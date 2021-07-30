Главные новости 30 июля: заседание СНБО, Чауса нашли в Винницкой области, пожары в Турции

СНБО провел выездное заседание в Краматорске. Экс-судью Николая Чауса нашли в одном из сел в Винницкой области. В Турции лесные пожары распространились на 7 провинций. Столкновения праворадикалов и представителей ЛГБТ под ОП. В Украине продлят карантин. Годовщина освобождения Авдеевки. Такими были главные новости Украины и мира 30 июля.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 30 июля:

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Выездное заседание СНБО

Источник: 24 канал

Совет национальной безопасности и обороны во время выездного заседания 30 июля, которое состоялось в Краматорске, рассмотрел ряд вопросов. Об этом во время брифинга по итогам собрания сообщил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, о чем говорили:

Об изменениях в Вооруженных силах Украины.

Сейчас происходит процесс "омоложения" руководителей украинской армии. Назначенные полковники и генералы прошли фронт и имеют военное образование, что очень важно. Президент Владимир Зеленский будет поддерживать молодых военных.

О тарифах на электроэнергию.

Стоимость электроэнергии для населения не будут повышать, а тарифами никому не позволят манипулировать. Однако энергорынок в Украине сейчас находится под контролем нескольких человек.

Алексей Данилов назвал этих людей:

Ринат Ахметов;

Игорь Коломойский;

Дмитрий Фирташ;

Геннадий Боголюбов;

Сергей Левочкин;

Константин Григоришин,

Вадим Новинский;

братья Суркисы;

россиянин Воеводин (вероятно, Михаил).

Секретарь СНБО отметил, что сейчас рассматривается вариант ведения временных администраций на их предприятиях. Это может произойти, если будет существовать угроза нацбезопасности. Например, в случае роста тарифов и попыток организовать "тарифный майдан".

О вопросах работы Укрзализныци.

На заседании утвердили протокольное поручение Кабмину разобраться с состоянием дел на Укрзализныце. Допускают, что в случае необходимости придется принимать "кардинальные решения", в частности – кадровые.

О Защите государственной границы.

Президент Владимир Зеленский поручил как можно быстрее привести в соответствие все границы Украины.

О Стратегии внешнеполитической деятельности.

Впервые 30 лет Називисимости в Украине утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности. Содержание документа можно систематизировать по трем основным темам: Украина – активный участник международной политики. Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. Украина – это страна новых экономических возможностей.

Чауса нашли в Винницкой области

Кроме этого, обсуждали и вопрос о поверхностных водах и водах, которые использует промышленность, а также проблемы здравоохранения.

Источник: "Цензор.НЕТ"

Скандального экс-судью Николая Чауса, которого похитили из Молдовы, нашли в селе Мазуровка Винницкой области. О "находке" сообщил сельский голова Валерий Грунькивский.

По его словам, Чаус был почти без одежды и рассказывал, что его похитили. Местные его накормили, дали воды.



Чауса нашли в Винницкой области / Фото "Цензор.НЕТ"

Впрочем, впоследствии бывшего судью якобы забрали представители СБУ.

Около 17:00 адвокат Юлиан Балан рассказал, что Чауса везут в НАБУ.

Кроме этого, в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что правоохранители, которые задержали экс-судью не выходят на связь с детективами.

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Лесные пожары в Турции

Источник: 24 канал

В Турции лесные пожары распространились на 7 провинций. В результате мощного огня уже погибли 4 человека.

Возгорание возникло в Манагавти, что возле Анталии. Теперь пожары бушуют в Бодруме, Мармарисе, Аланье.

Общая площадь более 1,5 тысячи гектаров. Сейчас 21 из 42 ячеек возгораний находятся под контролем.

Число жертв уже увеличилось до 4 человек, пострадали около 200 человек. Однако больше всего от огня страдают животные.

Украинские самолеты отправились на помощь

Украинские спасатели помогут тушить пожары в Турции. ГСЧС отправила 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

К ликвидации возгораний привлечено более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

Горячие линии: консульства Украины в Анталии–; посольства Украины в Турции –

Турцию охватили пожары: смотрите видео

Столкновения под Офисом Президента

Источник: 24 канал

Под Офисом Президента возникли жесткие столкновения между радикалами и представителями ЛГБТ-сообщества. Чтобы стабилизировать ситуацию, полиция применила слезоточивый газ. Также задержали нескольких наиболее активных нарушителей правопорядка.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отметила, что участники акции поддерживают принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Чиновница призвала полицию обеспечить безопасность участников и обеспечивать правопорядок.

Столкновения под Офисом Президента: смотрите видео

Праворадикалы прорвались к ОП

Представители праворадикальной организации "Традиция и порядок" после столкновений с полицией прорывались к зданию Офиса Президента.

Правоохранители оттеснили их назад.

В Украине продлят карантин

Источник: ТСН

Главный санврач Украины Игорь Кузин считает, что карантин, который сейчас действует до 31 августа, продлят.

Он подтвердил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается – если неделю назад фиксировали 300 новых случаев инфицирования, то за прошедшие сутки цифра заболевания возросла почти до тысячи.

В то же время в Киеве власть готовится даже к возможному локдауну из-за распространения штамма Дельта – там уже разрабатывают новые пропуска в общественный транспорт. Вместо бумажных, пропуска будут электронные, чтобы избежать подделок.

Важно В Украине растет заболеваемость коронавирусом: за сутки почти 1000 инфицированных

Годовщина освобождения Авдеевки

Источник: 24 канал

Семь лет назад украинские воины освободили Авдеевку от боевиков и российских оккупантов.

30 июля 2014 года военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили город Авдеевка Донецкой области, который удерживался российскими наемниками с апреля 2014 года.

Спецоперация по освобождению началась 28 июля, а бои за город продолжались почти три дня.

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