В Украине отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне, не обошлось без провокаций от пророссийских политиков. Оккупационные власти наконец передали украинской стороне списки на обмен пленными. Число жертв схода лавины в Альпах резко возросло. Украинские политики, звезды и военные поздравили своих мам с Днем матери. Такими были главные новости 9 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

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Как прошел День победы над нацизмом

Источник: 24 канал

Традиционно 9 мая в Украине и отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором отметил, что каждый украинец должен помнить об этом дне и быть благодарным павшим в той страшной войне.

Обратите внимание! По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения около 5 миллионов. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.

Обращение Владимира Зеленского

Свое обращение по случаю 9 мая президент записал из Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он отметил: ни одного помещения не хватит, чтобы там разместить фото всех тех, кто погиб в борьбе с нацизмом.

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Он констатировал, что домой с войны не вернулся каждый пятый украинец. Украинский лидер отметил, что за этот день мы все должны быть благодарны. В то же время Зеленский сравнил Вторую мировую войну с современной войной, которая продолжается с 2014 года.

Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне,

– отметил президент.

Обращение Зеленского в День победы над нацизмом: смотрите видео

Как 9 мая отметили в городах Украины

В этот день в разных городах Украины уже традиционно состоялись мероприятия, посвященные памяти погибших героев. В целом они прошли спокойно, однако были и провокации.

Больше о том, как прошло 9 мая в разных городах Украины – читайте в материале 24 канала.

Новая партия вакцины в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

В Украину прибыла очередная партия вакцины против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Самолет с вакциной успешно приземлился в аэропорту "Борисполь". Как сказал глава Минздрава Максим Степанов, в целом Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз этой вакцины, из которых 1,215 миллиона уже получены.

Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech,

– написал Степанов.

Что известно о CoronaVac?

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной, который использует убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание. Вводить препарат нужно двумя дозами. Компания-посредник "Лекхим" отметила, что окончательная эффективность вакцины составляет более 83,5%. Известно, что за 1 913 316 доз Украина заплатила миллиард гривен – по 504 гривны за каждую.

Списки на обмен пленными от оккупантов

Источник: 24 канал

Член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова в эфире одного из украинских телеканалов подтвердила, что оккупанты передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами.

Интересно, что украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад. И все это время Украина настаивала на том, чтобы получить зеркальные списки со стороны ОРДЛО.

Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают,

– рассказала Иванова.

Она добавила, что сказать, сколько пленных удастся вернуть с временного оккупированных территорий пока сложно.

Интересно! В конце апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия у себя на территории и в оккупированном Крыму незаконно удерживает 114 украинцев. А спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что боевики ОРДЛО удерживают в заложниках еще примерно 300 человек.

Мощная лавина в Альпах

Источник: France 24

8 мая во французских Альпах сошли сразу 2 снежные лавины. К сожалению, уже 9 мая число погибших в результате инцидента возросло до 7. Ранее СМИ сообщали о 4 жертвах стихийного бедствия. Спасатели не исключают, что количество погибших может увеличиться, ведь поиски пропавших без вести еще продолжаются.

Лавина в Альпах: как это было

Первая лавина сошла в городке Валлуар в регионе Савоя, расположенном на высоте 2 642 метров. Она снесла 2 группы туристов, которые состояли из 3 и 2 человек. Выжить удалось лишь одному человеку, которого нашли спасатели.

Вторая лавина сошла на высоте 3 779 метров в массиве Вануаз. Власти сообщают о 3 погибших в результате этого восхождения.

Ранее экстренные службы предупреждали об особо высоком риске лавинной опасности. В последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.

Прощание с бойцом в Коростене

Источник: Коростенский городской совет

В Житомирской области провели в последний путь военного Сергея Коробцова, который погиб на Донбассе. Проститься с 22-летним героем пришли тысячи людей: родные, близкие, друзья, собратья и местные жители. Павшего солдата похоронили в селе Ушомир Коростенского района.

За свои неполные 23 года Сергей Коробцов сделал больше, чем другие люди за всю свою жизнь. Не успел только вырастить сына и окутать своей любовью родителей,

– отметили в городском совете.

Что известно о Сергее Коробцове

Сергей Коробцов служил во 2-м разведывательном взводе разведывательной роты 58 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Выговского.

Его жизнь оборвала вражеская пуля 6 мая. В тот день пророссийские боевики аж 16 раз нарушили режим тишины.

В тот день пророссийские боевики аж 16 раз нарушили режим тишины. Летом военному должно было исполниться всего 23 года. На Житомирщине защитника ждали молодая жена и маленький сын.

В Коростене попрощались с Сергеем Коробцовым: смотрите видео

Празднование Дня матери

Источник: 24 канал

Ежегодно во всем мире отмечают один из самых светлых праздников – День матери. Это радостное событие традиционно чествуют во второе воскресенье мая. В этот день своих мам поздравили известные украинские политики и звезды шоубизнеса. Но едва ли не самое трогательное поздравление записали украинские воины – они создали особое видео.

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В ролике бойцы рассказали о том, как ценят своих матерей и выразили надежду увидеть их как можно быстрее. Они в очередной раз напомнили, что нет в мире человека, который беспокоится и переживает больше, чем мама. Они также поблагодарили женщин за заботу и за их молитвы. Военные утверждают, что все у нас будет хорошо.

Поздравление военных с Днем матери: смотрите трогательное видео

Цените, любите и заботьтесь о своих мамах!