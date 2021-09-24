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Трагедія на Ельбрусі

Джерело: Интерфакс

Група туристів у ніч з 23 на 24 вересня застрягла на висоті 5,4 тисячі. Врятувати вдалося 14 людей. У більшості з них діагностували сильне обмороження та переломи. Загалом стан евакуйованих оцінили як середньої важкості.

Група складалася з жителів понад 10 регіонів Росії. Більшість туристів не мали досвіду

Загинули 5 туристів

На жаль, 5 туристів загинули. Старший гід Денис Алімов розповів, що спершу одній з туристок стало погано. Дівчину вирішили спустити на сідловину. Супроводжував мандрівницю гід-помічник. Згодом дівчина померла у нього на руках.

Тим часом інші туристи продовжили підйом. Водночас щасливому сходженню на вершину завадила погода. Спершу різко впав тиск. Згодом налетів вітер. Туристам довелося пережити справжню бурю.

Щільний сніг обмежив видимість до не більше, аніж пів метра.

Гіди ухвалили рішення не ризикувати та спускатися вниз. Щоб усі туристи не замерзли, їх вирішили розділити на 2 групи: швидких та повільних.

Водночас 2 людей померли від переохолодження. Ще 2 туристів знепритомніли, спускаючись з Ельбрусу. Вони пішли з життя, не приходячи до тями.

Наразі тіла загиблих перебувають на висоті 5 300 метрів.

Під час сходження на Ельбрус загинули:

Макарова Анна, 1985 року народження (Якутськ);

Борисов В'ячеслав, 1982 року народження (Тюмень);

Нестерова Олена, 1989 року народження (Санкт-Петербург);

Жигуліна Анастасія, 1981 року народження (Тольятті);

Гальчук Ірина, 1989 року народження (Єкатеринбург).

Сценарій повторився з фатальною точністю

Перед сходженням на Еверест ця група туристів відпрацьовувала надзвичайну ситуацію. Згодом вона з моторошною точністю втілилася у реальності.

Зокрема, відпрацьовували сценарій, як одній дівчині стало погано, а інша – начебто травмувала ногу і її довелося тягти.



У врятованих туристів діагностують опіки / Mash



Врятовані з Ельбруса / Mash

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Карантин можуть посилити у 4 областях

Джерело: 24 канал

Через погіршення ситуації з коронавірусом у червону зону ризикують перейти відразу 4 області: Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська. Це може статися ще до середини жовтня.

Станом на 24 вересня захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже десятий тиждень поспіль. Більшість інфікованих мають штам Дельта.

Окрім того, показники 9 областей можуть стати підставою для помаранчевої зони.

За даними МОЗ, мовиться про такі області: Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Черкаська. У цих регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій.

В Україну продовжать постачання вакцини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у найближчі місяці Україна щотижня отримуватиме по майже пів мільйона вакцини Pfizer. Тим часом наразі Україна має 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Вакцинуватися може кожен охочий.

Зауважте! За добу 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових заражених коронавірусом.

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Заяви Грозєва про вагнерівців

Джерело: НВ

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв підтвердив, що спецоперація із затримання вагнерівців була. Робота тривала 18 місяців.

Грозєв спростував інформацію, що спецоперацію не могли завершити тому, що ФСБ знала про неї і якось змогла б зреагувати. За словами Грозєва, у ФСБ нічого не зрозуміли.

Також Грозєв зауважив, що спецоперація із затримання вагнерівців має у собі багато цінного. Зокрема, вдалося встановити: щонайменше 3 найманців були причетні до катастрофи MH17.

Двоє з них самі хвалилися, що вони були на місці пуску, але, чесно кажучи, це не підтверджується об'єктивними даними. Один з них відмовився їхати в Білорусь із якихось причин, може, він найрозумніший виявився,

– розповів Грозєв.

Окрім того, журналіст не розуміє, чому Володимир Зеленський заперечує цю спецоперацію. На думку Грозєва, цим українська влада готова знехтувати здобутками своєї розвідки.

Водночас Христо Грозєв має 2 версії:

президент не мав на увазі, що це була російська операція,

це була операція, нав'язана Україні західними спецслужбами.

Актуально Навіть напівпровальна операція з вагнерівцями має багато цінного, – Грозєв

У США схвалили проєкт оборонного бюджету

Джерело: "Голос Америки"

Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 рік. Документ передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Суму збільшили на 50 мільйонів доларів.

Законопроєкт також передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на 50 мільйоні доларів,

– мовиться у повідомленні.

Як голосувала Палата представників США:

"за" – 316 голосів;

"проти" – 311 голосів.

Щоб законопроєкт набув чинності, його має:

схвалити Сенат;

підписати президент Джо Байден.

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Маск розійшовся зі співачкою Граймс

Джерело: Page Six

Ілон Маск та Граймс розійшлися після 3 років стосунків. Водночас ексзакохані перебувають у добрих відносинах та разом виховують сина.



Маск та Граймс / Getty Images

За словами Маска, вони з Граймс продовжують любити одне одного. Водночас стосунків на відстані пара не витримала. Усе тому, що Маск мав постійні роз'їзди до Техасу та відрядження за кордон. Робота Граймс – зосереджена у Лос-Анджелесі.

Ми розійшлися, але все ще любимо одне одного, часто бачимося й залишаємося у прекрасних стосунках,

– заявив Маск.

Зауважте! Вперше про свої стосунки Маск та Граймс заявили під час Met Gala 2018. Тоді ЗМІ розповіли, що закохані познайомилися у твітері. Спершу вони обмінялися кількома повідомленнями, а тоді зрозуміли, що не можуть жити одне без одного.