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Месси подписал контракт с ПСЖ

Источник: сайт ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ. Французский клуб поделился эффектной презентацией подписания контракта. На опубликованном видео виден лишь мужской силуэт, впрочем, его URL-адрес подтверждает, что речь идет именно о Месси.

По информации СМИ, парижский ПСЖ согласился платить аргентинцу 35 миллионов евро в год. Контракт подписали сроком на 2 года – до лета 2023 года. Однако соглашение предусматривает возможность дальнейшего продления еще на один год.

Под каким номером будет играть Месси

Издание Marca сообщило, что ПСЖ намерен официально представить Лионеля Месси уже в среду, 11 августа. Как рассказали источники журналистов, футболисту предложили взять номер 30, под которым тот дебютировал за Барселону в 2004 году. Альтернативным был номер 19, под ним он выступал в юности.

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Почему Месси покинул "Барселону"

Летом 2021 года Лионель Месси стал свободным агентом. Ведь его контракт с Барселоной истек.

Стороны пытались подписать новое соглашение. Но несмотря на все старания сделать этого все же не удалось.

Все из-за финансовых ограничений, наложенных на испанский футбольный клуб. Если бы Барселона подписала новый контракт с Месси, были бы риски банкротства.

Месси расплакался во время прощания с Барселоной

Накануне футболист провел прощальную пресс-конференцию в Испании. Ее организаторы выставили в зале 35 кубков, которые клуб выиграл вместе с Месси. Обращаясь, аргентинец не смог сдержать слез. Мол, представлял свое прощание с Барселоной совсем не так.

Я был подавлен. После стольких лет мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле,

– подчеркнул спортсмен.

"Мне было 13 лет, когда я оказался в Барселоне, и через 21 год я покидаю это место с женой и тремя каталоно-аргентинскими детьми. Это наш дом", – подчеркнул он.

Смертельная лихорадка в Гвинее

Источник: ВОЗ

Глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти сообщила о первом пациенте с геморрагической лихорадкой Марбург на территории Гвинеи. Ее также называют "болезнью зеленых обезьян". К сожалению, спасти пациента не удалось. Наибольшая опасность болезни заключается в том, что лечения и терапии, которые бы помогали ее побороть, пока не существует.

Где расположена Гвинея: смотрите на карте

Отметим, что ранее случаи этой инфекции уже регистрировали на территории Африки. А именно – в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР. Лихорадка Марбург: что следует знать Источник: "Википедия" Это острая вирусная болезнь, процент летальности – более 80%. Болезнь поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Обычно течение затруднительное.

Болезнь поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Обычно течение затруднительное. Среди симптомов – лихорадка, озноб, головная боль, боль в горле, боль за грудиной, конъюнктивит, стоматит, диарея, боль в животе, сыпь, тошнота и рвота.

Симптомы этого недуга подобны симптомам лихорадки Эбола. Однако в ООН предупредили, что лихорадка Марбург более смертельная. Кровотечение, которое она вызывает, невозможно остановить. Скандал с авто Red Bull в Киеве Источник: 24 канал В Киеве разгорелся скандал из-за рекламных съемок для компании Red Bull. В их рамках утром 10 августа на Софиевской площади устроили "дрифт-шоу". Машины летали в пешеходной зоне очень быстро, специальных ограждений не было. Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию. Якобы соответствующих разрешений никто не предоставлял. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители проверяют обстоятельства, общаются с организаторами мероприятия и устанавливают всех участников съемки. При этом, бывший министр экологии Игорь Шевченко заверил, что разрешение якобы предоставили в заповеднике "София Киевская". Впрочем, там все отрицали. Дрифт в центре Киева: смотрите видео с фейсбук-страницы Игоря Шевченко

В гонках на пешеходной части Софийской площади принимала участие, в частности, украинская певица Alyona Alyona. В своем инстаграме она показала, как садится в один из автомобилей Red Bull. Исполнительница поделилась с подписчиками, что у нее от страха трясутся руки и ноги.

Реакция на дрифт авто Red Bull

Инцидент уже прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко. Чиновник возмущен безответственностью и неуважением представителей компании, организовавшей мероприятие.

В то же время украинцы засыпают Red Bull гневными комментариями после дрифта в Киеве. Корреспонденты считают, что такие действия в историческом центре столицы – недопустимы.

Масштабы нанесенного ущерба

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что намерены изъять авто, которые дрифтовали в центре Киева. По данным правоохранителей, историческая часть города понесла убытки минимум на 50 тысяч гривен. Повреждено, в частности, клинкерное покрытие на площади. Нарушителям грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы – до 4 лет.

Обратите внимание! Территорию будут чистить от следов резины около 3 дней. Во сколько это обойдется – пока неизвестно.

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ

Источник: фейсбук-страница оперативно-тактической группировки "Восток"

Пророссийские боевики не прекратят нарушать соглашения о перемирии и бить в сторону украинских позиций. 10 августа они обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 3 защитников Украины получили ранения.

Что известно о раненых бойцах

У всех них – огнестрельные осколочные ранения. Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

Сразу после этого их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из бойцов – тяжелое, остальных – удовлетворительное.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Во Львове умер Лев Пидлисецкий

Источник: фейсбук-страница Андрея Садового

10 августа на 45 году жизни скончался Львовский политик и депутат Лев Пидлисецкий. Мужчина длительное время боролся с болезнью. О его смерти сообщил мэр Львова Андрей Садовый.



Умер Лев Пидлисецкий / Фото Львовской бизнес-школы УКУ

Когда состоится прощание с Пидлисецким

Гроб с телом политика выставили в Церкви святого Климентия Шептицкого, что на улице Максима Кривоноса, 10, там львовяне могут попрощаться с умершим.

11 августа в 11:00 в храме состоится божественная литургия. После этого проведут чин похорон и прощания. Похоронят Пидлисецкого в 13:00 на 59 поле Лычаковского кладбища.

Что известно о Льве Пидлисецком:

Источник: "Википедия"