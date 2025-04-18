Враг продвинулся на 7 направлениях по всему фронту, ВСУ имели успехи под Торецком: новые карты ISW

В отчете Института изучения войны от 18 апреля проанализированы последние известные данные о боях на фронте в Украине и России. Продвижение российской армии заметили на нескольких направлениях.

Аналитики ISW показали все изменения на обновленных картах. 24 Канал опубликует их и перескажет основные выводы из отчета от 18 апреля 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 18 апреля

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что они захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от поселка Гуево, что к югу от Суджи вблизи границы. На северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не подтвердили продвижений.

области. Геолокационные кадры показывают, что они захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от поселка Гуево, что к югу от Суджи вблизи границы. На северо-западе области продолжались бои, но российские войска не подтвердили продвижений. В Сумской области оккупанты продолжили наземные штурмы, но без успехов. Ограниченные наступательные операции продолжались на севере Харьковской области, тоже без успехов.

области оккупанты продолжили наземные штурмы, но без успехов. Ограниченные наступательные операции продолжались на севере области, тоже без успехов. На Купянском направлении россияне продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что они прошли на восток от Каменки, что на северо-восток от Купянска вблизи госграницы.

направлении россияне продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что они прошли на восток от Каменки, что на северо-восток от Купянска вблизи госграницы. До Боровой и Лимана у оккупантов продвижений не было. Так же и на Северском направлении и вокруг города Часов Яр.

направлении и вокруг города Часов Яр. На Торецком направлении продвижение имели обе армии. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы продвинулись в западной Дружбе, что к северо-востоку от Торецка, а российские – в северном и северо-западном Торецке и на шахте Новоторецкая, что к северо-западу от города.

Боевые действия в Украине и России за 17 апреля / Карты ISW

На Покровском направлении российские войска продвинулись на восток от Миролюбовки, что к востоку от Покровска. Наступательные действия россиян на Кураховском направлении к продвижениям не привели.

направлении российские войска продвинулись на восток от Миролюбовки, что к востоку от Покровска. Наступательные действия россиян на направлении к продвижениям не привели. На Новопавловском направлении враг прошел до северной Надиевки, что к востоку от Новопавловки. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что российские войска немного продвинулись на юго-восток от Днепроэнергии, что к северу от Великой Новосёлки .

направлении враг прошел до северной Надиевки, что к востоку от Новопавловки. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что российские войска немного продвинулись на юго-восток от Днепроэнергии, что к северу от . Также геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись вдоль трассы Т-0815 Орехов – Пологи на юг от Малой Токмачки, что на юго-восток от Орехова. Это свидетельствует об успехах россиян на западе Запорожской области.

Институт изучения войны указал, что украинские войска продвинулись под Торецком, а российские – в Курской области, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска, Новопавловки, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.

В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что оккупационные войска России продвинулись на Торецком и Покровском направлениях, а также в районе Великой Новоселки в Донецкой области.