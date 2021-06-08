Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Рейтинг Зеленского

Источник: КМИС

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 27% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского.

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По сравнению с майским опросом соцгруппы "Рейтинг" поддержка действующего главы государства уменьшилась. У ближайших конкурентов ситуация тоже изменилась: у Петра Порошенко вырос рейтинг, а Юрий Бойко, который был третьим, опустился на 5 место – его обошли Игорь Смешко и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" поднялась на 3 место.

Новый президентский рейтинг

Владимир Зеленский – 27,3%

Петр Порошенко – 14,6%

Юлия Тимошенко – 11,9%

Игорь Смешко – 9,5%

Юрий Бойко – 9,2%

Евгений Мураев – 5,7%

Владимир Гройсман – 4,6%

Виктор Медведчук – 4,3%

Олег Ляшко – 3,8%

Дмитрий Разумков – 3,1%

Виталий Кличко – 1,8%

Олег Тягнибок – 1,7%,

Кира Рудык – 0,8%,

Другой кандидат – 1,8%



Кого украинцы хотели бы видеть президентом / Инфографика 24 канала

Справка. В рамках исследования по телефону опросили 2 тысячи украинцев возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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Обыски в "Партии Шария"

Источник: СБУ

Служба безопасности провела обыски у основателей "Партии Шария", поводом стали агитки.

Ранее СБУ прокомментировала манипуляцию Шария о "закрытии дела" против него

Обыски у основателей партии Шария

С обысками пришли к двум фигурантам дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области. Также наведались силовики в типографию, где шариевцы печатали свои пропагандистские листовки.

Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. Кроме того, в винницкой типографии изъяли листовки антиконституционного характера.

Пропагандистские листовки "Партии Шария" / Фото СБУ

Следователи начали уголовное производство по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.

Подозрение для самого пропагандиста Шария

Новые правила пересечения границы

Источник: 24 канал

Украина изменила правила пересечения границы во время карантина; они начнут действовать 9 июня. Об этом 24 каналу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним Украина существенно ослабляет карантин

Как изменились правила пересечения границы

Постановление о расширении перечня документов для пересечения границы во время карантина Кабмин принял 2 июня, а 8 июня оно вступило в силу. В частности, расширили перечень документов, которые позволяют пересечь государственную границу Украины иностранцам и избежать самоизоляции украинцам.

Для иностранцев и лиц без гражданства

Ранее не граждане Украины должны были иметь страховку и отрицательный ПЦР-тест. Теперь разрешают предъявлять отрицательный экспресс-тест, сделанный за 72 часа до приезда, или справку о полной вакцинации. Документ о прививках должен быть либо в оригинале на английском, либо переведенным.

Для граждан Украины

До сих пор украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отбыть 14-дневную самоизоляцию, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации. Кроме того, для детей в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не нужен.

Ослабление карантина в Украине: коротко

Помимо правил въезда, другие карантинные ограничения правительство также смягчило.

Отныне рестораны и кафе могут работать круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшили до 1,5 метра.

Ночные клубы тоже смогут работать, а концерты и массовые мероприятия больше не под запретом.

Отели, кемпинги, хостелы после долгой паузы в работе тоже смогут работать.

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Махинации Медведчука

Источник: "Наши деньги" на 24 канале

Журналисты Bihus.Info обнародовали последнюю часть записей с участием Виктора Медведчука. Они дают понимание того, чем кум Владимира Путина занимался, прикрываясь "обменом пленных".

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Зачем Медведчук в обмене пленными

По словам Дениса Бигуса, сообщение об официальном статусе Медведчука первыми сделали боевики псевдореспублик. Соответствующее заявление выдвинул главарь Александр Захарченко. И только на следующий день о роли Медведчука сообщила СБУ.

В разговоре с помощником Путина Владиславом Сурковым кум Путина сказал, что его на это дело делегировал лично Порошенко. И выразил далеко не позитивный настрой.

Я говорю... Спасибо, Петр Алексеевич, если надо – я готов. Я такой, знаешь... Не верю в это светлое будущее,

– говорится на пленке.

Участие Медведчука объясняли якобы возможностью достучаться до Путина. Однако у расследователей нет записей, где бы Медведчук обсуждал именно обмен пленными с помощниками Путина или с главарями боевиков.

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Кум Путина был против обмена 1 на 7 и равнодушен к Савченко

Медведчук также не поддерживал обмен 1 боевика на 7 украинцев и цинично заявлял это так называемому омбудсмену боевиков. В освобождении Надежды Савченко его больше всего интересовало то, чтобы его показали по телевидению рядом с Путиным.

"Бонусы" Медведчука

Официально Медведчук был посредником только в вопросах обмена пленными, что подтверждал Порошенко.

За свое участие в обмене пленными кум Путина имел бонусы:

мог летать напрямую из Киева в Москву;

коммуницировал с Кремлем;

имел легализованный контакт с боевиками.

Конечно, ему открывались и другие возможности – завладение трубой, заработок на угле и электроэнергии.