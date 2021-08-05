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Зверніть увагу Перший глава СБУ, прем'єр та перемовник щодо Донбасу: що відомо про Євгена Марчука

Смерть Євгена Марчука

Джерело: 24 канал

Колишній прем'єр-міністр України, перший голова СБУ, екссекретар РНБО та член Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук помер на 81-році життя вранці 5 серпня.

Сумну звістку повідомила дружина експосадовця Лариса Івшина на своїй сторінці у фейсбуці. Причиною смерті стала гостра серцево-легенева недостатність, яку спровокував COVID-19.

Реакція Зеленського на смерть політика

Президент Володимир Зеленський відзначив, що Євген Марчук все своє життя присвятив захисту національних інтересів України. Мова йшла про участь політика у вирішенні конфлікту з Росією за острів Тузла та роль Марчука у встановленні режиму тиші на Донбасі.

Також Зеленський висловив співчуття родині.

Що відомо про Євгена Марчука

Джерело: Вікіпедія

Свою кар'єру розпочав ще у 1963 році в комітеті державної безпеки УРСР.

Після проголошення незалежності України став першим головою СБУ. Пізніше був призначений на посаду віцепрем'єр-міністра.

З березня 1995 по травень 1996 року був прем'єр-міністром України.

З червня 2004 року по вересень 2004 року був на посаді міністра оборони України.

За каденції президента Віктора Ющенка був його особистим радником.

У 2018 – 2019 роках представляв Україну в Тристоронній контактній групі в Мінську.

"Дом" опублікував інтерв'ю з Зеленським

Джерело: "Дом"

​Зверніть увагу Донбас і Крим ніколи не будуть російськими: головні тези з інтерв'ю Зеленського

Російськомовний державний телеканал "Дом" опублікував інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським. У розмові з журналістом телеканалу гарант озвучив чимало цікавих тез.

Основною темою розмови стала окупація Росією українських територій.

Що говорив президент про Донбас та Крим

Зеленський вважає, що з людьми, у яких в руках зброя, неможливо сідати за стіл перемовин. Тому для досягнення миру першим пунктом має бути припинення вогню.

Однак в той же час гарант запевнив, що українські війська мають перейти на межу окупованих територій. Головним аргументом є те, що це – наша земля. Також Зеленський заявив, що люди на окупованих територіях не мають погоджуватися з тим, що відбувається.

Президент України вважає, що історія Росії "ще оплакувати свої кроки щодо Криму", а Донбас ніколи не буде російським.

Україна та Росія ніколи не були єдиними

Український президент впевнений, що Україна та Росія, попри певні спільні моменти історії, ніколи не були єдиними. Також Зеленський наголосив, що Росія – сторона конфлікту, хоч і відмовляється це визнавати. Хоч і на думку гаранта є велика кількість росіян, які підтримують Україну і засуджують окупацію Криму.

Також президент розповів, що йому не вдається закінчити війну на Донбасі через те, що не все залежить від нього. На його думку 90% успіху звільнення наших територій залежить саме від Володимира Путіна.

Цікаво Зеленський: 90% успіху звільнення наших територій залежать від Путіна

Білорусь закриває кордони

Джерело: телеграм-канал BELTA

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ повністю закрити кордони країни.

Диктатор заявив, що "жодна нога з півночі чи заходу на землю Білорусі не ступить". Цікаво, що про схід Лукашенко не сказав ні слова. Свої дії він аргументує тим, що білоруси мають почувати себе у безпеці й знати "що є мужики, які можуть їх захистити".

Лукашенко віддав наказ закрити кордони: відео

Але у Білорусь ніхто не рветься

Ніхто не спішить їхати у Білорусь. Скоріше навпаки. До прикладу, країну покидають спортсмени. Гандбольний тренер команди "Віцязь" Костянтин Яковлєв переїхав разом з сім'єю в Україну.

В України ще дві медалі на Олімпіаді в Токіо

Джерело: 24 канал

​До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Бронзу здобули на останніх секундах

Людмила Лузан у фіналі змагань з веслування на каное на 200 метрів посіла третє місце. Українка поступилася тільки спортсменкам з США та Канади.

Лузан у фіналі змагання досягла фінішу на долю секунди швидше, ніж учасниця з Польщі. Таким чином Україна здобула свою 9 бронзову медаль на змаганнях

Боротьба за срібло була серйозною

Каратистці Анжеліці Терлюзі вдалося вийти у фінал змагань з карате, де вона зійшлася у поєдинку зі спортсменкою з Болгарії. Українка поступилася з рахунком 4:1 і посіла друге місце. Таким чином Україна отримала третю срібну медаль.