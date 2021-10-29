Новые дорожные знаки и желто-красная разметка: в Украине начнут действовать изменения в ПДД

В Украине начнут действовать новые ПДД. С 1 ноября появится желто-красная разметка и новые дорожные знаки.

Внедрят изменения в движении велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

К теме В Украине утвердили изменения в правила дорожного движения: что известно

В Украине начнут действовать изменения в правила дорожного движения

В МВД пояснили, что изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Именно поэтому с 1 ноября будут новые:

дорожные знаки;

дорожная разметка;

правила движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения.

На дорогах появятся дорожные знаки:

жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание;

направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств;

автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец;

а также островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.



В Украине с 1 ноября будут действовать новые дорожные знаки / Фото МВД

Вводят желто-красную разметку

К действующей вертикальной разметке прилагается новая – желто-красная,

– рассказали в МВД.

Вводится разметка для:

обозначение средства для успокоения движения;

выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;

перед выходами из территории школ;

для обозначения места концентрации ДТП;

для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

Следует отметить, что в правилах дорожного движения изменили требования по краевой дорожной разметке, где краевой является только разметка 1.2 (широкая сплошная линия – 24 канал). Однако ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.



В Украине начнут действовать новые дорожные знаки / Фото МВД

Изменения в движении велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения

С 1 ноября введут:

новое определение велосипедной дорожки;

понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

указанные права и обязанности велосипедистов подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Однако административная ответственность велосипедистов остается неизменной, в частности, за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.



В Украине с 1 ноября начнут действовать новые правила для велосипедистов / Фото МВД

Кратко об изменениях ПДД