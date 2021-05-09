В Україні відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, не минулося без провокацій від проросійських політиків. В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac. Кількість жертв від сходження лавини в Альпах різко зросла. Українські політики, зірки та військові привітали своїх матусь із Днем матері. Такими були головні новини 9 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо Згадати та не повторювати: політики вшанували Дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом

Як минув День перемоги над нацизмом

Джерело: 24 канал

Традиційно 9 травня в Україні та відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, в якому зазначив, що кожен українець має пам'ятати про цей день і бути вдячним полеглим у тій страшній війні.

Зверніть увагу! За різними оцінками, в Україні загинули від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 мільйонів. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Звернення Володимира Зеленського

Своє звернення з нагоди 9 травня президент записав із Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він зазначив: жодного приміщення не вистачить, аби там розмістити фото усіх тих, хто поліг у боротьбі з нацизмом.

Актуально День перемоги над нацизмом: Зеленський вшанував пам'ять загиблих

Він констатував, що додому з війни не повернувся кожен п'ятий українець. Український лідер наголосив, що за цей день ми усі повинні бути вдячними. Водночас Зеленський порівняв Другу світову війну із сучасною війною, яка триває з 2014 року.

Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні,

– зазначив президент.

Звернення Зеленського у День перемоги над нацизмом: дивіться відео

Як 9 травня відзначали у містах України

Цього дня у різних містах України вже традиційно відбулися заходи із вшанування пам'яті загиблих героїв. Загалом вони минули спокійно, однак були й провокації.

Більше про те, як минуло 9 травня у різних містах України – читайте у матеріалі 24 каналу.

Нова партія вакцини в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

До України прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech. Літак з вакциною успішно приземлився в аеропорту "Бориспіль". Як сказав очільник МОЗ Максим Степанов, загалом Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини, з яких 1,215 мільйона вже отримані.

Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech,

– написав Степанов.

Що відомо про CoronaVac? Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, який використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання. Вводити препарат потрібно двома дозами. Компанія-посередник "Лекхім" зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.

Списки на обмін полоненими від окупантів

Джерело: 24 канал

Членкиня української делегації в ТКГ Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів підтвердила, що окупанти передали Україні списки на обмін утримуваними особами.

Цікаво, що українська сторона передала списки на обмін полоненими ще пів року тому. І весь цей час Україна наполягала на тому, щоб отримати дзеркальні списки з боку ОРДЛО.

Дуже довго ці списки не передавались, і у квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють,

– розповіла Іванова.

Вона додала, що сказати, скільки полонених вдасться повернути з тимчасового окупованих територій наразі складно.