Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что генералы, которые когда-то подчинялись Шойгу не воспринимают всерьез Белоусова. Он объяснил это тем, что министр обороны, который не разбирается в военном деле – недопустимая ситуация.
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"Генералы пытаются подставить Белоусова, потому что воспринимают его как "ревизора", который приехал контролировать работу и следить, чтобы их, давно уже налаженные, коррупционные схемы не работали", – сказал он.
Новый министр обороны России
Игорь Эйдман высказал мнение, что генералы, которые должны подчиняться Белоусову, не довольны новым назначением.
У них (генералов – 24 Канал) два варианта – подкупить его или дискредитировать. Я думаю, что Белоусова подкупить не удастся, потому что сейчас в России за этим пристально следит, поэтому его будут пытаться уничтожить,
– высказался политолог.
Несмотря на то, что новый министр обороны не имеет никакого отношения к армии, то, по мнению Эйдмана, Белоусовым будет легко манипулировать военным, которые будут работать вместе с ним.
Все для того, чтобы перед Путиным показать, что он некомпетентен. Вся эта авантюра с новым назначением ничем не завершится, ведь Белоусов ничего не сможет сделать – его там сожрут,
– подчеркнул он.
Кадровые изменения в России
- Владимир Путин назначил Сергея Шойгу новым секретарем совета безопасности, заменив на этой должности Николая Патрушева. Об этом стало известно 12 мая. Николай Патрушев занимал должность секретаря совбеза России с 12 мая 2008 года.
- Российский диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил Андрея Белоусова. Недавно он прибыл с визитом в Алматы, что в Казахстане. Выступление Белоусова не обошло и кремлевских пропагандистских заявлений о войне в Украине.
- Николай Патрушев назначен помощником президента России, тогда как Дмитрий Песков остался на должностях пресс-секретаря президента и заместителя руководителя администрации главы государства. Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, президент страны-агрессора назначил своим помощником губернатора Тульской области Алексея Дюмина.