НМТ 2022: как сдать тест за границей и когда это можно сделать

Продолжается первая сессия сдачи национального мультипредметного теста или НМТ-2022. Все ли потеряно для тех, кто не смог записаться на НМТ на основную и дополнительные сессии, как сдать тест, если вы оказались за границей, – читайте в материале 24 канала.

В результате российской агрессии против Украины значительные изменения претерпел образовательный процесс. Учебный год-2021/2022 завершали в формате онлайн, ВНО-2022 вообще было отменено, а вместо него будет НМТ: 60 вопросов за 2 часа только по трем предметам – украинскому языку и истории, а также математике.

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Составление НМТ-2022 началось 18 июля. Также уже завершился первый этап регистрации на дополнительную сессию сдачи НМТ-2022. Однако это не единственные даты для всех желающих.

В Минобразования учли, что многие абитуриенты были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от геноцида, а потому будут сдавать тест в нетипичных для себя условиях – в других городах или даже странах.

Новые даты сессий НМТ-2022

Так, в начале июля планировалось, что НМТ пройдет в Никополе, но через несколько недель город оказался под постоянными обстрелами россиян. В таких условиях 21 июля было принято решение об отмене НМТ в Никополе, а потому планировавшим его проходить именно там придется искать другие, более безопасные варианты.

Таким образом, 18 июля стартовала только первая волна под названием "Основная сессия". Она продлится до 10 августа.

Также будут дополнительная сессия – с 16 по 20 августа и специальная – с 12 по 16 сентября 2022 года. Регистрация на последнюю – специальную сессию – еще не началась, поэтому вы вполне можете успеть до "третьей волны".

Шпаргалка от Минобразования

Как стать участником этого процесса – подробно расписано на сайте Минобразования. Например, для участия в специальной сентябрьской сессии сдачи НМТ-2022 необходимо:

с 12 по 15 августа сформировать личную карточку абитуриента на странице Украинского центра оценивания качества образования (забавную аббревиатуру УЦОКО уже должны все знать);

с 25 по 30 августа определиться на персональной странице с местом сдачи НМТ – в Украине или за ее пределами;

в Украине или за ее пределами; с 5 по 7 сентября нужно подтвердить свое участие в тестировании и окончательно определиться с местом, где удобно пройти НМТ-2022.

Единая схема

Узнать логины и пароли для доступа к информационной странице участники могут благодаря созданному сервису " Получение доступа к Информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022 ".

Для дополнительной сессии сдачи НМТ-2022 – тот же алгоритм, только другие даты, следует запомнить главное – все начинается с создания регистрационной карты абитуриента.

Единственным для всех сессий является:

создание регистрационной карты;

заполнение заявления об участии в тестировании;

формирование комплекта регистрационных документов (оформленная регистрационная карточка, заверенные копии паспортного документа, документа о среднем образовании, медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания по форме № 086-3/о (при необходимости);

отправка документов в региональный центр оценивания качества образования, адрес которого указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.

Документы также можно отправить по электронному адресу соответствующего регионального центра, указанному в регистрационном сообщении. В теме письма следует указать свою фамилию, а также то, что это регистрационные документы (например, Петренко_регистрационные документы). Если у вас нет доступа к интернету или электронному почтовому ящику – можно воспользоваться услугами классической почты.

Как сдать НМТ-2022 за границей

Информация о местах и времени проведения НМТ-2022 в Украине не распространяется в открытом доступе и не разглашается из соображений безопасности, ведь с начала российского вторжения учебные заведения стали "любимыми" целями россиян. Более 5 месяцев полномасштабной войны подтвердили страшные опасения, что для россиян нет никакой разницы, кого из украинцев убивать –военных или гражданских, взрослых или детей, ведь они убивают всех, еще и хвастаются этим потом.

Многие молодые украинцы сдают или планируют сдавать НМТ за границей. Например, основную сессию за пределами Украины сдают около 25 000 юношей и девушек в почти 40 городах Европы и многих городах других частей цивилизованного мира.

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НМТ-2022 примут Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Для допуска во временный экзаменационный центр участникам необходимо иметь только:

приглашение;

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, цифровой документ в приложении "Дия" и т.д.).

Также рекомендуем иметь ручку, бутылку с питьевой водой без этикетки (в Европе в эти дни – жара) и средства индивидуальной защиты (маски и санитайзеры).

Дата, время и адрес проведения НМТ-2022 за границей указаны в приглашениях, размещенных на информационных страницах участников.

Проведение национального мультипредметного теста в Украине и за рубежом начнется по киевскому времени. Это нужно учитывать, ведь разница, например между Киевом и Лиссабоном составляет 2 часа, что потенциально может стать причиной опозданий и лишнего стресса.

Ознакомиться с временем начала тестирования по местному времени других стран можно по ссылке

Еще больше советов по сдаче НМТ и регистрации на портале УЦОКО (как оказалось, это тоже может стать для некоторых серьезным испытанием) – на сайте Министерства образования. Там даже создали специальный чат для помощи абитуриентам и их родителям.

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