Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что генералы, которые когда-то подчинялись Шойгу не воспринимают всерьез Белоусова. Он объяснил это тем, что министр обороны, который не разбирается в военном деле – недопустимая ситуация.

Смотрите также Мы нащупали вторую очень болевую точку России: Черник сказал, что разнервничало Кремль

"Генералы пытаются подставить Белоусова, потому что воспринимают его как "ревизора", который приехал контролировать работу и следить, чтобы их, давно уже налаженные, коррупционные схемы не работали", – сказал он.

Новый министр обороны России

Игорь Эйдман высказал мнение, что генералы, которые должны подчиняться Белоусову, не довольны новым назначением.

У них (генералов – 24 Канал) два варианта – подкупить его или дискредитировать. Я думаю, что Белоусова подкупить не удастся, потому что сейчас в России за этим пристально следит, поэтому его будут пытаться уничтожить,

– высказался политолог.

Несмотря на то, что новый министр обороны не имеет никакого отношения к армии, то, по мнению Эйдмана, Белоусовым будет легко манипулировать военным, которые будут работать вместе с ним.

Все для того, чтобы перед Путиным показать, что он некомпетентен. Вся эта авантюра с новым назначением ничем не завершится, ведь Белоусов ничего не сможет сделать – его там сожрут,

– подчеркнул он.

Кадровые изменения в России