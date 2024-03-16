Дроны СБУ атаковали три завода "Роснефти" в Самарской области, – источник

Ударные дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области в ночь на 16 марта. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это – почти 10% всей нефтепереработки России. Об этом рассказали источники 24 Канала.

Смотрите также Какое расстояние от границы до НПЗ в Самарской области, которые атаковали беспилотники

СБУ ночью атаковали НПЗ в Самарской области

Ночная атака на российские нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области оказалась очень результативной. Ударные дроны Службы безопасности Украины отработали по трем заводам, которые принадлежат компании "Роснефть".

Эти заводы включают Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Вместе эти заводы перерабатывают около 25 миллионов тонн нефти ежегодно, что составляет почти 10% всей нефтепереработки в России.

За информацией источника, эти удары являются частью стратегии СБУ по подрыву экономического потенциала страны-агрессора. Они способствуют продолжению войны в Украине. Сезон "хлопка" на российских НПЗ уже в разгаре, и каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику России.

Дроны атаковали российские НПЗ: кратко