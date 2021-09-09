Потасовка Лероса и Тищенко и серьезное обострение на Донбассе: главные новости 9 сентября

На Донбассе обострение: боевики обстреливают вокзал и жилые районы. В Раде возникла потасовка между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом. В Украине начнут проводить "рейды" для контроля за ношением масок. Польша открылась для украинских туристов. В Париже прощаются с Жаном-Полем Бельмондо. Такими были главные новости 9 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за четверг, 9 сентября:

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Обострение на Донбассе

Источник: ООС

На Донбассе особенно активизировались боевики. Второй день подряд они массово палят в сторону украинских позиций. Еще 8 сентября оккупанты ранили 2 украинских военных. Им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Тогда же наемники обстреляли Кряковку. В результате у 6 бойцов диагностировали акубаротравму.



Поврежденное авто результате обстрела / Фото ООС

Обстрел вокзала

В результате утренних обстрелов оккупантов 9 сентября пострадал еще 1 украинский защитник. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику.

Кроме того, утром оккупанты били из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотувата" Донецкой железной дороги. Снаряды летели на расстоянии 2 километров от станции, поэтому работников и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие.

Боевики обстреляли сотрудников СБУ

На Луганщине под обстрел попала также оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы обстреляли в Трехизбенке, когда те собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов.

К счастью, погибших нет.



Обстрел в Трехизбенке / Фото СБУ Толкотня Тищенко и Лероса в Раде Источник: 24 канал В Верховной Раде возник конфликт между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом. Лерос выступал за трибуной и говорил о "спецоперации касательно вагнеровцев". Эти слова не понравились Тищенко, и он решил прервать коллегу. Тищенко пытался силой вытолкать Лероса из трибуны. В недоразумение вмешались и другие нардепы. Смотрите видео потасовки Лероса и Тищенко:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что наказать следует обоих. К нардепам, по мнению политика, следует применить санкции.

Мне кажется, что надо убрать обоих (отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях – 24 канал), чтобы они немножко подумали,

– сказал Арахамия.

"Рейды" для контроля ношения масок

Источник: интервью Екатерины Булавиновой

В Украине полиция может начать проводить показательные "рейды", чтобы проверить, как люди соблюдают масочный режим и другие противоэпидемические меры. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, будут "вводить механизм таких рейдов". Их будут делать на уровне областей. Министерство здравоохранения также говорило с полицией о том, чтобы работать вместе и помогать фиксировать такие случаи.

Польша открылась для украинцев

Сейчас необходимо носить маски в транспорте и общественных местах: магазинах, кинотеатрах и тому подобное. Несмотря на это, люди часто нарушают рекомендации. Теперь власти готовятся усилить карантин , потому что эпидемическая ситуация ухудшается.

Источник: 24 канал

Польша с 9 сентября добавила украинцев в перечень лиц, которым разрешен въезд в страну, в том числе и с туристической целью.

Какие условия въезда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что вакцинированніе от COVID-19 могут не отбывать карантин. Однако нужно документально подтвердить полный курс вакцинации зарегистрированной в ЕС вакциной. Если человек въезжает по ПЦР-тесту, следует пройти 10-дневный карантин.

При наличии отрицательного результата теста на коронавирус, карантин сократят. Однако тест нужно сделать не ранее 7-дневного периода с момента въезда в Польшу.

Во Франции прощаются с Жаном-Полем Бельмондо

Источник: Le Progrès

В Париже прощаются со знаменитым актером Жаном-Полем Бельмондо. Он умер 6 сентября в возрасте 88 лет.

Почтить память художника пришли почти 1 000 французов. На церемонии был и президент страны. Прощальную церемонию сопровождает оркестр.

Похорон актера состоится 10 сентября в Сен-Жермен-де-Пре.

Смотрите видео церемонии прощания с Жаном-Полем Бельмондо:

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