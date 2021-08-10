У Гвінеї зареєстрували перший випадок смертельної лихоманки Марбург. Ліонель Мессі підписав контракт з французьким клубом ПСЖ. У Києві спалахнув скандал через дрифт авто Red Bull на Софійській площі Києва. Помер колишній нардеп Лев Підлісецький. Бойовики поранили 3 бійців ЗСУ на Донбасі. Такими були головні новини України та світу 10 серпня.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі офіційно став гравцем ПСЖ. Французький клуб поділився ефектною презентацією підписання контракту. На опублікованому відео видно лише чоловічий силует, втім його URL-адреса підтверджує, що мовиться саме про Мессі.
За інформацією ЗМІ, паризький ПСЖ погодився платити аргентинцю 35 мільйонів євро на рік. Контракт підписали терміном на 2 роки – до літа 2023 року. Проте угода передбачає можливість подальшого продовження – ще на один рік.
Під яким номером гратиме Мессі
Видання Marca повідомило, що ПСЖ має намір офіційно представити Ліонеля Мессі вже у середу, 11 серпня. Як розповіли джерела журналістів, футболісту запропонували взяти номер 30, під яким той дебютував за Барселону в 2004 році. Альтернативним був номер 19, під ним він виступав у юності.
Влітку 2021 року Ліонель Мессі став вільним агентом. Адже його контракт з Барселоною закінчився.
Сторони намагалися підписати нову угоду. Та попри усі старання зробити цього все ж таки не вдалося.
Все через фінансові обмеження, накладені на іспанський футбольний клуб. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, були б ризики банкрутства.
Мессі розплакався під час прощання з Барселоною
Напередодні футболіст провів прощальну пресконференцію в Іспанії. Її організатори виставили у залі 35 кубків, які клуб виграв разом з Мессі. Звертаючись, аргентинець не зміг стримати сліз. Мовляв, уявляв своє прощання з Барселоною зовсім не так.
Я був пригнічений. Після стількох років мені дуже складно йти. Я не був готовий до цього. Не вірю в те, що це відбувається насправді, – підкреслив спортсмен.
"Мені було 13 років, коли я опинився в Барселоні, і через 21 рік я покидаю це місце з дружиною і трьома каталоно-аргентинськими дітьми. Це наш дім", – наголосив він.
Очільник африканського представництва ВООЗ Матшідісо Моеті повідомила про першого пацієнта з геморагічною лихоманкою Марбург на території Гвінеї. Її також називають "хворобою зелених мавп". На жаль, врятувати пацієнта не вдалося. Найбільше небезпека хвороби полягає у тому, що лікування та терапії, які б допомагали її побороти, наразі не існує.
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