Главные новости 4 августа: триумф Украины на Олимпиаде, захват Кабмина

Сразу 4 украинских спортсмена завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Мужчина с гранатой угрожал взорвать здание Кабмина, его задержали. Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в США, чтобы подготовить визит Зеленского. Правительство согласовало много кадровых изменений. Такими были главные новости Украины и мира 4 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Читайте также Более миллиона гривен взятки: НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета Товмасяну ​​

Мужчина с гранатой в здании правительства

Источник: 24 канал

Утром 4 августа в здание украинского правительства зашел мужчина с гранатой. "Заходи, бл*ть, за**али! Я сейчас ее выпущу! (гранату – 24 канал) пошли со мной! Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 лет", – кричал он. Охрана пыталась успокоить его и призвала решить все спокойно.

Захватчиком правительства оказался ветеран АТО

Впоследствии выяснилось, что этим мужчиной был 43-летний ветеран АТО Владимир Прохнич. Он является уроженцем Луганска, но сейчас живет на Нивках в Киеве. Воевал в рядах батальона "Айдар". СМИ сообщили, что в 2016 году военный получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Владимир Прохнич – ветаран войны на Востоке / Фото из соцсетей

Друзья военного утверждают, что в жизни мужчина абсолютно адекватен. О захватчике правительства высказался, в частности, волонтер Василий Олексюк. Именно он убедил Прохнича сдаться правоохранителям. Товарища тот описал как человека с сильным духом и обостренным чувством справедливости. В то же время Олексюк предположил, что на поступок ветерана могли иметь влияние боевые травмы и непростые условия жизни – мужчина тяжело работал на СТО.

Как задерживали Прохнича

В Министерстве по делам ветеранов уже отреагировали на инцидент. Там отметили, что каждый ветеран является важным и попросили не делать поспешных выводов.

В Кабмин прибыло руководство Нацполиции Украины и Главного управления полиции Киева. Правоохранители оцепили территорию и перекрыли входы в здание. В течение определенного времени они вели переговоры с мужчиной, при этом – готовились осуществлять штурм. Наконец, спецназовцы зашли в Кабмин.

МВД показало задержание Владимира Прохнича: смотрите видео

Операция длилась недолго – через несколько минут они вывели оттуда мужчину, который угрожал взорвать гранату. Сопротивления Прохнич не оказывал. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Достижения украинцев на Олимпийских играх

Источник: 24 канал

Украинским спортсменам 4 августа удалось победить на Олимпиаде в Токио. Копилка нашей сборной пополнилась 4 наградами.

Жан Беленюк получил "золото" в греко-римской борьбе. Мужчина выступал в весовой категории до 87 килограммов. Это – первая и пока единственная победа Украины на соревнованиях в Токио.



Жан Беленюк / Фото Getty images

После выступления олимпиец, не сдерживая слез, прокомментировал свое достижение. Он отметил, что путь к нему был сложным. Ведь из-за травмы спортсмен до последнего не был уверен, что поедет на Олимпиаду. Далее он планирует отдохнуть и сосредоточиться на политической деятельности. В то же время о завершении спортивной карьеры говорить не спешит.

Еще один борец, Парвиз Насибов, получил серебряную медаль. Он соревновался в другой категории – до 67 килограммов.



Парвиз Насибов / Фото НОК Украины

Комментируя свое выступление, Насибов отметил, что "не так настроился" перед ним. Мол, знал сильные стороны соперника, но не смог все учесть. 22-летний парень пообещал работать над собой, чтобы потом "вернуться еще сильнее" и стать чемпионом.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали третьими в выступлении дуэтов. Выше – представительницы ОКР и китаянки.



Марта Федина и Анастасия Савчук / Фото Getty images

В технической программе судьи выставили Марти Фединой и Анастасии Савчук 93.8620 балла, благодаря этому они поднялись на третье место. В произвольной программе судьи тоже оценили выступление украинок третьим результатом. В итоге команда набрала 189.4620 и получила "бронзу".

Борчиха Ирина Коляденко завоевала бронзовую награду. В полуфинале она победила соперницу из Латвии.



Ирина Коляденко / Фото Getty images

Коляденко и раньше соревновалась с Григорьевой, с которой сошлась в полуфинале Олимпиады. Тогда она также побеждала. "Наверное, моя молодость победила опыт. Теперь нужно отдохнуть, восстановиться", – так девушка высказалась о своих дальнейших планах.

Украинская делегация в США

Медалистов уже поздравил Владимир Зеленский . "Сегодня на Олимпиаде – день Украины", – подчеркнул глава государства.

Источник: фейсбук-страница Дмитрия Кулебы

В Вашингтон прибыли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президета Андрей Ермак. Там они будут осуществлять подготовку визита президента Владимира Зеленского в США. Украинские чиновники пообщаются, в частности, с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Немецкий канцлер была первым европейским лидером, который посетил Белый дом по приглашению Байдена. Зеленский станет вторым.

По словам главы МИД, у украинского и американского президентов есть много тем, которые нужно обсудить. Он отметил, что какими бы они ни были, шантажа или "повышенных тонов" не будет. Взамен политики будут общаться как союзники, которые вместе работают над решением сложных проблем.

Кулеба: Зеленский едет в США с сильной позицией

Чиновник уверен, что украинский президент приедет в столицу США с сильной позицией. Ведь накануне этого визита состоится первый саммит Крымской платформы. Это мероприятие Кулеба называет самым масштабным международным событием за годы независимости.

Визит Зеленского в США: что об этом известно

Байден пригласил Владимира Зеленского в США еще в июне 2021 года. Тогда политики общались по телефону. Сначала говорилось об июле.

Однако впоследствии в украинских СМИ написали о том, что американская сторона предлагает перенести встречу на август.

Наконец, Зеленского официально пригласили посетить Вашингтон 30 августа. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома 22 июля.

Кабмин принял ряд кадровых изменений

Источник: телеграм-канал "ГОНЧАРЕНКО"

В среду, 4 августа, Кабинет Министров собрался на заседание. Украинские чиновники согласовали много кадровых изменений и утвердили победителей конкурсов на ряд должностей.

Изменения в МВД

Чиновники освободили Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины. Он работал на этой должности с сентября 2019: координировал законодательное обеспечение деятельности МВД, взаимодействие с Верховной Радой, а также Общественным советом при МВД и связь со СМИ.

Зато заместителями главы ведомства назначили Мэри Акопян (до этого возглавляла Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД) и Богдана Драпятого (был руководителем секретариата парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности).

Другие кадровые изменения