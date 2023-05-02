Взрыв в Севастополе создал ловушку на крымском мосту: сводка с фронта от Свитана

Давление россиян на Бахмут закончится с началом контрнаступления ВСУ, ведь тогда врагу придется отводить свои силы. А уничтожение нефтебазы в оккупированном Севастополе создало возможность уничтожить и крымский мост.

Эти темы в ежедневной сводке с фронта для 24 Канала от 2 мая обсудил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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После контрнаступления россиянам придется уходить из Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 1 мая вновь посетил Бахмут. Здесь украинские военные продолжают сдерживать давление врага, которое длится уже много месяцев.

Наш собеседник напомнил, что за 5 месяцев штурма города Россия потеряла 20 тысяч своих военных только убитыми. Кроме того, 70 – 80 тысяч получили ранения, при этом большинство из них – это безвозвратные потери врага.

Поэтому можно говорить о сотнях тысяч "выведенных из строя" в районе Бахмута. Россияне себе придумали такую кофемолку – перемолотили свою армию в районе Бахмута,

– заявил Роман Свитан.

Он отмечает очень важным тот момент, что генерал-полковник Сырский постоянно контролирует ситуацию в Бахмуте и принимает решение прямо на месте.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Военный эксперт объясняет, что чем ближе система управления, тем лучше для линии фронта. Также это важно и для повышения боевого духа украинских военных.

Свитан отметил, что вооруженным силам Украины фактически уже удалось удержать Бахмут. Таким образом они спасли от ударов вражеской артиллерии сразу 4 больших города, в которых до войны жили сотни тысяч человек:

Славянск,

Краматорск,

Дружковка,

Константиновка.

Поэтому здесь было понятно, зачем мы его держим. А сейчас остались считанные дни до нашего контрнаступления. После этого давление в районе Бахмута однозначно спадет, россиянам придется оттуда уходить,

– заявил полковник ВСУ в запасе.

Ситуация в Бахмуте на 2 мая / Скриншот DeepStateMAP

Взрыв в Севастополе создал возможность уничтожить крымский мост

Во временно оккупированном Севастополе 30 апреля прогремел мощный взрыв. Как стало известно, он состоялся на территории нефтебазы черноморского флота России, где сгорели около 40 тысяч тонн нефти.

Роман Свитан заявил, что этот "хлопок" создал отличную возможность для уничтожения крымского моста. Поэтому он убежден, что сооружение оккупантов обязательно будет разрушено.

После уничтожения 40 тысяч тонн дизеля россиянам придется примерно 50 маршрутов по 20 цистерн протаскивать сейчас через керченский мост. Это нужно, чтобы восстановить нехватку и емкостей, и самого топлива,

– отметил военный эксперт.

По его словам, топлива у россиян много, но емкостей не хватает. Поэтому им придется создавать логистическую цепочку и поток дизтоплива в оккупированный Крым прямо на колесах.

"Поймать этот поезд ракетой на крымском мосту и снова сжечь, как это было во время первого удара. Я думаю, это будет возможно, ведь они будут тянуть около 50 маршрутов – их будут забрасывать в Крым несколько недель", – убежден полковник ВСУ в запасе.

Взрыв в Севастополе создал ловушку на Крымском мосту / Скриншот DeepStateMAP