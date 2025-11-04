По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Министерство обороны начало разрабатывать новые типы контрактов для военных, а также соответствующие изменения в законодательство. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Что предусматривают новые типы контрактов?

Как сообщают в ведомстве, главной новацией станут фиксированные сроки службы – от 1 до 5 лет. Военные, которые подпишут контракты на 2 – 5 лет, после их завершения получат годовую отсрочку от мобилизации.

После принятия необходимых законодательных изменений подписать новые контракты смогут все – как действующие военнослужащие, так и те, кто только планирует вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Кроме того, министерство готовит контракты, которые предусматривают повышение ежемесячных выплат, в частности бонусы за подписание соглашений и расширение социального пакета.

Кроме того, по новой системе контрактов военнослужащие смогут самостоятельно выбирать воинскую часть, в которой будут служить, а также должность, которую хотят занимать.



Что будут предусматривать новые контракты / Фото МО

В Министерстве обороны подчеркнули, что такие изменения направлены на повышение справедливости и мотивации для военных и их семей. Детали новых контрактов планируют обнародовать позже после согласования с правительством, Министерством финансов и международными партнерами.

Какую систему армии хочет построить Владимир Зеленский?

Владимир Зеленский во время общения со СМИ сообщил, что правительство сейчас проводит консультации по финансирования новой системы контрактов для военнослужащих. По его словам, ключевой целью являются справедливые условия службы, которые будут мотивировать опытных бойцов оставаться в армии.

Президент подчеркнул, что государство стремится создать систему, в которой военные с боевым опытом смогут оставаться в рядах армии на контрактной основе, передавать свой опыт новобранцам и формировать профессиональное войско нового образца.