Самые важные новости Украины и мира за четверг, 23 сентября:

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Трагедия на Эльбрусе

Источник: Интерфакс

Группа туристов в ночь с 23 на 24 сентября застряла на высоте 5,4 тысячи. Спасти удалось 14 человек. У большинства из них диагностировали сильное обморожение и переломы. Состояние эвакуированных оценили как средней тяжести.

Группа состояла из жителей более 10 регионов России. Большинство туристов не имели опыта.

Погибли 5 туристов

К сожалению, 5 туристов погибли. Старший гид Денис Алимов рассказал, что сперва одной из туристок стало плохо. Девушку решили спустить на седловину. Сопровождал путешественницу гид-помощник. Потом девушка умерла у него на руках.

Тем временем другие туристы продолжили подъем. В то же время успешному восхождению на вершину помешала погода. Сперва резко упало давление. Потом налетел ветер. Туристам пришлось пережить настоящую бурю.

Плотный снег ограничил видимость до не более чем полуметра.

Гиды приняли решение не рисковать и спускаться вниз. Чтобы все туристы не замерзли, их решили разделить на 2 группы: быстрых и медленных.

В то же время 2 человека умерли от переохлаждения. Еще 2 туристов потеряли сознание, спускаясь с Эльбруса. Они умерли, не приходя в сознание.

Сейчас тела погибших находятся на высоте 5 300 метров.

Во время восхождения на Эльбрус погибли:

Макарова Анна, 1985 года рождения (Якутск);

Борисов Вячеслав, 1982 года рождения (Тюмень);

Нестерова Елена, 1989 года рождения (Санкт-Петербург);

Жигулина Анастасия, 1981 года рождения (Тольятти);

Гальчук Ирина, 1989 года рождения (Екатеринбург).

Сценарий повторился с роковой точностью

Перед восхождением на Эверест эта группа туристов отрабатывала чрезвычайную ситуацию. Со временем она с жуткой точностью воплотилась в реальность.

В частности, отрабатывали ситуацию, как одной девушке стало плохо, а другая – якобы травмировала ногу и ее пришлось тащить.



У спасенных туристов диагностируют ожоги / Mash



Спасенные с Эльбруса / Mash

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Карантин могут усилить в 4 областях

Источник: 24 канал

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в красную зону рискуют перейти сразу 4 области: Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская. Это может произойти еще до середины октября.

По состоянию на 24 сентября заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже десятую неделю подряд. Большинство инфицированных имеют штамм Дельта.

Кроме того, показатели 9 областей могут стать основанием для оранжевой зоны.

По данным Минздрава, речь идет о таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области. В этих регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

В Украину продолжат поставки вакцины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие месяцы Украина еженедельно будет получать по почти полмиллиона вакцины Pfizer. Между тем сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Вакцинироваться может каждый желающий.

Заметьте! За сутки 23 сентября в Украине обнаружили 9 058 новых зараженных коронавирусом.

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Заявления Грозева о вагнеровцах

Источник: НВ

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев подтвердил, что спецоперация по задержанию вагнеровцев была. Работа длилась 18 месяцев.

Грозев опроверг информацию, что спецоперацию не могли завершить потому, что ФСБ знала о ней и как-то смогла бы среагировать. По словам Грозева, в ФСБ ничего не поняли.

Также Грозев отметил, что спецоперация по задержанию вагнеровцев имеет в себе много ценного. В частности, удалось установить: по меньшей мере 3 наемников были причастны к катастрофе MH17.

Двое из них сами хвастались, что они были на месте пуска, но, честно говоря, это не подтверждается объективными данными. Один из них отказался ехать в Беларусь по каким-то причинам, может, он самый умный оказался,

– рассказал Грозев.

Кроме того, журналист не понимает, почему Владимир Зеленский отрицает эту спецоперацию. По мнению Грозева, этим украинские власти готовы пренебречь достижениями своей разведки.

В то же время Христо Грозев имеет 2 версии:

президент не имел в виду, что это была российская операция,

это была операция, навязанная Украине западными спецслужбами.

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В США одобрили проект оборонного бюджета

Источник: "Голос Америки"

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 год. Документ предусматривает предоставление 300 миллионов долларов помощи безопасности Украине. Сумму увеличили на 50 миллионов долларов.

Законопроект также предусматривает предоставление 300 миллионов долларов помощи безопасности Украине, что включает увеличение программы на 50 миллионе долларов,

– говорится в сообщении.

Как голосовала Палата представителей США:

"за" – 316 голосов;

"против" – 311 голосов.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен:

одобрить Сенат;

подписать президент Джо Байден.

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Маск разошелся с певицей Граймс

Источник: Page Six

Илон Маск и Граймс разошлись после 3 лет отношений. В то же время экс-влюбленные находятся в хороших взаимоотношениях и вместе воспитывают сына X Æ A-12 Маска.

Маск и Граймс / Getty Images

По словам Маска, они с Граймс продолжают любить друг друга. В то же время отношений на расстоянии пара не выдержала. Все потому, что у Маска постоянные разъезды в Техас и командировки за границу. Работа Граймс – сосредоточена в Лос-Анджелесе.

Мы разошлись, но все еще любим друг друга, часто видимся и остаемся в прекрасных отношениях,

– заявил Маск.

Заметьте! Впервые о своих отношениях Маск и Граймс заявили во время Met Gala 2018. Тогда СМИ рассказали, что влюбленные познакомились в твиттере. Сначала они обменялись несколькими сообщениями, а потом поняли, что не могут жить друг без друга.