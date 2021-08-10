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Мессі підписав контракт з ПСЖ

Джерело: сайт ПСЖ

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі офіційно став гравцем ПСЖ. Французький клуб поділився ефектною презентацією підписання контракту. На опублікованому відео видно лише чоловічий силует, втім його URL-адреса підтверджує, що мовиться саме про Мессі.

За інформацією ЗМІ, паризький ПСЖ погодився платити аргентинцю 35 мільйонів євро на рік. Контракт підписали терміном на 2 роки – до літа 2023 року. Проте угода передбачає можливість подальшого продовження – ще на один рік.

Під яким номером гратиме Мессі

Видання Marca повідомило, що ПСЖ має намір офіційно представити Ліонеля Мессі вже у середу, 11 серпня. Як розповіли джерела журналістів, футболісту запропонували взяти номер 30, під яким той дебютував за Барселону в 2004 році. Альтернативним був номер 19, під ним він виступав у юності.

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Чому Мессі покинув "Барселону"

Влітку 2021 року Ліонель Мессі став вільним агентом. Адже його контракт з Барселоною закінчився.

Сторони намагалися підписати нову угоду. Та попри усі старання зробити цього все ж таки не вдалося.

Все через фінансові обмеження, накладені на іспанський футбольний клуб. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, були б ризики банкрутства.

Мессі розплакався під час прощання з Барселоною

Напередодні футболіст провів прощальну пресконференцію в Іспанії. Її організатори виставили у залі 35 кубків, які клуб виграв разом з Мессі. Звертаючись, аргентинець не зміг стримати сліз. Мовляв, уявляв своє прощання з Барселоною зовсім не так.

Я був пригнічений. Після стількох років мені дуже складно йти. Я не був готовий до цього. Не вірю в те, що це відбувається насправді,

– підкреслив спортсмен.

"Мені було 13 років, коли я опинився в Барселоні, і через 21 рік я покидаю це місце з дружиною і трьома каталоно-аргентинськими дітьми. Це наш дім", – наголосив він.

Смертельна лихоманка у Гвінеї

Джерело: ВООЗ

Очільник африканського представництва ВООЗ Матшідісо Моеті повідомила про першого пацієнта з геморагічною лихоманкою Марбург на території Гвінеї. Її також називають "хворобою зелених мавп". На жаль, врятувати пацієнта не вдалося. Найбільше небезпека хвороби полягає у тому, що лікування та терапії, які б допомагали її побороти, наразі не існує.

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