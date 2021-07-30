Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 30 липня:
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Виїзне засідання РНБО
Джерело: 24 канал
Рада національної безпеки й оборони під час виїзного засідання 30 липня, яке відбулося у Краматорську, розглянула низку питань. Про це під час брифінгу за підсумками зібрання повідомив Олексій Данілов.
Секретар РНБО розповів, про що саме говорили:
- Про зміни в Збройних силах України.
Наразі відбувається процес "омолодження" керівників української армії. Призначені полковники та генерали пройшли фронт і мають військову освіту, що дуже важливо. Президент Володимир Зеленський підтримуватиме молодих військових.
- Про тарифи на електроенергію.
Вартість електроенергії для населення не підвищуватимуть, а тарифами нікому не дозволять маніпулювати. Однак енергоринок в Україні наразі перебуває під контролем декількох осіб.
Олексій Данілов назвав цих людей:
- Рінат Ахметов;
- Ігор Коломойський;
- Дмитро Фірташ;
- Геннадій Боголюбов;
- Сергій Льовочкін;
- Костянтин Григоришин,
- Вадим Новинський;
- брати Суркіси;'
- росіянин Воєводін (ймовірно, Михайло).
Секретар РНБО зазначив, що наразі розглядається варіант ведення тимчасових адміністрацій на їхніх підприємствах. Це може статися, якщо існуватиме загроза нацбезпеці. Наприклад, у випадку зростання тарифів та спроб організувати "тарифний майдан".
Увага РНБО ввела санкції проти трьох нових контрабандистів
- Про питання роботи Укрзалізниці.
На засіданні затвердили протокольне доручення Кабміну розібратися зі станом справ на Укрзалізниці. Допускають, що у разі потреби доведеться ухвалювати "кардинальні рішення", зокрема – кадрові.
- Про Захист державного кордону.
Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше привести у відповідність усі кордони України.
- Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.
Вперше 30 років Незалежності в Україні затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Зміст документа можна систематизувати за трьома основними темами: Україна – активний учасник міжнародної політики. Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. Україна – це країна нових економічних можливостей.
Чауса знайшли на Вінниччині
Джерело: "Цензор.НЕТ"
Скандального екссуддю Миколу Чауса, якого викрали з Молдови, знайшли у селі Мазурівка Вінницької області. Про "знахідку" повідомив сільський голова Валерій Груньківський.
За його словами, Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води.
Чауса знайшли на Вінниччині / Фото "Цензор.НЕТ"
- Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ.
Близько 17:00 адвокат Юліан Балан розповів, що Чауса везуть до НАБУ.
Окрім цього, у Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю, не виходять на зв'язок із детективами.
До теми Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ
Лісові пожежі у Туреччині
Джерело: 24 канал
У Туреччині лісові пожежі поширились на 7 провінцій. Унаслідок потужного вогню вже загинули 4 людини.
- Займання виникло у Манаґавті, що біля Анталії. Тепер пожежі вирують у Бодрумі, Мармарисі, Аланьї.
- Загальна площа понад 1,5 тисячі гектарів. Наразі 21 з 42 осередків займань перебувають під контролем.
Кількість жертв вже збільшилась до 4 осіб, постраждали близько 200 людей. Однак чи не найбільше від вогню потерпають тварини.
Українські літаки вирушили на допомогу
Українські рятувальники допомагатимуть гасити пожежі у Туреччині. ДСНС відправила 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення.
- До ліквідації загорянь залучено понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.
Туреччину охопили пожежі: дивіться відео
Сутички під Офісом Президента
Джерело: 24 канал
Під Офісом Президента виникли жорсткі сутички між радикалами та представниками ЛГБТ-спільноти. Щоб стабілізувати ситуацію, поліція застосувала сльозогінний газ. Також затримали кількох найбільш активних порушників правопорядку.
Уповноважена з прав людини Людмила Денисова зазначала, що учасники акції підтримують ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.
- Посадовиця закликала поліцію гарантувати безпеку учасників та забезпечувати правопорядок.
Сутички під Офісом Президента: дивіться відео
Праворадикали прорвалися до ОП
Представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" після сутичок з поліцією проривалися до будівлі Офісу Президента.
- Правоохоронці відтіснили їх назад.
В Україні продовжать карантин
Джерело: ТСН
Головний санлікар України Ігор Кузін вважає, що карантин, який наразі діє до 31 серпня, подовжать.
- Він підтвердив, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується – якщо тиждень тому фіксували 300 нових випадків інфікування, то за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.
Водночас у Києві влада готується навіть до ймовірного локдауну через поширення штаму Дельта – там уже розробляють нові перепустки до громадського транспорту. Замість паперових, перепустки будуть електронні, аби уникнути підробок.
Важливо В Україні зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих
Річниця звільнення Авдіївки
Джерело: 24 канал
Сім років тому українські воїни звільнили Авдіївку від бойовиків та російських окупантів.
- 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектору" звільнили місто Авдіївка Донецької області, яке утримувалося російськими найманцями з квітня 2014 року.
Спецоперація зі звільнення розпочалася 28 липня, а бої за місто тривали майже три дні.
Детальніше Річниця звільнення Авдіївки: все, що потрібно знати