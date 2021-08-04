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Чоловік з гранатою в будівлі уряду

Джерело: 24 канал

Зранку 4 серпня у будівлю українського уряду зайшов чоловік з гранатою. "Заходь, бл*ть, за**али! Я зараз її відпущу! (гранату – 24 канал) Пішли зі мною! Я живим не піду звідси, я сяду на 10 років", – кричав він. Охорона намагалася заспокоїти його й закликала вирішити усе спокійно.

Захоплювачем уряду виявився ветеран АТО

Згодом з'ясувалося, що цим чоловіком був 43-річний ветеран АТО Володимир Прохнич. Він є уродженцемЛуганська, але зараз живе на Нивках у Києві. Воював у лавах батальйону "Айдар". ЗМІ повідомили, що у 2016 році військовий зазнав мінно-вибухової травми та струсу головного мозку.



Володимир Прохнич – ветаран війни на Сході / Фото з соцмереж

Друзі військового стверджують, що у житті чоловік абсолютно адекватний. Про захоплювача уряду висловився, зокрема, волонтер Василь Олексюк. Саме він переконав Прохнича здатися правоохоронцям. Товариша той описав як людину з сильним духом та загостреним відчуттям справедливості. Водночас Олексюк припустив, що на вчинок ветерана могли мати вплив бойові травми та непрості умови життя – чоловік важко працював на СТО.

Зверніть увагу! У Міністерстві у справах ветеранів вже відреагували на інцидент. Там наголосили, що кожен ветеран є важливим й попросили не робити поспішних висновків.

Як затримували Прохнича

До Кабміну прибуло керівництво Нацполіції України та Головного управління поліції Києва. Правоохоронці оточили територію та перекрили входи до будівлі. Протягом певного часу вони вели перемовини з чоловіком, при цьому – г отувалися здійснювати штурму. Врешті, спецпризначенці зайшли у Кабмін.

МВС показало затримання Володимира Прохнича: дивіться відео



Операція тривала недовго – за декілька хвилин вони вивели звідти чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Опору Прохнич не чинив. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досягнення українців на Олімпійських іграх

Джерело: 24 канал

Українським спортсменам 4 серпня вдалося тріумфувати на Олімпіаді у Токіо. Скарбничка нашої збірної поповнилася 4 нагородами.

Жан Беленюк здобув "золото" у греко-римській боротьбі. Чоловік виступав у ваговій категорії до 87 кілограмів. Це – перша та поки що єдина перемога України на змаганнях у Токіо.



Жан Беленюк / Фото Getty images

Після виступу олімпієць, не стримуючи сліз, прокоментував своє досягення. Він наголосив, що шлях до нього був складним. Адже через травму спортсмен до останнього не був упевненим, що поїде на Олімпіаду. Далі він планує відпочити та зосередитися на політичній діяльності. Водночас про завершення спортивної кар'єри говорити не поспішає.

Ще один борець, Парвіз Насібов, здобув срібну медаль. Він змагався в іншій категорії – до 67 кілограмів.



Парвіз Насібов / Фото НОК України

Коментуючи свій виступ, Насібов зазначив, що "не так налаштувався" перед ним. Мовляв, знав сильні сторони суперника, але не зміг усе врахувати. 22-річний хлопець пообіцяв працювати над собою, аби згодом "повернутися ще сильнішим" та стати чемпіоном.

Синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук стали третіми у виступі дуетів. Вище – представниці ОКР та китаянки.

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Марта Федіна та Анастасія Савчук / Фото Getty images

У технічній програмі судді виставили Марті Федіній та Анастасії Савчук 93.8620 бали, завдяки цьому вони піднялися на третє місце. У довільній програмі судді теж оцінили виступ українок третім результатом. У підсумку команда набрала 189.4620 й отримала "бронзу".

Борчиня Ірина Коляденко виборола бронзову нагороду. У півфіналі вона перемогла суперницю з Латвії.



Ірина Коляденко / Фото Getty images

Коляденко й раніше змагалася з Григор'євою, з якою зійшла у півфіналі Олімпіади. Тоді вона також перемагала. "Напевно, моя молодість перемогла досвід. Тепер потрібно відпочити, відновитися", – так дівчина висловилася про свої подальші плани.

Зверніть увагу! Медалістів вже привітав Володимир Зеленський. "Сьогодні на Олімпіаді – день України", – наголосив глава держави.

Українська делегація у США

Джерело: фейсбук-сторінка Дмитра Кулеби

У Вашингтон, прибули міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Президета Андрій Єрмак. Там вони здійснюватимуть підготовку візиту президента Володимира Зеленського до США. Українські посадовці поспілкуються, зокрема, з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Цікаво! Німецька канцлерка була першим європейським лідером, яка відвідала Білий дім на запрошення Байдена. Зеленський стане другим.

За словами глави МСЗ, український та американський президент мають чимало тем, які потрібно обговорити. Він наголосив, що якими б вони не були, шантажу чи "підвищених тонів" не буде. Натомість політики спілкуватимуться як союзники, які разом працюють над розв'язанням складних проблем.

Кулеба: Зеленський їде у США з сильною позицією

Урядовець впевнений, що український президент приїде у столицю США із сильною позицією. Адже напередодні цього візиту відбудеться перший саміт Кримської платформи. Цей захід Кулеба називає наймасштабнішою міжнародною подією за роки Незалежності.

Візит Зеленського у США: що про це відомо

Байден запросив Володимира Зеленського у США ще у червні 2021 року. Тоді політики поспілкувалися телефоном. Спочатку мовилося про липень.

Проте згодом в українських ЗМІ написали про те, що американська сторона пропонує перенести зустріч на серпень.

Врешті, Зеленського офіційно запросили відвідати Вашингтон 30 серпня. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Білого дому 22 липня.

Кабмін ухвалив низку кадрових змін

Джерело: телеграм-канал "ГОНЧАРЕНКО"

У середу, 4 серпня, Кабінет Міністрів зібрався на засідання. Українські урядовці погодили багато кадрових змін та затвердили переможців конкурсів на низку посад.

Зміни у МВС

Урядовці звільнили Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ України. Він працював на цій посаді з вересня 2019 року: координував законодавче забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, а також Громадською радою при МВС та зв'язок зі ЗМІ.

Натомість заступниками очільника відомства призначили Мері Акопян (до цього очолювала Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС) та Богдана Драп'ятого (був керівником секретаріату парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності).

Інші кадрові зміни