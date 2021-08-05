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Обратите внимание Первый глава СБУ, премьер и переговорщик по Донбассу: что известно о Евгении Марчуке

Смерть Евгения Марчука

Источник: 24 канал

Бывший премьер-министр Украины, первый председатель СБУ, экс-секретарь СНБО и член Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук умер на 81 году жизни утром 5 августа.

Печальную весть сообщила жена экс-чиновника Лариса Ившина на своей странице в фейсбуке. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, которую спровоцировал COVID-19.

Реакция Зеленского на смерть политика

Президент Владимир Зеленский отметил, что Евгений Марчук всю свою жизнь посвятил защите национальных интересов Украины. Речь шла об участии политика в решении конфликта с Россией за остров Тузла и роли Марчука в установлении режима тишины на Донбассе.

Также Зеленский выразил соболезнования семье.

Что известно о Евгении Марчуке

Источник: Википедия

Свою карьеру начал еще в 1963 году в комитете государственной безопасности УССР.

После провозглашения независимости Украины стал первым председателем СБУ. Позже был назначен на должность вице-премьер-министра.

С марта 1995 по май 1996 года был премьер-министром Украины.

С июня 2004 года по сентябрь 2004 года занимал должность министра обороны Украины.

При каденции президента Виктора Ющенко был его личным советником.

В 2018 – 2019 годах представлял Украину в Трехсторонний контактной группе в Минске.

"Дом" опубликовал интервью с Зеленским

Источник: "Дом"

Обратите внимание Донбасс и Крым никогда не будут российскими: главные тезисы из интервью Зеленского

Русскоязычный государственный телеканал "Дом" опубликовал интервью с президентом Владимиром Зеленским. В разговоре с журналистом телеканала гарант озвучил немало интересных тезисов.

Основной темой разговора стала оккупация Россией украинских территорий.

Что говорил президент о Донбассе и Крыме

Зеленский считает, что с людьми, у которых в руках оружие, невозможно садиться за стол переговоров. Поэтому для достижения мира первым пунктом должно быть прекращение огня.

Однако в то же время гарант заверил, что украинские войска должны перейти за границу оккупированных территорий. Главным аргументом является то, что это – наша земля. Также Зеленский заявил, что люди на оккупированных территориях не должны соглашаться с тем, что происходит.

Президент Украины считает, что история России "будет еще оплакивать свои шаги по Крыму", а Донбасс никогда не будет российским.

Украина и Россия никогда не были едиными

Украинский президент уверен, что Украина и Россия, несмотря на определенные общие моменты истории, никогда не были едиными. Также Зеленский отметил, что Россия – сторона конфликта, хотя и отказывается это признавать. Хотя, по мнению гаранта, есть большое количество россиян, которые поддерживают Украину и осуждают оккупацию Крыма.

Также президент рассказал, что ему не удается закончить войну на Донбассе из-за того, что не все зависит от него. По его мнению 90% успеха освобождения наших территорий зависит именно от Владимира Путина.

Интересно Зеленский: 90% успеха освобождения наших территорий зависит от одного человека

Беларусь закрывает границы

Источник: телеграм-канал BELTA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ полностью закрыть границы страны.

Диктатор заявил, что "ни одна нога с севера или запада на землю Беларуси не ступит". Интересно, что о востоке Лукашенко не сказал ни слова. Свои действия он аргументирует тем, что белорусы должны чувствовать себя в безопасности и знать "что есть мужики, которые могут их защитить".

Лукашенко отдал приказ закрыть границы: видео

Но в Беларусь никто не рвется

Никто не спешит ехать в Беларусь. Скорее наоборот. К примеру, страну покидают спортсмены. Гандбольный тренер команды "Віцязь" Константин Яковлев переехал вместе с семьей в Украину.

У Украины еще две медали на Олимпиаде в Токио

Источник: 24 канал

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Бронзу получили на последних секундах

Людмила Лузан в финале соревнований по гребле на каноэ на 200 метров заняла третье место. Украинка уступила только спортсменкам из США и Канады.

Лузан в финале соревнования достигла финиша на долю секунды быстрее, чем участница из Польши. Таким образом Украина получила свою 9 бронзовую медаль на соревнованиях

Борьба за серебро была серьезной

Каратистке Анжелике Терлюге удалось выйти в финал соревнований по каратэ, где она сошлась в поединке со спортсменкой из Болгарии. Украинка уступила со счетом 5:1 и заняла второе место. Таким образом Украина получила третью серебряную медаль.