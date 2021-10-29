Новые дорожные знаки и желто-красная разметка: в Украине начнут действовать изменения в ПДД

29 октября 2021 , 14:40
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Источник:

телеграм МВД Украины

В Украине начнут действовать новые ПДД. С 1 ноября появится желто-красная разметка и новые дорожные знаки.

Внедрят изменения в движении велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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В Украине начнут действовать изменения в правила дорожного движения

В МВД пояснили, что изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Именно поэтому с 1 ноября будут новые:

  • дорожные знаки;
  • дорожная разметка;
  • правила движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения.

На дорогах появятся дорожные знаки:

  • жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств;
  • автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец;
  • а также островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.


В Украине с 1 ноября будут действовать новые дорожные знаки / Фото МВД

Вводят желто-красную разметку

К действующей вертикальной разметке прилагается новая – желто-красная,
– рассказали в МВД.

Вводится разметка для:

  • обозначение средства для успокоения движения;
  • выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;
  • перед выходами из территории школ;
  • для обозначения места концентрации ДТП;
  • для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

Следует отметить, что в правилах дорожного движения изменили требования по краевой дорожной разметке, где краевой является только разметка 1.2 (широкая сплошная линия – 24 канал). Однако ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.


В Украине начнут действовать новые дорожные знаки / Фото МВД

Изменения в движении велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения

С 1 ноября введут:

  • новое определение велосипедной дорожки;
  • понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • указанные права и обязанности велосипедистов подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
  • регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Однако административная ответственность велосипедистов остается неизменной, в частности, за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.


В Украине с 1 ноября начнут действовать новые правила для велосипедистов / Фото МВД

Кратко об изменениях ПДД

  • Кабмин в конце сентября 2021 года постановил внести изменения в правила дорожного движения. Тогда же решили, что постановление вступает в силу 1 ноября 2021 года.
  • Изменения расписаны правительством на 50 страницах. У документов прописаны все изменения, которіе внесли в ПДД.
  • В частности, менятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов.
Автор: Діана Квасневська