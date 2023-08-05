Путін сам визнав, що вагнерівці отримували фінансування у розмірі майже мільярд доларів з російського бюджету. Це зізнання російського диктатора може мати серйозні наслідки – аж до притягнення до відповідальності його особисто. Проте перспективи можливого судового процесу наразі незрозумілі. Про це 24 Каналу розповів азербайджанський політолог із Вашингтона Раміз Юнус.

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Полегшив завдання міжнародним прокурорам

Він наголосив, що судовий процес має відбутися за присутності в залі суду обвинувачених.

Як це було в Нюрнберзі (судові процеси над військовими злочинцями, які відбулись після закінчення Другої світової війни – 24 Канал), коли йшов судовий процес, на лаві підсудних сиділи безпосередньо злочинці. А коли на процесі не присутні звинувачені – вони ховаються в інших країнах, то незрозуміло, яким буде результат такого суду,

– наголосив політолог.

Проте, він зазначив, що можливість такого процесу – це позитивний знак. Адже це означає, що на Заході є впевненість, що притягнення до відповідальності Путіна цілком ймовірне.

Експерти, які пов'язані з МКС, підкреслюють, що Путін, заявивши про фінансування ПВК "Вагнера", яка визнана терористичною організацією, полегшив завдання міжнародним прокурорам.

"Перший ордер на арешт Путіна МКС видав також після того, як він визнав, що відбулась депортація українських дітей в Росію. А Захід без юридичної бази не буде висувати звинувачення, щоб не було розмов про нібито політичне замовлення", – підкреслив Юнус.

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Залежить, як і де завершиться війна

Він наголосив, що ця справа має юридичну перспективу, проте в що саме вона перетвориться в предметній площині, наразі зарано говорити.

Все буде залежати від того, коли та де саме завершиться ця війна: або, як Друга світова війна з поваленою Німеччиною, або ж компромісною ситуацією,

– припустив політолог.

Якщо після завершення гарячої фази війни, процеси перейдуть в політичну площину, та будуть домовленості між США та Китаєм, через певний час такий суд може відбутися.

"Найголовніше, як після завершення війни будуть розгортатися політичні процеси в Росії. Якщо еліти вчинять переворот та повалять владу, тоді для того, щоб, приміром, пом'якшити західні економічні санкції проти Росії, вони можуть видати Гаазькому трибуналу головних російських злочинців", – відзначив Раміз Юнус.

Зверніть увагу! Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що російський диктатор має реальні шанси отримати другий ордер на арешт від МКС по можливій справі щодо фінансування ПВК "Вагнера". Також він додав що Путін та представники його режиму "не відбудуться" лише ордерами на арешт.

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