Дроны СБУ атаковали три завода "Роснефти" в Самарской области, – источник
Ударные дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области в ночь на 16 марта. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.
Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это – почти 10% всей нефтепереработки России. Об этом рассказали источники 24 Канала.
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СБУ ночью атаковали НПЗ в Самарской области
Ночная атака на российские нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области оказалась очень результативной. Ударные дроны Службы безопасности Украины отработали по трем заводам, которые принадлежат компании "Роснефть".
Эти заводы включают Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Вместе эти заводы перерабатывают около 25 миллионов тонн нефти ежегодно, что составляет почти 10% всей нефтепереработки в России.
За информацией источника, эти удары являются частью стратегии СБУ по подрыву экономического потенциала страны-агрессора. Они способствуют продолжению войны в Украине. Сезон "хлопка" на российских НПЗ уже в разгаре, и каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику России.
Дроны атаковали российские НПЗ: кратко
- Утром 16 марта российские СМИ сообщили, что два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области были атакованы неизвестными дронами. Местная администрация Сызрани подтвердила информацию о пожаре на НПЗ, впрочем, там традиционно заявили, что пострадавших в результате "атаки" – нет. Также губернатор заверил, что атаку вроде бы удалось отбить.
- В сети активно публикуются кадры момента удара по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани. По предварительным данным, атака произошла в 6 утра по местному времени. Министерство обороны России и другие официальные органы российской власти пока не предоставили комментариев относительно инцидента с атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области.
- Известно также, что под ударом оказался Липецкий НПЗ. Российские пропагандисты рассказали, что рано утром 15 марта на территории станции Становая, входящей в состав нефтепровода "Дружба", обнаружили остатки "двух взорванных БпЛА самолетного типа".