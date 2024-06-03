Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що генерали, які колись підпорядковувались Шойгу не сприймають серйозно Бєлоусова. Він пояснив це тим, що міністр оборони, який не розбирається у військовій справі – неприпустима ситуація.

Дивіться також Ми намацали другу дуже больову точку Росії: Черник сказав, що рознервувало Кремль

"Генерали намагаються підставити Бєлоусова, бо сприймають його як "ревізора", який приїхав контролювати роботу та слідкувати, щоб їхні, давно вже налагодженні, корупційні схеми не працювали", – сказав він.

Новий міністр оборони Росії

Ігор Ейдман висловив думку, що генерали, які мають підпорядковуватись Бєлоусову, не задоволені новим призначенням.

У них (генералів – 24 Канал) два варіанти – підкупити його або дискредитувати. Я думаю, що Бєлоусова підкупити не вдасться, бо зараз у Росії за цим пильно стежить, тому його намагатимуться знищити,

– висловився політолог.

Зважаючи на те, що новий міністр оборони немає жодного стосунку до армії, то, на думку Ейдмана, Бєлоусовим буде легко маніпулювати військовим, які працюватимуть разом із ним.

Все для того, аби перед Путіним показати, що він некомпетентний. Вся ця авантюра із новим призначенням нічим не завершиться, адже Бєлоусов нічого не зможе зробити – його там зжеруть,

– наголосив він.

Кадрові зміни в Росії