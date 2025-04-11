Йдеться зокрема про 3 – 5 кілометрів автотраси М06-05 (в районі Малехова та Дублян) поблизу Львова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію.

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Де з'являться прилади контролю швидкості

Місця використання TruCAM визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Прилади TruCAM зазвичай застосовують у тих же зонах, де вже функціонують камери автоматичної фіксації. Поєднання обох засобів дозволяє посилити ефективність контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

На сьогодні в Україні працює 160 приладів TruCAM, які використовуються на 338 дорожніх ділянках. У квітні поліція також оновила ще 10 існуючих ділянок з урахуванням стану аварійності та концентрації ДТП, викликаних перевищенням швидкості.

У місцях роботи приладів TruCAM встановлюються спеціальні дорожні знаки, які попереджають водіїв про фіксацію швидкості. Крім того, поруч знаходитимуться службові авто патрульної поліції з увімкненими синіми маячками – на відкритій, помітній для всіх локації.

Перевищення швидкості – одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя,

– зазначають у поліції.

Список ділянок, де застосовуватимуть камери: фото патрульної поліції України