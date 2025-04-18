18 апреля, 04:55
Враг продвинулся на 7 направлениях по всему фронту, ВСУ имели успехи под Торецком: новые карты ISW
Основні тези
- Российские войска продвинулись на нескольких направлениях, среди них Курская область, Купянск, Покровск, Новопавловка и запад Запорожской области.
- Украинские силы имели успехи на Торецком направлении, продвинувшись в западной Дружбе.
В отчете Института изучения войны от 18 апреля проанализированы последние известные данные о боях на фронте в Украине и России. Продвижение российской армии заметили на нескольких направлениях.
Аналитики ISW показали все изменения на обновленных картах. 24 Канал опубликует их и перескажет основные выводы из отчета от 18 апреля 2025 года.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 18 апреля
- Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что они захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от поселка Гуево, что к югу от Суджи вблизи границы. На северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не подтвердили продвижений.
- В Сумской области оккупанты продолжили наземные штурмы, но без успехов. Ограниченные наступательные операции продолжались на севере Харьковской области, тоже без успехов.
- На Купянском направлении россияне продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что они прошли на восток от Каменки, что на северо-восток от Купянска вблизи госграницы.
- До Боровой и Лимана у оккупантов продвижений не было. Так же и на Северском направлении и вокруг города Часов Яр.
- На Торецком направлении продвижение имели обе армии. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы продвинулись в западной Дружбе, что к северо-востоку от Торецка, а российские – в северном и северо-западном Торецке и на шахте Новоторецкая, что к северо-западу от города.
Боевые действия в Украине и России за 17 апреля / Карты ISW
- На Покровском направлении российские войска продвинулись на восток от Миролюбовки, что к востоку от Покровска. Наступательные действия россиян на Кураховском направлении к продвижениям не привели.
- На Новопавловском направлении враг прошел до северной Надиевки, что к востоку от Новопавловки. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что российские войска немного продвинулись на юго-восток от Днепроэнергии, что к северу от Великой Новосёлки.
- Также геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись вдоль трассы Т-0815 Орехов – Пологи на юг от Малой Токмачки, что на юго-восток от Орехова. Это свидетельствует об успехах россиян на западе Запорожской области.
В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что оккупационные войска России продвинулись на Торецком и Покровском направлениях, а также в районе Великой Новоселки в Донецкой области.