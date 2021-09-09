Найважливіші новини України та світу за четвер, 9 вересня:

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Загострення на Донбасі

Джерело: ООС

На Донбасі особливо активізувались бойовики. Другий день поспіль вони масово гатять у сторону українських позицій. Ще 8 вересня окупанти поранили 2 українських військових. Їм надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Тоді ж найманці обстріляли Кряківку. У результаті у 6 бійців діагностували акубаротравму.



Пошкоджене авто внаслідок обстрілу / Фото ООС

Обстріл вокзалу

Унаслідок ранкових обстрілів окупантів 9 вересня постраждав ще 1 український захисник. Його у важкому стані госпіталізували у клініку.

Крім того, зранку окупанти гатили з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Снаряди летіли на відстані 2 кілометрів від станції, тому працівників та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.

Бойовики обстріляли працівників СБУ

На Луганщині під обстріл потрапила навіть оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби обстріляли в Трьохізбенці, коли ті збирали докази, що підтверджують провину найманців в обстрілах мирних населених пунктів. На щастя, загиблих немає.

Обстріл у Трьохізбенці / Фото СБУ Штовханина Тищенка та Лероса у Раді Джерело: 24 канал У Верховній Раді виник конфлікт між нардепами Миколою Тищенком та Гео Леросом. Лерос виступав за трибуною й говорив про "спецоперацію щодо вагнерівців". Ці слова не сподобались Тищенку, тож він вирішив перервати колегу. Тищенко намагався силою виштовхати Лероса з трибуни. У непорозуміння втрутились й інші нардепи. Дивіться відео штовханини Лероса та Тищенка:

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що покарати слід обох. До нардепів, на думку політика, слід застосувати санкції.

Мені здається, що треба прибрати обох (відсторонити від участі у п'яти пленарних засіданнях – 24 канал), щоб вони трошки поміркували,

– сказав Арахамія.

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"Рейди" для контролю носіння масок

Джерело: інтерв'ю Катерини Булавінової

В Україні поліція може почати проводити показові "рейди", щоб перевіряти, як люди дотримують маскового режиму та інших протиепідемічних заходів. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, будуть "запроваджувати механізм таких рейдів". Їх робитимуть на рівні областей. Міністерство охорони здоров'я також говорили з поліцією про те, щоб працювати разом і допомагати фіксувати такі випадки.

Зверніть увагу! Наразі необхідно носити маски у транспорті й громадських місцях: магазинах, кінотеатрах тощо. Попри це, люди часто порушують рекомендації. Тепер влада готується посилити карантин, бо епідемічна ситуація погіршується.

Польща відкрилась для українців

Джерело: 24 канал

Польща з 9 вересня додала українців до переліку осіб, яким дозволений в'їзд до країни, зокрема, й з туристичною метою.

Які умови в'їзду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що вакциновані від COVID-19 можуть не відбувати карантин. Однак потрібно документально підтвердити повний курс вакцинації зареєстрованою в ЄС вакциною. Якщо людина в'їжджає за ПЛР-тестом, слід пройти 10-денний карантин.

У разі наявності негативного результату тесту на коронавірус, карантин скоротять. Однак тест потрібно зробити не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду до Польщі.

У Франції прощаються з Жаном-Полем Бельмондо

Джерело: Le Progrès

У Парижі прощаються зі знаменитим актором Жаном-Полем Бельмондо. Він помер 6 вересня у віці 88 років.

Вшанувати пам'ять митця прийшли майже 1000 французів. На церемонії був і президент країни. Прощальну церемонію супроводжує оркестр.

Ховатимуть актора відбудеться 10 вересня в Сен-Жермен-де-Пре.

Дивіться відео церемонії прощання з Жаном-Полем Бельмондо:

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