Самые важные новости Украины и мира за вторник, 17 августа:

Важно Оккупанты с самого утра устроили обыски с арестами у крымских татар

"Талибан" объявил всеобщую амнистию

Источник: NDTV

Группировка "Талибан" объявила всеобщую амнистию для афганских чиновников. Боевики призывают людей возвращаться к работе.

Вам следует начинать свою повседневную жизнь с полной уверенностью,

– сказали террористы.

Несмотря на это, местные жители живут в страхе. Люди, работавшие на афганское правительство или поддерживаемые Западом организации боятся репрессий, потому что "Талибан" известен своими жестокими наказаниями.

Что происходит в Афганистане: последние новости

США с мая начали выводить войска, однако талибы активизировались. Боевики захватывали все новые города.

Уже 15 августа террористы взяли под контроль столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан.

Талибы уверяют, что якобы не собираются совершать самосуд над афганцами. Решение будет принимать шариатский суд.

Боевики пообещали не атаковать американских военных, но если те покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года.

Смотрите видео, как талибы захватили власть в Афганистане:

Тарифы на электричество подешевеют

Источник: постановление правительства

Кабмин обнародовал постановление о специальных обязанностях для участников рынка электроэнергии. Это означает, что тарифы для населения с 1 октября подешевеют.

Для тех домохозяйств, которые потребляют не более 250 киловатт-часов в месяц, цены за свет уменьшили на 14%. Они будут платить 1,44 гривны за киловатт-час.

Для кого тарифы не изменятся

Для украинцев, которые будут потреблять более 250 киловатт-часов, стоимость электричества не изменится. Они будут платить 1,68 гривны. Тариф будет действовать для всей потребленной электроэнергии, а не только для того объема, что превышает 250 киловатт-часов.

Фиксированные цены для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года включительно.

Как менялись тарифы на электричество 2021 году

1 января 2021 года правительство отменило льготный тариф за первые 100 киловатт-часов на уровне 90 копеек за 1 киловатт-час.

Тарифы для украинцев подняли на 36,6%.

Однако в конце апреля правительство продлило механизм ПСО до 30 июня. Цену сохранили на уровне 1,68 гривны за 1 киловатт-час.

На Донбассе убили воина Артема Мазура

Источник: фейсбук "Вернись живым"

Стало известно имя украинского защитника, которого оккупанты убили 16 августа в Новомихайловке. Тогда погиб 26-летний Артем Мазур. Всего три месяца назад защитник с Кировоградщины женился.

Во время обстрела боевиков в Мазура попал снайпер. Воин был в рядах ВСУ с 2017 года, он служил в 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. У погибшего осталась молодая жена, мать, сводные брат и сестра.

Хоронить защитника будут 18 августа в родном селе Веселое.

Что происходило на Донбассе 16 августа

За сутки пророссийские боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Причепиловки.



Погибший Артем Мазур / Фото с фейсбука "Вернись живым"

Скандал с инсталляциями на Аллее Героев Небесной Сотни

Источник: 24 канал

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации для празднования Дня Независимости. Однако это вызвало возмущение в украинцев, так как объекты закрывают фотографии погибших.

На Аллее поставили советские автоматы с водой и макеты квартир. Пока непонятно, как их планируют использовать.



Инсталляции на Аллее Небесной Сотни / Фото Богдана Кутепова



Макеты квартир / Фото Богдана Кутепова

Как отреагировала власть

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что установку этих объектов на Институтской согласовывали с Музеем Революции Достоинства. Однако политик убежден, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу.

В Музее Революции Достоинства сказали, что об идее их устно информировали. Зато Музей советовал обращаться к заинтересованным сторонам. В частности, и к семьям Небесной Сотни.

В Офисе Президента заявили, что декорации на Аллее Героев Небесной Сотни являются частью композиции, однако их все же перенесут в другое место.

Инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни, смотрите видео:

Янукович объявился

Источник: 24 канал

Президент-беглец Виктор Янукович внезапно вспомнил об Украине. Он заявил, что Революция Достоинства была "проектом" Запада. Кроме того, политик, которого обвиняют в госизмене, сказал, мол, главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией.

Украинцы не могли сдержать эмоций в сети:

"Пьяный проспится, дурак – никогда".

"Мразота, трус и предатель".

"Главная ошибка Украины – это Янукович и такие, как он".

Подробнее Янукович назвал главную "ошибку" Украины: люди в сети не сдерживают эмоций