НМТ 2022: как сдать тест за границей и когда это можно сделать
Продолжается первая сессия сдачи национального мультипредметного теста или НМТ-2022. Все ли потеряно для тех, кто не смог записаться на НМТ на основную и дополнительные сессии, как сдать тест, если вы оказались за границей, – читайте в материале 24 канала.
В результате российской агрессии против Украины значительные изменения претерпел образовательный процесс. Учебный год-2021/2022 завершали в формате онлайн, ВНО-2022 вообще было отменено, а вместо него будет НМТ: 60 вопросов за 2 часа только по трем предметам – украинскому языку и истории, а также математике.
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Составление НМТ-2022 началось 18 июля. Также уже завершился первый этап регистрации на дополнительную сессию сдачи НМТ-2022. Однако это не единственные даты для всех желающих.
В Минобразования учли, что многие абитуриенты были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от геноцида, а потому будут сдавать тест в нетипичных для себя условиях – в других городах или даже странах.Так, в начале июля планировалось, что НМТ пройдет в Никополе, но через несколько недель город оказался под постоянными обстрелами россиян. В таких условиях 21 июля было принято решение об отмене НМТ в Никополе, а потому планировавшим его проходить именно там придется искать другие, более безопасные варианты.
Новые даты сессий НМТ-2022
Таким образом, 18 июля стартовала только первая волна под названием "Основная сессия". Она продлится до 10 августа.
Также будут дополнительная сессия – с 16 по 20 августа и специальная – с 12 по 16 сентября 2022 года. Регистрация на последнюю – специальную сессию – еще не началась, поэтому вы вполне можете успеть до "третьей волны".
Шпаргалка от Минобразования
Как стать участником этого процесса – подробно расписано на сайте Минобразования. Например, для участия в специальной сентябрьской сессии сдачи НМТ-2022 необходимо:
- с 12 по 15 августа сформировать личную карточку абитуриента на странице Украинского центра оценивания качества образования (забавную аббревиатуру УЦОКО уже должны все знать);
- с 25 по 30 августа определиться на персональной странице с местом сдачи НМТ – в Украине или за ее пределами;
- с 5 по 7 сентября нужно подтвердить свое участие в тестировании и окончательно определиться с местом, где удобно пройти НМТ-2022.
Единая схема
Для дополнительной сессии сдачи НМТ-2022 – тот же алгоритм, только другие даты, следует запомнить главное – все начинается с создания регистрационной карты абитуриента.
Единственным для всех сессий является:
- создание регистрационной карты;
- заполнение заявления об участии в тестировании;
- формирование комплекта регистрационных документов (оформленная регистрационная карточка, заверенные копии паспортного документа, документа о среднем образовании, медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания по форме № 086-3/о (при необходимости);
- отправка документов в региональный центр оценивания качества образования, адрес которого указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.
Документы также можно отправить по электронному адресу соответствующего регионального центра, указанному в регистрационном сообщении. В теме письма следует указать свою фамилию, а также то, что это регистрационные документы (например, Петренко_регистрационные документы). Если у вас нет доступа к интернету или электронному почтовому ящику – можно воспользоваться услугами классической почты.Информация о местах и времени проведения НМТ-2022 в Украине не распространяется в открытом доступе и не разглашается из соображений безопасности, ведь с начала российского вторжения учебные заведения стали "любимыми" целями россиян. Более 5 месяцев полномасштабной войны подтвердили страшные опасения, что для россиян нет никакой разницы, кого из украинцев убивать – военных или гражданских, взрослых или детей, ведь они убивают всех, еще и хвастаются этим потом.
Как сдать НМТ-2022 за границей
Многие молодые украинцы сдают или планируют сдавать НМТ за границей. Например, основную сессию за пределами Украины сдают около 25 000 юношей и девушек в почти 40 городах Европы и многих городах других частей цивилизованного мира.
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НМТ-2022 примут Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.
Для допуска во временный экзаменационный центр участникам необходимо иметь только:
- приглашение;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, цифровой документ в приложении "Дия" и т.д.).
Также рекомендуем иметь ручку, бутылку с питьевой водой без этикетки (в Европе в эти дни – жара) и средства индивидуальной защиты (маски и санитайзеры).
Дата, время и адрес проведения НМТ-2022 за границей указаны в приглашениях, размещенных на информационных страницах участников.
Проведение национального мультипредметного теста в Украине и за рубежом начнется по киевскому времени. Это нужно учитывать, ведь разница, например между Киевом и Лиссабоном составляет 2 часа, что потенциально может стать причиной опозданий и лишнего стресса.Ознакомиться с временем начала тестирования по местному времени других стран можно по ссылке.
Еще больше советов по сдаче НМТ и регистрации на портале УЦОКО (как оказалось, это тоже может стать для некоторых серьезным испытанием) – на сайте Министерства образования. Там даже создали специальный чат для помощи абитуриентам и их родителям.
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