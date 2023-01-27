В Украине появятся новые номера авто: что изменится

Правительство утвердило изменения требований к государственным номерным знакам авто. Это касается машин, оформляющих онлайн или через приложение Дию.

Обнародовали соответствующий приказ Министерства. Вместо букв, обозначающих регион, добавляются обозначения "ED", "DC", "DI", "PD".

Кстати говоря Водителям придется платить больше: как изменился сбор при регистрации авто в январе

Предусматривающие изменения

В документе отметили, что если договор заключили в электронном кабинете водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД, то будут использовать литеросоединения "ED", "DC".

Если договор был заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дия", будут использоваться буквы "DI", "PD".

Номерные знаки автомобилей: последние изменения

С 2020 года владельцы электрокаров в Украине могут закреплять при регистрации авто "зеленые" номера. Они свидетельствуют о полной экологичности машины. Эти знаки содержат буквы латинского алфавита и цифры зеленого цвета.

Кстати, после полномасштабного вторжения России МВД решило убрать из номеров буквы Z и V. Дело в том, что латинскими Z и V российская армия обозначает свою технику. Отмечали, что водители электрокаров в Украине имеют право отказаться от автономеров с этими буквами, но им пользоваться такими номерами никто не запрещает.