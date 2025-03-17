Неизвестный украинский дрон попал на камеру российского "разведчика": видео

Россия ежедневно атакует Украину десятками беспилотников. Для их уничтожения защитники применяют различные виды вооружения, в частности дроны-перехватчики.

В последнее время Силы обороны усилили использование дронов для перехвата российских разведывательных БПЛА. Это могут разные модели: от примитивных, которые взрываются сразу при столкновении до более технологичных с системой радиоподрыва. Недавно стало известно, что оборонцы применяют новый невиданный до сих пор тип дронов-перехватчиков, передает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

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Что за дроны-перехватчики использует Украина

Фото неизвестного украинского FPV-перехватчика опубликовал враг. Во время полета, в объектив российского разведывательного БПЛА попал неизвестный беспилотник. Вероятно, он пытался сбить вражеское крыло.

На коротком видео заметно, как он на высокой скорости проносится возле разведывательного БПЛА противника.

Можно увидеть, что перехватчик имеет крестообразное крыло в кормовой части, а ближе к носу – крыло с вертикальными рулями.

Горизонтальные и вертикальные рули размещены в передней части, в то время как задние крылья используются исключительно для стабилизации без возможности управления.

Движение дрона обеспечивает трехлопастный винт, установленный в кормовой части. На беспилотнике можно заметить изоленты для закрепления неизвестных элементов, вероятно, камеры или боевой части. Вероятно, у дрона есть специальный блок наведения.

Украинский дрон-перехватчик на камере российского БпЛА / Фото VANGUARD

Неизвестный FPV-перехватчик: смотрите на видео

К слову, Украина разработала беспилотник, который может переносить до шести FPV-дронов и работать как ретранслятор связи.