- Отели, кемпинги, хостелы после долгой паузы в работе тоже смогут работать.
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Махинации Медведчука
Источник: "Наши деньги" на 24 канале
Журналисты Bihus.Info обнародовали последнюю часть записей с участием Виктора Медведчука. Они дают понимание того, чем кум Владимира Путина занимался, прикрываясь "обменом пленных".
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Зачем Медведчук в обмене пленными
По словам Дениса Бигуса, сообщение об официальном статусе Медведчука первыми сделали боевики псевдореспублик. Соответствующее заявление выдвинул главарь Александр Захарченко. И только на следующий день о роли Медведчука сообщила СБУ.
В разговоре с помощником Путина Владиславом Сурковым кум Путина сказал, что его на это дело делегировал лично Порошенко. И выразил далеко не позитивный настрой.
Я говорю... Спасибо, Петр Алексеевич, если надо – я готов. Я такой, знаешь... Не верю в это светлое будущее,
– говорится на пленке.
Участие Медведчука объясняли якобы возможностью достучаться до Путина. Однако у расследователей нет записей, где бы Медведчук обсуждал именно обмен пленными с помощниками Путина или с главарями боевиков.
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Кум Путина был против обмена 1 на 7 и равнодушен к Савченко
Медведчук также не поддерживал обмен 1 боевика на 7 украинцев и цинично заявлял это так называемому омбудсмену боевиков. В освобождении Надежды Савченко его больше всего интересовало то, чтобы его показали по телевидению рядом с Путиным.
"Бонусы" Медведчука
Официально Медведчук был посредником только в вопросах обмена пленными, что подтверждал Порошенко.
За свое участие в обмене пленными кум Путина имел бонусы:
- мог летать напрямую из Киева в Москву;
- коммуницировал с Кремлем;
- имел легализованный контакт с боевиками.
Конечно, ему открывались и другие возможности – завладение трубой, заработок на угле и электроэнергии.