Главные новости 6 августа: захватчик Кабмина в СИЗО, каратист Горуна выиграл "бронзу" Олимпиады

Ветерана АТО, который пришел к зданию правительства с гранатой, взяли под стражу. Лесные пожары в Греции вышли из-под контроля и уже добрались до Афин. В Днепре нашли повешенным подполковника СБУ. Суд избирает меру пресечения представителям "Нацкорпуса". Каратист Станислав Горуна получил "бронзу" Олимпийских игр в Токио. Таковы были главные новости Украины и мира 6 августа.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 6 августа:

Читайте также "Газпром" опустошает собственные хранилища газа в Европе, избегая транзита Украиной

Суд отправил в СИЗО захватчика Кабмина

Источник: 24 канал

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа пришел к зданию правительства с гранатой.

Подозреваемого взяли под стражу на 60 суток. Он будет находиться в СИЗО до 27 сентября.

Дело открыли по статьям о:

захвате государственных зданий;

незаконном лишении свободы;

незаконном обращении с оружием.

Владимира Прохнича сразу несколько человек хотели взять на поруки. В частности его боевые побратимы и Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна".

К теме Поступил неправильно, – ветеран, захвативший здание правительства, попросил прощения

В Греции лесные пожары добрались до столицы – Афин

Источник: 24 канал

Лесные пожары, которые бушуют в Греции с конца июля, вышли из-под контроля и уже добрались до Афин и других курортных городков.

Жителей Вотонас и Марафон, расположенных к северу от столицы страны, просят отправиться к побережью.

Спасатели сообщили, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, сейчас он распространяется в разных направлениях.

Десятки домов разрушены, выжжены тысячи гектаров

Заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис отметил, что десятки домов разрушены или повреждены в результате массовых пожаров. Кроме этого, по его словам, пламя выжгло территорию площадью от 4 500 до 5 000 гектаров.

Стало известно 2 жертвах масштабных возгораний.

Пострадали несколько десятков человек, в основном пожарных, у которых врачей диагностировали легкие ожоги.

Зафиксировали также несколько случаев отравления дымом местных жителей.

Огонь приблизился к родине Олимпийских игр – Олимпии. Огонь уничтожил примерно 20 сооружений и движется в направлении горной местности на северо-западе города.

Обратите внимание В Греции бушуют масштабные лесные пожары: все, что известно – фото, видео

В Днепре нашли повешенным подполковника СБУ

Источник: телеграм-канал Игоря Мосийчука

Правоохранители в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного отдела "Т" СБУ в Днепропетровской области. Рядом с ним обнаружили предсмертную записку.

Из документа, обнародованного бывшим нардепом, известно, что погибшего звали Николай Владимирович. Фамилия была затертой, а также описана хронология событий.

Хронология событий

На телефон начальника ГВ ВС УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары 5 августа поступила сообщение.

В нем была информация, что жена подполковника намерена поговорить с начальником своего мужа.

Кроме этого, женщина прислала сообщение, смысл которого был похожим на предсмертную записку.

При нем была предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя,

– добавил Мосийчук.

Суд избирает меру пресечения представителям "Нацкорпуса"

Редакция 24 канала связалась с СБУ. Там отметили, что знают об инциденте. Официальную позицию ведомства обещают обнародовать уже в скором времени.! В Крыму обнаружили мертвым Айдера Джемалядинова. Крымский татарин исчез 26 июля. Подробности пока не разглашаются. В то же время оккупанты утверждают, что никаких признаков насильственной смерти нет.

Источник: 24 канал

Шевченковский районный суд Кева избрал меру пресечения трем из семи представителям "Нацкорпуса" в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Будут находиться в СИЗО следующие 60 суток активисты:

Иван Никифоров;

Сергей Козлюк;

Кирилл Крикунов;

Сергей Величко – лидер Харьковского Нацкорпуса.

В отношении других подозреваемых заседание продолжается.

СБУ обнародовала разговоры с запугиваниями бизнесменов

Представителей "Нацкорпуса" задержали 5 августа по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.

Злоумышленники "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то им угрожали насилием и физической расправой.

А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.

Всего Служба безопасности Украины опубликовала 8 эпизодов, среди которых – записи телефонных разговоров. На аудиозаписях слышно и об угрозах расправиться физически.

СБУ показала разговоры с запугиваниями бизнесменов: смотрите видео

Каратист Горуна получил "бронзу" Олимпийских игр-2020

Источник: 24 канал

Каратист Станислав Горуна получил бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В полуфинальной схватке он уступил итальянцу Луиджи Буза.

Вследствие досадного поражения львовян остановился в шаге от "золота".

Тем не менее, Станислав Горуна стал вторым, кто принес Украине медаль в каратэ на японской земле. Первой была Анджелика Терлюга – "серебро".

Это интересно Бронзовый призер Олимпиады: биография каратиста и депутата Горуна