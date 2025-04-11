С 11 апреля патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог, в частности вблизи Львова

С 11 апреля патрульная полиция Украины расширяет перечень локаций, где будут контролировать скорость с помощью приборов TruCAM. Новые посты появятся еще на 25 участках автодорог по всей стране, в частности на восточном подъезде ко Львову.

Речь идет в частности о 3 – 5 километрах автотрассы М06-05 (в районе Малехова и Дублян) вблизи Львова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию.

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Где появятся приборы контроля скорости

Места использования TruCAM определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

Приборы TruCAM обычно применяют в тех же зонах, где уже функционируют камеры автоматической фиксации. Сочетание обоих средств позволяет усилить эффективность контроля за соблюдением правил дорожного движения.

На сегодня в Украине работает 160 приборов TruCAM, которые используются на 338 дорожных участках. В апреле полиция также обновила еще 10 существующих участков с учетом состояния аварийности и концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

В местах работы приборов TruCAM устанавливаются специальные дорожные знаки, которые предупреждают водителей о фиксации скорости. Кроме того, рядом будут находиться служебные авто патрульной полиции с включенными синими маячками – на открытой, заметной для всех локации.

Превышение скорости – одна из самых распространенных причин ДТП. Будьте ответственными! Соблюдение правил спасает жизни,

– отмечают в полиции.

Список участков, где будут применять камеры: фото патрульной полиции Украины