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ДТП с украинцами в ​​Турции

Источник: DHA

Утром 13 сентября автобус с украинскими туристами попал в ДТП возле городка Ментеше в провинции Мугла. Жертвой аварии стал 1 человек. Кроме того, известно о 35 пострадавших.

По словам руководителя консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка, у пострадавшей украинки диагностировали открытый перелом. Ее оперируют.

Все остальные граждане Украины получили легкие повреждения. Часть пострадавших уже развезли по отелям.

Угрозы жизни ни одному украинцу нет,

– отметил Билык.

Детали ДТП

Автобус с украинцами следовал по маршруту из Бодрума в Денизли. В салоне находился 41 человек.

Во время движения у водителя случился сердечный приступ. Неуправляемый транспорт выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который перевозил студентов.

Авария произошла около 7:30.

Водитель туристического автобуса погиб на месте происшествия.

Местные правоохранители начали расследование.



Фото с места ДТП / DHA

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Блокирование судебной реформы

Источник: 24 канал

По состоянию на 13 сентября Совет судей Украины так и не смог избрать 3 членов этического совета. Их задача – оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Заметьте! За несколько дней до голосования в Центре противодействия коррупции предупредили, что судебную реформу попытаются сорвать.

Голосование состоялось

Участие в голосовании приняли 26 членов Совета судей.

Чтобы кандидат смог стать членом этического совета, ему необходимо было набрать по меньшей мере 14 голосов. В то же время 16 членов Совета проголосовали "против всех". Это заблокировало проведение судебной реформы.

Претендентами на должности были:

Николай Голотов – судья Апелляционной палаты ВАКС;

Василий Колюба – судья Львовского апелляционного административного суда;

Анна Вронская – судья Верховного суда;

Николай Кипчарский – судья Пустомытовского районного суда Львовской области.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что не допустит "блокирования самой главной реформы страны". Президент подчеркнул: он обещал украинцам ее реализацию.

Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор,

– сообщил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что не позволит судьям лишить украинцев права на справедливость.

Комментарий "слуги" Маслова

Нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов заверил: события 13 сентября лишь задерживают переформатирование судебной реформы. В то же время оно определенно произойдет.

По словам политика, в конечном итоге этический совет будет сформирован. Сейчас главное отставить эмоции и прийти к консенсусу.

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Желтую зону в Украине введут уже вскоре

Источник: Кабмин

Во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина "в ближайшее время перейдет в желтую зону". По словам политика, ключевое сейчас – ускорить темпы вакцинации учителей и других работников образовательных учреждений.

Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону,

– отметил Шмыгаль.

Приоритетной темой совещания стало внесение ключевых изменений в постановление Кабмина №1236.

Заметьте! За сутки 12 сентября в Украине обнаружили 1 205 новых зараженных коронавирусом. Среди них – 149 детей.

Заявление Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко предложил, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на учреждения, в которых коллектив и посетители имеют:

паспорт вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов;

справку о том, что в течение нескольких последних месяцев переболели коронавирусом.

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Данные об украинцах "слили" в сеть

Источник: Офис омбудсмена

По данным Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в сеть "слили" 53 миллиона записей о персональных данных украинцев. Информацию обнаружили на вебсайте, название которого не раскрывают.

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что уже направили правоохранителям письмо для открытия уголовного производства.

Какие персональные данные украинцев "слили"

Фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

номер телефона;

населенный пункт;

улица.

Какие страны чаще всего интересуют украинцев

Источник: фейсбук МИД Украины

Онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ, посетили уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД Украины обнародовали список стран, которыми чаще всего интересуются украинцы.

Этот ресурс мы создали в прошлом году, и за это время он стал одним из самых популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий,

– отметили в ведомстве.

Чаще всего украинцы следят за:

Польшей;

Италией;

Испанией;

Турцией;

Грецией;

Германией;

Чехией;

Францией;

Португалией;

Кипром.

Сообщение МИД Украины:

Интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 миллионов раз.

Этот ресурс мы создали в прошлом году и за это время он стал одним из самых популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий. С помощью карты пользователи могут получить самую свежую и официальную информацию.

Топ 10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:

Польша

Италия

Испания

Турция

Греция

Германия

Чехия

Франция

Португалия

Кипр

Несмотря на пандемию, пока большинство популярных туристических направлений доступны украинцам. Однако, правила въезда постоянно меняются. Где-то для въезда достаточно предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть можно только при условии прохождения карантина. Поэтому всем рекомендуем пользоваться нашей картой.