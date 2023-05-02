Ці теми в щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу від 2 травня обговорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Після контрнаступу росіянам доведеться йти з Бахмута

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 1 травня вкотре відвідав Бахмут. Тут українські військові продовжують стримувати натиск ворога, який триває вже багато місяців.

Наш співрозмовник пригадав, що за 5 місяців штурму міста Росія втратила 20 тисяч своїх військових лише вбитими. Крім того, 70 – 80 тисяч отримали поранення, при цьому більшість з них – це безповоротні втрати ворога.

Тому можна говорити про сотню тисяч "виведених з ладу" в районі Бахмута. Росіяни собі вигадали таку кавомолку – перемолотили свою армію в районі Бахмута,

– заявив Роман Світан.

Він відзначає дуже важливим той момент, що генерал-полковник Сирський постійно контролює ситуацію в Бахмуті й схвалює рішення просто на місці.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Військовий експерт пояснює, що чим ближче система керування, тим краще для лінії фронту. Так само це важливо й для підвищення бойового духу українських військових.

Світан відзначив, що Збройним Силам України фактично вже вдалося втримати Бахмут. Таким чином вони врятували від ударів ворожої артилерії одразу 4 великі міста, в яких до великої війни жили сотні тисяч людей:

Слов'янськ,

Краматорськ,

Дружківка,

Костянтинівка.

Тому тут було зрозуміло, для чого ми його тримаємо. А зараз залишилися лічені дні до нашого контрнаступу. Після цього тиск у районі Бахмута однозначно спаде, росіянам доведеться звідти йти,

– заявив полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація в Бахмуті на 2 травня / Скриншот DeepStateMAP

Вибух у Севастополі створив можливість знищити кримський міст

У тимчасово окупованому Севастополі 30 квітня прогримів потужний вибух. Як згодом стало відомо, він відбувся на території нафтобази чорноморського флоту Росії, де згоріли близько 40 тисяч тонн нафти.

Роман Світан заявив, що ця "бавовна" створила чудову можливість для знищення кримського моста. Тож він переконаний, що споруда окупантів обов'язково буде зруйнованою.

Після знищення 40 тисяч тонн дизелю росіянам доведеться приблизно 50 маршрутів по 20 цистерн протягувати зараз через керченський міст. Це потрібно, щоб відновити брак і ємностей, і самого палива,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, палива в росіян багато, але ємностей бракує. Тому їм доведеться створювати логістичний ланцюжок і потік дизпалива в окупований Крим просто на колесах.

"Спіймати цей потяг ракетою на кримському мосту й знову спалити, як це було під час першого удару. Я думаю, це буде можливо, адже вони тягтимуть близько 50 маршрутів – їх закидатимуть у Крим декілька тижнів", – переконаний полковник ЗСУ в запасі.

Вибух у Севастополі створив пастку на Кримському мосту / Скриншот DeepStateMAP