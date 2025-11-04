За дорученням Президента України Володимира Зеленського Міністерство оборони почало розробляти нові типи контрактів для військових, а також відповідні зміни до законодавства. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дениса Шмигаля.

Дивіться також МО розробляє нові контракти для військових, грошей буде більше, – Зеленський

Що передбачають нові типи контрактів?

Як повідомляють у відомстві, головною новацією стануть фіксовані терміни служби – від 1 до 5 років. Військові, які підпишуть контракти на 2 – 5 років, після їх завершення отримають річну відстрочку від мобілізації.

Після ухвалення необхідних законодавчих змін підписати нові контракти зможуть усі – як чинні військовослужбовці, так і ті, хто тільки планує вступити до лав Збройних Сил України. Крім того, міністерство готує контракти, які передбачають підвищення щомісячних виплат, зокрема бонуси за підписання угод та розширення соціального пакета.

Крім того, за новою системою контрактів військовослужбовці зможуть самостійно обирати військову частину, у якій служитимуть, а також посаду, яку хочуть обіймати.



Що передбачатимуть нові контракти / Фото МО

У Міністерстві оборони підкреслили, що такі зміни спрямовані на підвищення справедливості та мотивації для військових та їхніх родин. Деталі нових контрактів планують оприлюднити згодом після погодження з урядом, Міністерством фінансів та міжнародними партнерами.

Яку систему армії хоче побудувати Володимир Зеленський?

Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ повідомив, що уряд наразі проводить консультації щодо фінансування нової системи контрактів для військовослужбовців. За його словами, ключовою метою є справедливі умови служби, які мотивуватимуть досвідчених бійців залишатись в армії.

Президент підкреслив, що держава прагне створити систему, у якій військові з бойовим досвідом зможуть залишатися в лавах армії на контрактній основі, передавати свій досвід новобранцям і формувати професійне військо нового зразка.