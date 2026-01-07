Россияне начали использовать реалистичные маскировочные сетки, имитирующие строительный мусор

Российская армия начала использовать на линии фронта новые маскировочные сетки. Они имеют чрезвычайно высокий уровень правдоподобия.

Сетки имитируют строительный мусор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Что известно о новых маскировочных сетках российской армии?

Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто,

– написал "Флеш" в соцсетях.

Ключевая особенность новой маскировки – его полное визуальное сходство со строительными отходами. Внешне сетка выглядит как беспорядочная куча обломков кирпича и мусора, из-за чего почти не выделяется при осмотре с беспилотников или через оптические средства наблюдения.

Благодаря объемной фактуре и подобранной окраске объекты под таким укрытием воспринимаются как обычные остатки стройматериалов, а не позиции, замаскированные для сокрытия личного состава оккупантов.

Новые маскировочные сетки россиян

