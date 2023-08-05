Путин сам признал, что вагнеровцы получали финансирование в размере почти миллиарда долларов из российского бюджета. Это признание российского диктатора может иметь серьезные последствия – вплоть до привлечения его к ответственности. Однако перспективы возможного судебного процесса пока неясны. Об этом 24 Каналу рассказал азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус.

К теме Когда Путин окажется в Гааге, почему Россия не выйдет из-под санкций: что пишут западные СМИ

Облегчил задачу международным прокурорам

Он подчеркнул, что судебный процесс должен пройти в присутствии в зале суда обвиняемых.

Как это было в Нюрнберге (судебные процессы над военными преступниками, последовавшие после окончания Второй мировой войны – 24 Канал), когда шел судебный процесс, на скамье подсудимых сидели непосредственно преступники. А когда на процессе не присутствуют обвиняемые – они прячутся в других странах, то непонятно, каков будет результат такого суда,

– подчеркнул политолог.

Однако он отметил, что возможность такого процесса – это положительный знак. Ведь это означает, что на Западе есть уверенность у том, что привлечение к ответственности Путина вполне вероятно.

Эксперты, связанные с МКС, подчеркивают, что Путин, заявив о финансировании ЧВК "Вагнера", признанной террористической организацией, облегчил задачу международным прокурорам.

"Первый ордер на арест Путина МКС выдал также после того, как он признал, что произошла депортация украинских детей в Россию. А Запад без юридической базы не будет выдвигать обвинения, чтобы не было разговоров о якобы политическом заказе", – подчеркнул Юнус.

Политолог оценил перспективу получения Путиным второго ордера на арест от МКС: смотрите видео

Зависит, как и где завершится война

Он подчеркнул, что это дело имеет юридическую перспективу, однако во что именно оно выльется в предметной плоскости, пока рано говорить.

Все будет зависеть от того, когда и где именно завершится эта война: либо, как Вторая мировая война со свергнутой Германией, либо компромиссной ситуацией,

– предположил политолог.

Если после завершения горячей фазы войны процессы перейдут в политическую плоскость и будут договоренности между США и Китаем, через некоторое время такой суд может состояться.

"Самое главное, как после завершения войны будут разворачиваться политические процессы в России. Если элиты совершат переворот и свергнут власть, тогда для того, чтобы, например, смягчить западные экономические санкции против России, они могут выдать Гаагскому трибуналу главных российских преступников", – отметил Рамиз Юнус.

Обратите внимание! Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что у российского диктатора есть реальные шансы получить второй ордер на арест от МКС по возможному делу о финансировании ЧВК "Вагнера". Также он добавил, что Путин и представители его режима "не отделаются" только ордерами на арест.

Ордер на арест Путина от МКС: что известно