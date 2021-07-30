Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 30 липня:

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Виїзне засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Рада національної безпеки й оборони під час виїзного засідання 30 липня, яке відбулося у Краматорську, розглянула низку питань. Про це під час брифінгу за підсумками зібрання повідомив Олексій Данілов.

Секретар РНБО розповів, про що саме говорили:

Про зміни в Збройних силах України.

Наразі відбувається процес "омолодження" керівників української армії. Призначені полковники та генерали пройшли фронт і мають військову освіту, що дуже важливо. Президент Володимир Зеленський підтримуватиме молодих військових.

Про тарифи на електроенергію.

Вартість електроенергії для населення не підвищуватимуть, а тарифами нікому не дозволять маніпулювати. Однак енергоринок в Україні наразі перебуває під контролем декількох осіб.

Олексій Данілов назвав цих людей:

Рінат Ахметов;

Ігор Коломойський;

Дмитро Фірташ;

Геннадій Боголюбов;

Сергій Льовочкін;

Костянтин Григоришин,

Вадим Новинський;

брати Суркіси;'

росіянин Воєводін (ймовірно, Михайло).

Секретар РНБО зазначив, що наразі розглядається варіант ведення тимчасових адміністрацій на їхніх підприємствах. Це може статися, якщо існуватиме загроза нацбезпеці. Наприклад, у випадку зростання тарифів та спроб організувати "тарифний майдан".

Увага РНБО ввела санкції проти трьох нових контрабандистів

Про питання роботи Укрзалізниці.

На засіданні затвердили протокольне доручення Кабміну розібратися зі станом справ на Укрзалізниці. Допускають, що у разі потреби доведеться ухвалювати "кардинальні рішення", зокрема – кадрові.

Про Захист державного кордону.

Президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше привести у відповідність усі кордони України.

Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Вперше 30 років Незалежності в Україні затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Зміст документа можна систематизувати за трьома основними темами: Україна – активний учасник міжнародної політики. Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. Україна – це країна нових економічних можливостей.

Зверніть увагу! Окрім цього, обговорювали й питання щодо поверхневих вод та вод, які використовує промисловість, а також проблеми охорони здоров'я.

Чауса знайшли на Вінниччині

Джерело: "Цензор.НЕТ"

Скандального екссуддю Миколу Чауса, якого викрали з Молдови, знайшли у селі Мазурівка Вінницької області. Про "знахідку" повідомив сільський голова Валерій Груньківський.

За його словами, Чаус був майже без одягу й розповідав, що його викрали. Місцеві його нагодували, дали води.



Чауса знайшли на Вінниччині / Фото "Цензор.НЕТ"

Втім, згодом колишнього суддю нібито забрали представники СБУ.

Близько 17:00 адвокат Юліан Балан розповів, що Чауса везуть до НАБУ.

Окрім цього, у Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю, не виходять на зв'язок із детективами.

До теми Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ

Лісові пожежі у Туреччині

Джерело: 24 канал

У Туреччині лісові пожежі поширились на 7 провінцій. Унаслідок потужного вогню вже загинули 4 людини.

Займання виникло у Манаґавті, що біля Анталії. Тепер пожежі вирують у Бодрумі, Мармарисі, Аланьї.

Загальна площа понад 1,5 тисячі гектарів. Наразі 21 з 42 осередків займань перебувають під контролем.

Кількість жертв вже збільшилась до 4 осіб, постраждали близько 200 людей. Однак чи не найбільше від вогню потерпають тварини.

Українські літаки вирушили на допомогу

Українські рятувальники допомагатимуть гасити пожежі у Туреччині. ДСНС відправила 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення.

До ліквідації загорянь залучено понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Зверніть увагу! Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Туреччину охопили пожежі: дивіться відео

Сутички під Офісом Президента

Джерело: 24 канал

Під Офісом Президента виникли жорсткі сутички між радикалами та представниками ЛГБТ-спільноти. Щоб стабілізувати ситуацію, поліція застосувала сльозогінний газ. Також затримали кількох найбільш активних порушників правопорядку.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова зазначала, що учасники акції підтримують ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Посадовиця закликала поліцію гарантувати безпеку учасників та забезпечувати правопорядок.

Сутички під Офісом Президента: дивіться відео

Праворадикали прорвалися до ОП

Представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" після сутичок з поліцією проривалися до будівлі Офісу Президента.

Правоохоронці відтіснили їх назад.

В Україні продовжать карантин

Джерело: ТСН

Головний санлікар України Ігор Кузін вважає, що карантин, який наразі діє до 31 серпня, подовжать.

Він підтвердив, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується – якщо тиждень тому фіксували 300 нових випадків інфікування, то за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.

Водночас у Києві влада готується навіть до ймовірного локдауну через поширення штаму Дельта – там уже розробляють нові перепустки до громадського транспорту. Замість паперових, перепустки будуть електронні, аби уникнути підробок.

Важливо В Україні зростає захворюваність на коронавірус: за добу майже 1 тисяча інфікованих

Річниця звільнення Авдіївки

Джерело: 24 канал

Сім років тому українські воїни звільнили Авдіївку від бойовиків та російських окупантів.

30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектору" звільнили місто Авдіївка Донецької області, яке утримувалося російськими найманцями з квітня 2014 року.

Спецоперація зі звільнення розпочалася 28 липня, а бої за місто тривали майже три дні.

Детальніше Річниця звільнення Авдіївки: все, що потрібно знати