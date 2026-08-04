Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, чому не бачить у цих рішеннях нічого незвичного. Він розповів, яку роль у таких структурах відіграє цивільне керівництво та чим досвід новопризначених посадовців може бути корисним на їхніх посадах.

Умєров має посилити зовнішньополітичну роботу розвідки

Призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки викликало запитання через відсутність у нього класичного досвіду роботи в таких структурах. Однак, на думку Подоляка, очільник розвідки не обов'язково має бути кадровим розвідником: професійну роботу виконують фахівці служби, тоді як цивільний керівник відповідає за управління та взаємодію з політичним керівництвом держави.

Я не бачу тут нічого дивного. У країнах Європи та Сполучених Штатах також є політичні й цивільні призначення. Це стала практика демократичного світу,

– пояснив Подоляк.

Умєров протягом останніх років активно працював із міжнародними партнерами та брав участь у переговорах на різних рівнях. На новій посаді він отримає аналітичний апарат, який має готувати для нього повну картину позицій держав, з якими Україна веде діалог.

Це квота президента, і він вважає за потрібне призначити людину, яка відповідатиме за цей сектор. З огляду на зовнішньополітичну активність Умєрова, партнери, з якими Україна веде переговори, мають бути для нього як відкрита книга. Він отримає аналітичний апарат служби, а завдяки формальним і неформальним зустрічам зможе доносити президентові цілісну картину того, що відбувається на зовнішніх напрямках,

– зазначив Подоляк.

Таке поєднання дипломатичного досвіду та інформації розвідки має допомогти Умєрову не лише керувати службою, а й ефективніше використовувати її дані під час міжнародних переговорів.

Клименко має посилити силову роботу РНБО

Ігор Клименко має значний управлінський досвід у секторі безпеки, тому його призначення секретарем РНБО, на думку Подоляка, також виглядає логічним. На цій посаді він координуватиме підготовку рішень щодо ризиків, які виникають усередині країни, та пропозицій для глави держави.

Клименко – вкрай компетентний менеджер. Думаю, РНБО працюватиме ще інтенсивніше саме із силового погляду та оцінки ризиків,

– зазначив Подоляк.

Рада національної безпеки і оборони має швидко аналізувати загрози та формувати варіанти реагування для президента. Значна частина такої роботи стосується внутрішньої безпеки, координації силових структур і рішень, які не можна відкладати.

РНБО – це орган при президентові, який по суті виконує його рішення. Очолює Раду президент України, а секретарем тепер є Клименко,

– пояснив радник Офісу Президента.

На новій посаді Клименко має поєднати досвід керування силовим відомством із координацією всього безпекового блоку. Від нього очікують швидкого опрацювання загроз і підготовки конкретних пропозицій для президента.

Подоляк пояснив призначення Умєрова і Клименка: дивіться відео