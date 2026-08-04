Ничего удивительного, – в администрации Зеленского прокомментировали громкие назначения в правительстве

В Украине произошли кадровые изменения в секторе безопасности: Игорь Клименко стал секретарем СНБО, а Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки. Наибольший резонанс вызвало назначение Умерова, ведь у него нет классического опыта работы в разведывательных структурах.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, почему не видит в этих решениях ничего необычного. Он рассказал, какую роль в таких структурах играет гражданское руководство и чем опыт вновь назначенных чиновников может быть полезен на их должностях.

Умеров должен усилить внешнеполитическую работу разведки

Назначение Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки вызвало вопросы из-за отсутствия у него классического опыта работы в таких структурах. Однако, по мнению Подоляка, глава разведки не обязательно должен быть кадровым разведчиком: профессиональную работу выполняют специалисты службы, тогда как гражданский руководитель отвечает за управление и взаимодействие с политическим руководством государства.

Я не вижу в этом ничего удивительного. В странах Европы и Соединенных Штатах также существуют политические и гражданские назначения. Это устоявшаяся практика демократического мира,

– пояснил Подоляк.

Умеров в течение последних лет активно работал с международными партнерами и участвовал в переговорах на различных уровнях. На новой должности он получит аналитический аппарат, который должен готовить для него полную картину позиций государств, с которыми Украина ведет диалог.

Это квота президента, и он считает необходимым назначить человека, который будет отвечать за этот сектор. Учитывая внешнеполитическую активность Умерова, партнеры, с которыми Украина ведет переговоры, должны быть для него как открытая книга. Он получит аналитический аппарат службы, а благодаря формальным и неформальным встречам сможет доносить до президента целостную картину того, что происходит на внешних направлениях,

– отметил Подоляк.

Такое сочетание дипломатического опыта и разведывательной информации должно помочь Умерову не только руководить службой, но и эффективнее использовать ее данные во время международных переговоров.

Клименко должен усилить силовую работу СНБО

Игорь Клименко обладает значительным управленческим опытом в секторе безопасности, поэтому его назначение секретарем СНБО, по мнению Подоляка, также выглядит логичным. На этой должности он будет координировать подготовку решений по рискам, возникающим внутри страны, и предложений для главы государства.

Клименко – чрезвычайно компетентный менеджер. Думаю, СНБО будет работать еще интенсивнее именно в силовом аспекте и в области оценки рисков,

– отметил Подоляк.

Рада национальной безопасности и обороны должна оперативно анализировать угрозы и разрабатывать варианты реагирования для президента. Значительная часть такой работы касается внутренней безопасности, координации силовых структур и решений, которые нельзя откладывать.

СНБО – это орган при президенте, который по сути выполняет его решения. Возглавляет Раду президент Украины, а секретарем теперь является Клименко,

– пояснил советник Офиса Президента.

На новой должности Клименко должен совместить опыт управления силовым ведомством с координацией всего блока безопасности. От него ожидают оперативной оценки угроз и подготовки конкретных предложений для президента.

Подоляк объяснил назначения Умерова и Клименко: смотрите видео